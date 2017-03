Как найти работу начинающему специалисту. 15 советов от директора «Студии Борового»

В преддверии конференции IT Entrance, которая поможет найти «вход в ИТ» молодым специалистам, мы решили вспомнить прошлую конференцию, где директор «Студии Борового» Виталий Денисенков дал совет новичкам, как найти первое место работы. Самые лучшие из них – в материале KV.by.

Совет №1

Есть так называемая «Долина смерти»: период в стартапе, когда все издержки, инвестиции и прочие затраты были сделаны, проект запущен, но прибыли пока нет. То есть, проект пока не окупаемый, нерентабельный, но отказаться от него уже поздно – так как вложено достаточное количество сил, времени, ресурсов и денег. Нужно просто «фигачить», то есть делать, анализировать обратную связь, изменять модель, и снова делать. И только так можно дотащить проект до точки безубыточности и набрать необходимую для успеха экспертизу.

Совет №2

Да, в IT вы будете зарабатывать. Но если вы будете заниматься делом, которое вам действительно нравится, то зарабатывать вы будете и в других отраслях. Если вам нравится хорошо обслуживать клиентов в другой отрасли, у вас будут клиенты. Если вам нравится делать какие-то уникальные полезные штуки, оказывать сервис, варить крутой кофе – у вас все равно будут клиенты в другой сфере. IT – это не решение денежной проблемы. Важно любить то, чем занимаешься.

Совет №3

В тот момент, когда вы попадете в IT, вы подумаете, что цель достигнута. А ее еще только нужно начинать достигать. И, если у вас не будет внутренней мотивации, не будет нормальной «профориентации», то в IT вы не найдете свою нишу и не станете счастливы. Работа в IT будет приносить точно такой же дискомфорт, только за бОльшие деньги.

Совет №4

Для того, чтобы стать специалистом, нужно потратить два-три года, и все это время только жить, спать и работать, набирая квалификацию не только в основном домене компетенций, но и в смежных сферах. Только тогда вы можете действительно приносить ценность для своего нанимателя и стать профессионалом.

Совет №5

Есть такая книга, «Уолден, или Жизнь в лесу», написанная Генри Торо. Он исследовал ручей, на берегу которого жил три года. И понял: «где ширина, там и глубина». Если у человека широкий кругозор в своем домене знаний, он понимает смежные отрасли, то сможет решать самые сложные задачи. Само по себе это не придет. Поэтому, если вы все-таки решили прийти в IT — постарайтесь почувствовать внутри: нравится ли вам это, чувствуете ли внутренний отклик что это ваше, есть ли энергетика и интерес. Если да — посвятите себя полностью новой области, чтобы закрепиться, стать специалистом действительно хорошего уровня. Хотя бы в рамках вашей новой компании.

Совет №6

Если у вас будет слабый руководитель, у вас будут слабо налажены рабочие процессы, но от вас не будут требовать «быстрее, выше, сильнее» — профессионального роста большого тоже не будет. Организация сильна организацией.

Мне приходилось видеть огромное количество людей, которые имеют трех- или пятилетний опыт работы в компаниях третьего, второго или даже первого эшелона веб-разработки (или поискового маркетинга) со знаниями, не дотягивающими до того, что должен знать сотрудник через 6 месяцев работы в Студии.

В большой компании от вас будут требовать результатов, но при этом и поэтапно адаптировать к процессу, помогая постепенно наращивать свои компетенции. Поэтому очень аккуратно подходите к выбору первого места работы. На вашей позиции должна быть система адаптации, система грейдов, наставничество опытных и умеющих это делать сотрудников. В идеале вам должно быть понятно, кем вы будете через два-три года. Если же вы приходите в компанию, в которой работают пять человек, и все занимаются всем… Как правило, в таких компаниях работают год, чтобы получить первичный опыт работы с технологиями.

