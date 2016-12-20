Мнения: почему белорусские айтишники хотят, чтобы дети пошли по их стопам

Пару веков назад такое явление, как семейная династия профессий, было вполне нормальным. Из поколения в поколение люди передавали тайны, опыт, правила, умения. В семье ремесленников рождался потенциальный ремесленник, у врачей – врач, у военных - военный и так далее. Но время разрушает столь прекрасную традицию. Сейчас дети вольны сами выбирать будущую профессию. Мы провели опрос среди айтишников: хотели ли бы они, чтобы их дети пошли по их стопам?

Евгений, 26 лет. «NavekSoft», front-end-разработчик. Женат. Стаж в IT - 2 года

- Я хочу, чтоб мой ребенок был всесторонне развит и заставлять становиться айтишником его точно не собираюсь, но такая перспектива меня не пугает, тем более, будут общие интересы с папой.

Алексей, 29 лет. Работает в EPAM, Lead Financial Analyst. Женат. Стаж в IT - 4.5 года

- Моим сыновьям 1.3 и 4 года, и к моменту выбора профессии мир IT кардинально изменится. Считаю, что им надо будет непременно изучить возможности на рынке IT, но для меня не принципиально, решат ли мои дети стать айтишниками – важнее в данном вопросе, чтобы они смогли сделать осознанный выбор, основываясь на своих личностных качествах и увлечениях, в то же время понимая, чем им предстоит заниматься, и в какую сторону движется рынок труда.

Анна, 36 лет. Работает в EPAM, Process Engineer. Замужем. Стаж работы - 16 лет

- Когда приходит время выбора профессии, каждый человек должен этот выбор сделать сам. Задача родителей и всевозможных обучающих школ и программ - показать, как можно больше вариантов, дать ребенку попробовать себя в различных областях и, таким образом, помочь ему определиться с направлением, помочь увидеть и понять, к чему у него лежит душа.

E-kids (прим. программа EPAM) - расширяет кругозор, помогает в формировании логического мышления, знакомит с основами алгоритмов и помогает увидеть причинно-следственные связи, позволяет детям что-то создавать самим, укрепляя уверенность в собственных силах.

IT - прекрасная область, которая развивается с сумасшедшей скоростью, постоянно появляется что-то новое, что-то интересное. Программирование и компьютеры проникают во все сферы жизни, поэтому навыки и знания, полученные в этой отрасли, будут применимы и полезны в любой другой. Если мои дети выберут IT своей профессией, я буду только рада, но я поддержу и любой другой их выбор.

Александр, 38 лет. Работает в EPAM, программист. Женат. Стаж работы - 6 лет

- Я буду рад, если ребенок будет работать там, где ему нравится. Если человек любит свою работу, то он делает ее качественно.

Во всем мире качественно сделанная работа означает высокое качество жизни. Сейчас у нас в РБ хорошо оплачивается работа в IT, но кто знает, что будет через 10 лет.

Я не понуждаю к выбору IT, но всячески поощряю интерес так как считаю, что знание азов логики, алгоритмизации, программирования никогда не будет лишним, даже в работе дирижера симфонического оркестра, ведь им тоже приходится считать что- то в Excel, а микропрограммы-макросы позволят сделать это эффективно.

Да и через 10 лет, я уверен, компьютеры будут везде, даже в немыслимых сейчас областях, например, уборка улиц, парикмахерские, йога.

Максим, 26 лет. Работает в ThoughtSpot (США), бизнес-аналитик. Женат. Стаж в IT - 5 лет

- Если ребёнок захочет - будет программистом. Нет - нет.

Про Штаты многие говорят так: тут хорошо зарабатывать, а тратить деньги в каком-нибудь другом месте. В Кремниевой долине программисту будет интересно - здесь много контор, университетов, идут разработки, проводят конференции. Движуха.

Игорь, 43 года. Работает в EPAM, технический писатель. Женат. Стаж работы в IT - 10 лет

- Сегодня мир развивается так, что IT вошли в жизнь практически каждого человека. Мне важно, чтобы дети не только пользовались результатами высокотехнологичных разработок, но и понимали, как устроен цифровой мир, могли в нём ориентироваться.

Хочется, чтобы у моих детей было достаточно знаний в разных областях, что помогло бы в будущем правильно определиться с выбором дела жизни. Не так важна будущая профессия, как удовлетворение и польза от того, что они будут делать. Пока можно определённо сказать, что Scratch их привлекает больше, чем школьная программа – так что могут стать и айтишниками.

Алена, 30 лет. Работает в EPAM, руководитель региональной команды HR. Замужем. Стаж работы - 8,5 лет

- Хочу, чтобы мой ребенок сам выбрал свой путь. Если это будет IT - буду только рада. Отрасль динамичная, требует от человека постоянного развития. Если ее работа не будет связана с IT - тоже поддержу.

Дмитрий, 40 лет. Работает в EPAM, Team Leader. Женат. В IT - 18 лет

- Если мои дети захотят стать инженерами – хорошо, я буду рад. Если нет – тоже хорошо, в мире много других, не менее прекрасных занятий. Но в любом случае я бы хотел, чтобы мои дети выросли образованными людьми, умеющими применять свой ум.

Кем они станут – на самом деле вопрос второй, тем более, что еще неизвестно, во что трансформируется профессия айтишника через 15 лет. Но, кем бы они ни стали, умение мыслить и понимать то как работает наш мир, им пригодится. Именно поэтому мы все и работаем в Гараже (прим. EPAM Garage), обучая наших детей математике, механике, логике... ну и программированию, конечно.

Василий, 39 лет. Работает в EPAM , ведущий инженер-программист. Женат. Стаж работы - 9 лет

- Хочу, чтобы мои дети стали айтишниками, разумеется, если они сами этого захотят. Это прекрасная отрасль имеет дело и с людьми, и с интереснейшим из инструментов - с компьютером. Эта отрасль требует от человека широких знаний и постоянного развития, а это значит, что айтишнику и никогда не скучно и всегда есть место для шага вперед.

Все родители хотят, чтобы их дети выросли образованными и нашли себе занятие по душе. Но выбрать профессию по нраву, да еще ту, которая приносила бы не плохой доход, не так-то просто. Вот и бесплатный совет от самого Карла Маркса, а следовать ему или нет - дело каждого: «…профессии могут осчастливить того, кто имеет к ним призвание, но они обрекают на гибель того, кто принялся за них поспешно, необдуманно, поддавшись моменту».