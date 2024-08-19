"Яндекс" представил новую нейросеть для сферы медицины

Яндекс разработал нейросеть , которая поможет врачам обнаружить при УЗИ-исследовании беременных женщин симптомы spina bifida — тяжелого врожденного заболевания центральной нервной системы у детей.

Эту врожденную патологию сложно диагностировать, поскольку она встречается один раз на тысячу новорожденных. Часто она приводит к тяжелой инвалидности. С помощью технологии медицинские специалисты смогут увидеть признаки этой болезни на более ранних сроках и направить пациентку на дополнительное обследование.

Решение доступно бесплатно всем врачам и медицинским экспертам на сайте фонда «Спина бифида», который инициировал первый подобный проект в России. Технологию можно использовать и для разработки других решений для медицины.

Медицинский специалист может загрузить в решение результаты УЗИ, сделанные во время первого скрининга. Решение автоматически проанализирует снимок и поможет врачу определить вероятность, с которой на изображении присутствуют признаки spina bifida. Если есть вероятность наличия патологии, врач сможет оперативно направить пациентку на дополнительное обследование в крупные перинатальные центры России, чтобы назначить дальнейшее лечение.

Для машинного обучения использован уникальный датасет из около 6 тысяч обезличенных изображений УЗИ беременных женщин, собранный специалистами из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Разметкой данных и медицинской методологией проекта руководили врачи УЗИ из НМИЦ Кулакова, эксперты в области выявления аномалий центральной нервной системы плода. Специалисты Yandex Cloud вместе со студентами Школы анализа данных Яндекса создали архитектуру решения с применением нескольких видов нейросетей для обнаружения объектов, их классификации и определения вероятности наличия патологии. На основе датасета студенты ШАДа обучили модели и разработали удобный для врачей веб-интерфейс.