Совет №7

Любой сотрудник должен четко знать, какую ценность он приносит компании, для чего его наняли, что он должен делать: производить свой продукт, помогать своему непосредственному руководителю. Вплоть до того, что просто спросить – чем я могу быть максимально полезен сегодня? У меня есть пять задач, какая из них наиболее важная? Это элементарные вещи, которые позволят вам стать ценным сотрудником в IT, потому что вы будете делать то, что надо, когда это надо.

Совет №8

Все языки программирования, которые сейчас существуют — перспективны и будут востребованы еще достаточно долго. Например, у многих банков ядро IT-инфраструктуры реализовано на допотопных языках и технологиях. И до сих пор работает, требует поддержки. Интересный момент: стоимость часа на этих языках становится все дороже и дороже. Потому что специалистов меньше, они перепрофилируются на более «модные» технологии. Я думаю, что любой широко используемый язык, в котором (важно!) ты являешься специалистом, перспективен персонально для тебя. Главное, чтобы он тебе самому нравился, и ты создавал ценность для заказчиков.

Совет №9

Программист в стартапе должен быть в десять раз производительнее программиста большой корпорации (вроде EPAM или Mail.ru). В правильном стартапе совсем другая энергетика, есть внутренняя мотивация и достижимая цель, которая двигает людей. Здорово попасть в команду, которая поможет раскрыться, постоянно подпитывая энергией. Здорово работать с людьми, которые вдохновляют. Поэтому опыт работы в хорошем стартапе может быть полезнее, чем опыт работы в крупной компании.

Совет №10

Как поступить человеку из регионов, который уже работает, но хочет войти в IT? Искать дистанционные обучающие программы. Либо взять книжку. У вас должен быть проектный опыт, чтобы попасть в команду. Его можно наработать через фриланс. Регистрироваться, брать проекты, постепенно их делать. Также отличным вариантом может быть стажировка.

Совет №11

Портфолио для программиста особенно важно. Вас могут попросить примеры реализованных проектов. Посмотрят, как вы пишете, насколько у вас чистый код, как взаимодействуете с базой, попросят выполнить тестовые задания. Это все нужно либо объяснять, либо показывать. Глубокое теоретическое понимание – это хорошо, но и практическое применение тоже нужно демонстрировать. Поэтому нарабатывайте опыт всеми возможными способами. Делайте знакомым сайты, участвуйте в хакатонах, выполняйте тестовые задания.

Совет №12

Вам надо попытаться продать себя на стажировку той компании, которая работает в выбранной сфере. Если вы идете на практику – вам просто нужен человек, вам не нужна компания. Вся проблема со стажировками в том, что нужно отвлекать квалифицированного сотрудника, который создает ценность здесь и сейчас, чтобы он вами занимался.

Практической пользы от вас будет мало. И все это знают. Если хотите же чему-то научиться - все будет зависеть от человека, к которому вы попадете. Разошлите в десять компаний, что вы хотите прийти на стажировку, опишите свои ожидания от нее. Опишите четко, что вы хотите делать, чем сможете помочь компании. Тогда шансы найти то, что вам надо, возрастут.

Совет №13

Хорошее резюме также всегда повышает шансы. Не отправляйте в десять компаний, «я хотел бы работать тестировщиком» одно и то же резюме. Пишите в каждую компанию точечно, сделайте так, чтобы из ста человек запомнили именно вас.

Совет №14

В принятии человека в возрасте на работу самый важный момент заключается в реакции на обратную связь. Если после обратной связи человек меняет свое поведение – он останется в компании, где будет развиваться. Но, если он обратную связь воспринимает как критику (или не меняет свое поведение в силу психологических особенностей) – его в компании не будет. Реально (психологически) же взрослых людей в IT не хватает.

Совет №15

Не стоит думать, что IT – это только технические навыки. Да, это проще, тебя возьмут с меньшими требованиями. Но в целом, там есть огромные области знаний нетехнической направленности, например, бизнес-анализ и управление проектами. Для этих специальностей вовсе не обязательно быть программистом по образованию.