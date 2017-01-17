Флагман видно издалека: обзор смартфона ZTE Axon 7

В конце осени ушедшего 2016 года на обзоре KV был примечательный смартфон – Huawei Mate 9 . Запомнился он своим позиционированием как флагман с соответствующими техническими характеристиками, возможностями и, конечно, стоимостью. Впечатление смартфон произвел самое приятное, и стало понятно, что китайские производители добрались, собственно, и до премиум сегмента, в котором вполне уверенно себя чувствуют.

В доказательство, еще один обзор еще одного флагмана от другого «Китайца», компании ZTE.



Внешний вид, конструкция

На тесте смартфон ZTE Axon 7, модель A2017G.

Устройство приехало без коробки, в комплекте только с адаптером питания и интерфейсным кабелем USB type A-USB type C, так что сразу переходим к внешнему виду.

В руках 5,5-дюймовый смартфон в металлическом корпусе – вот и флагманский задел. При первом знакомстве в глаза сразу бросаются две вещи: защитное стекло, слегка скругленное к бокам и подходящее вплотную к боковым граням (0,5 мм защитной рамкой можно пренебречь) и почти цельнометаллический корпус. Здорово, когда все, к чему не прикоснешься, приятно холодит руку, а глаз «не цепляет» надоевших в таких случаях пластиковых вставок в торцах корпуса. Понятно, что совсем без пластика в конструкции не обошлось, но его присутствие настолько сведено к минимуму (те самые 0,5 мм рамки по периметру защитного стекла и две полосы шириной 1,5 мм на задней грани сверху и снизу), что даже удивительно.

Цвет корпуса можно назвать «шампань», еще бывает серебристый вариант. Ярко выраженных боковых и торцевых граней нет, они плавно «перетекают» в заднюю. Углы корпуса также скруглены, границы лицевой поверхности обыграны небольшими фасками.

В целом по корпусу претензий нет, смартфон удобно держать в руке и носить в карманах одежды, даже несмотря на немаленький размер. Масса устройства составляет 175 г, размеры 151,7х75х7,9 мм.

Если верить техническому описанию, дисплей смартфона защищен стеклом Gorilla Glass, которое по размеру перекрывает дисплей на 8 мм снизу, 5 мм сверху и 1,5 мм по бокам. На образующихся черных зонах снизу разместились три сенсорных кнопки Назад, Домой, Последние приложения, а сверху датчики приближения, яркости и светодиодный индикатор событий.

Вначале как-то не понравилось, что сенсорные кнопки управления Назад и Последние приложения отображаются одинаково в виде точек, но позже такое решение объяснилось программной возможностью перестановки их местами. Жаль только, что подсветки кнопок не предусмотрено.

Сверху и снизу защитного стекла в корпусе имеется множество перфорационных отверстий, за которыми скрываются динамики смартфона. Сверху, среди отверстий, также находится, слегка смещенный относительно центра, объектив фронтальной камеры.

На оборотной стороне устройства разместился слегка выпирающий объектив основной камеры, сдвоенная светодиодная вспышка и сканер отпечатка пальца, в противоположность объективу – утопленный в корпус.

На торцах и боках смартфона расположены стандартные органы управления и коммутации: слева – лоток для установки SIM карт (формат nano) и карты памяти (слот под SIM2 объединен со слотом для micro SD карты), справа – кнопки включения/блокировки и регулировки громкости, снизу – порт USB type C и микрофон, сверху – разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры и микрофон-шумодав.

Аппаратная платформа, производительность

Технические характеристики приведены с сайта производителя:

- дисплей: 5.5", Amoled;

- процессор: Qualcomm Snapdragon 820;

- графический ускоритель: Adreno 530;

- оперативная память: 4 Гб;

- встроенная память: 64 Гб;

- поддержка карт памяти: micro SD, до 128 Гб;

- операционная система: Android 6.0;

- связь: 4G LTE, поддержка двух SIM;

- навигация: GPS/Glonass;

- коммуникации: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC, USB type C, OTG;

- основная камера: 20 MP;

- фронтальная камера: 8 MP;

- звук: 2 динамика, Dolby;

- АКБ: 3250 мАч.

Честно сказать, технические характеристики на сайте производителя приведены какие-то куцые (ни разрешения экрана, ни частоты процессора, никакой нужной дополнительной информации по камерам), пришлось задействовать специальное ПО.

Что ж, аппаратная платформа смартфона самая передовая, отсюда следует соответствующие результаты синтетических тестов.

Фраза о быстрой работе интерфейса, плавном переключении окон и должной работе каждодневных приложений применительно к флагманам должна быть признана моветоном, потому отметим, что смартфон поддерживает проигрывание 4К видео и корректную работу всех «скачанных» с Play Market приложений виртуальной реальности.



Использование, функциональность ПО

После недели эксплуатации об Axon 7 можно сказать следующее: добротный аппарат с «кучей» интересных программных «фишек», с отличным дисплеем и качественным звуком, с неплохой, в общем-то, камерой и хорошей автономностью. Однако, обо всем по порядку.

