В России разработали ИИ-помощника для практикующих психологов

Специалисты Новосибирского госуниверситета разработали программу (виртуального ассистента) для практикующих психологов на основе искусственного интеллекта, сообщает областное Миннауки.

"Программа помогает автоматизировать процессы и сосредоточиться на клиенте, повысив производительность специалистов (...) Приложение содержит личные кабинеты для психологов, где они могут вести базу данных клиентов, просматривать и редактировать конспекты консультаций, создавать отчеты о качестве терапии", - говорится в сообщении.

Программа автоматически фиксирует речь и расшифровывает содержание сессий, анализируя эмоциональные реакции и когнитивные искажения.

"После приема клиент получает домашнее задание, выполняет его и отправляет обратно через помощника. Программа анализирует выполненную работу и добавляет информацию в базу данных", - отмечается в сообщении.

Проект находится на этапе разработки и тестирования. Сформирована база из 40 контактов специалистов и установлено партнерство с Новосибирским государственным университетом и ассоциацией психологов Ульяновской области.

Разработка по итогам очередного акселератора А:СТАРТ стала резидентом бизнес-инкубатора Академпарка (технопарка новосибирского Академгородка), поданы документы для оформления патента, а также гранта областного Фонда содействия инновациям.