Бесспорно, дисплей у устройства один из лучших на рынке. В основе его Amoled матрица с разрешением 2560х1140, несложно подсчитать, что разрешающая способность составляет более 530 ppi. Кроме цифр пикселей он радует глубокими естественными цветами (черный должен быть черным!), отличными углами обзора, близкими к 180 градусам, и хорошей яркостью. Программно можно слегка изменить насыщенность или скорректировать оттенок. Есть автонастройка и адаптивная настройка яркости (последняя особенность осталась непонятой, но тем не менее).

Сенсорный ввод у смартфона десятиточечный, есть возможность работы в перчатках.

Интересно, но главной особенностью устройства является звук, на официальном сайте линейка смартфонов Axon характеризуется в первую очередь именно «концертным звучанием», а уже потом «премиум дизайном и реалистичными фотографиями». Поэтому прямо на рабочем столе размещен виджет Dolby Atmos, выполняющий лишь одну функцию – запуск демо-ролика Atmos Leaf.

Просмотрев ролик, нужно отметить, что от смартфона, пусть и флагмана, такого звучания как-то не ожидаешь. Это действительно нечто: пение птиц, шорох травы, шелест листьев, порывы ветра – все звуки вроде бы и сконцентрированы в небольшом металлическом корпусе с двумя микродинамиками, разнесенными на 15 см, но картина получается реально объемная, цельная, с точным положением каждого источника и его перемещением в пространстве. В общем, это целая философия Dolby Atmos, которая базируется не на каналах, а на так называемых аудиообъектах. Рассказывать можно долго, но суть одна – звук действительно впечатляет.

Источники в Интернете утверждают, что за все это великолепие отвечает отдельный чип AK4490 производства Asahi Kasei Microdevices – 32-битный двухканальный цифро-аналоговый преобразователь нового поколения, да еще и с приставкой «премиум».

Камеры в современных смартфонах настолько обросли функциональностью, что их первый запуск традиционно сопровождается небольшим «ликбезом» (ссылка на Скриншоты/Camera/_ликбез.zip).

В окне видоискателя доступны съемка фото, видео, режим Pro (пользовательский, с ручной настройкой чувствительности, выдержки, диафрагмы, баланса белого и прочее). Отдельно доступны различные режимы съемки и эффекты. А воn настроек как-то и немного.

Максимальное разрешения снимков (16:9) основной камеры составляет 5952х3348, запись видео может вестись в формате 4К 3840х2160 30 fps.

Предусмотрено два режима HDR: одноименный и режим HDRА. Ниже приведены фото сразу в трех режимах: авто, HDRА и HDR.

Понравилось, что HDR фото выполняются очень быстро, так что смазать картинку надо еще постараться.

Камера позволяет вести ускоренную и замедленную съемку, везде можно выбрать временной интервал.

Настроек у фронтальной камеры чуть больше, упор, как и положено, сделан на селфи. Максимальное разрешение снимков (4:3) фронтальной камеры составляет 3264х2448, запись видео ведется в формате Full HD 1080p 30 fps.

Встроенного аккумулятора емкостью 3250 мАч, в принципе, хватает для комфортного использования смартфона, но, опять же, кто как пользуется. Так, при проведении различных синтетических тестов и периодической съемке фото и видео заряда батареи хватило более чем на 4 суток.

За это время смартфон в полной мере испытал рождественские морозы – вот так быстро за каких-то 5 минут в -22 0С можно остаться без связи.

А, к примеру, при активной игре в Asphalt Экстрим и просмотре фильмов 70 % заряда ушло уже за 7 часов.

Понравился штатный адаптер питания Axon 7 (5 В, 1,5 А), заряжающий устройство всего за 1,5 часа.

Переходим к программной части смартфона.

Устройство работает под управлением ОС Android 6.0.1, поверх которой установлена фирменная оболочка ZTE MiFavor 4.0. Интерфейс удобен и логичен.

Настроек много.

Предустановленного ПО минимум, зато все по делу:

- стандартные приложения Google;

- шикарная подборка инструментов;

- неплохой браузер;

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- блок программ Управление;

- еще пара-тройка полезных программ.

Напоследок отметим несколько тех самых программных «фишек», запомнившихся больше всего:

- кнопки навигации – можно добавить одну из десятка дополнительных кнопок, которая будет доступна в любом окне;

- жесты и блокировка по голосу – комментировать нечего;

- гибкая настройка уведомлений – на экране блокировки и/или на ярлыках;

- шагомер «из коробки»;

- подключение к ПК/отдельный пункт установка драйвера – нужная опция для большинства китайских смартфонов, которой часто не хватает;

- доступный режим отладки по USB.

Заключение

На момент написания обзора ZTE Axon 7 в Беларуси еще не продавался, но планируемая стоимость уже имелась – около 1200 рублей. Дорого? Думается, да, но это флагман и премиум сегмент, так что свои покупатели найдутся.

Понравился ли ZTE Axon 7? Странный вопрос, конечно! Нареканий к смартфону просто нет.