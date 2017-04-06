Авторское право на компьютерную программу: как оформить и защищать свои права?

В соответствии с Законом об авторских и смежных правах (далее – Закон), компьютерные программы относятся к объектам авторского права. Компьютерная программа – понятие собирательное, которое включает в себя как обычные программы, так и, например, приложения для мобильных телефонов, SaaS-программы и многие другие.

Компьютерная программа по общему правилу охраняется в течение периода, равного жизни автора плюс 50 лет после его смерти. В некоторых государствах (например, США) такой период равен жизни автора плюс 70 годам после его смерти.

В настоящий момент многие разработчики программного обеспечения задаются вопросом: как охранять свой продукт, как оформить права на ПО и как защитить в себя в случае кражи программы или ее части. На эти и другие вопросы ответил Тимофей Савицкий, юридическая фирма COBALT.

В соответствии с актуальным белорусским законодательством (и законодательствами абсолютного большинства стран мира) для возникновения авторского права не нужно никаких формальностей, например, государственной регистрации. Авторское право возникает по факту создания произведения. Сам факт создания, тем не менее, необходимо подтверждать, в случае, если возникают споры с третьими лицами.

Как это можно сделать:

Опубликовать произведение (в том числе и разместить его онлайн). Отправка автором (авторами) письма самому себе (или нескольким лицам) с запечатанным в письме экземпляром программы. Старый «дедовский» способ, при котором на запечатанном конверте будет проставляться почтовая печать с датой. По этой дате потом можно доказывать факт создания произведения (при предъявлении претензий со стороны третьих лиц). Регистрация и депонирование ПО в Национальный центр интеллектуальной собственности в соответствии с установленной процедурой (подробнее можно посмотреть здесь). Программа после регистрации вносится в реестр компьютерной программы. Заключение договора уступки имущественных прав, лицензионного договора, договора на разработку ПО, авторского и иных видов договоров. Дата подписание таких договоров будет являться свидетельством признания сторонами факта создания ПО на момент подписания договора. Заключение договора между авторами об использовании объекта авторского права (при наличии нескольких авторов). Дата его подписания будет являться доказательством создания ПО на определенный момент времени.

Безусловно, потенциальный нарушитель может оказаться проворнее вас и совершить какую-либо из обозначенных процедур раньше. В этом случае доказать факт приоритетности создания ПО будет достаточно тяжело. Именно поэтому о закреплении факта создания ПО нужно думать на самых первоначальных этапах развития продукта.

Кроме того, крайне сложно доказать факт кражи части кода. А с учетом того, что код может быть динамичным (например, меняться от прототипа до финальной версии и дальше), порой доказать заимствование может быть и практически невозможно.

Нарушение авторских прав

В общем и целом, нарушением авторских прав в соответствии с законодательством являются следующие действия, совершенные без разрешения автора и (или) правообладателя (если имущественные права принадлежат третьему лицу):

Любое воспроизведение ПО или его части; Переработка ПО; Подготовка производного произведения; Незаконное производство экземпляров ПО (контрафакт); Действия по взлому технически мер защиты (DRM, TPM) Иные.

Для защиты своих прав необходимо будет предъявление доказательств авторства на определённое произведение (см. выше). Защищать авторское право можно по следующим основаниям и направлениям:

Технически (DRM, TPM); В гражданско-правовом порядке; В административно-правовом порядке; В уголовно-правовом порядке.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав закреплена в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) и Законе. Так, в случае нарушения исключительного права на объект авторского права ГК предусмотрены следующие виды способов защиты прав:

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- возмещения убытков;

- взыскание неустойки;

- компенсация морального вреда;

- прекращение или изменение правоотношения;

- и другие.

Возмещение убытков

Наряду с данными способами автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения.

Привлекать в гражданско-правовой ответственности за нарушение авторского права необходимо через подачу соответствующего искового заявления в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда.

Административная ответственность за нарушение авторских прав закреплена в ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП). Согласно ч. 3 ст. 9.21 КоАП незаконное распространение ПО (например, установку в офисе на компьютерах) или иное незаконное использование (например, выполнение рабочих операций в рамках должностных обязанностей) влечет наложение штрафа в размере от 20 до 40 базовых величин.

Более того, за указанные нарушения предусматривается конфискация предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации. На индивидуального предпринимателя налагается штраф в размере от 30 до 70 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо - от 50 до 200 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Для того чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности необходимо обратиться в соответствующие правоохранительные органы (т.е. милицию). С учетом новизны подобных дел для наших правоохранительных органов и, во многих случаях, отсутствия специальных знаний в сфере интеллектуальной собственности, такие меры не всегда отличаются эффективностью. Тем не менее, есть примеры некоторых компаний, которые преследует нарушителей в административном порядке (в частности, Microsoft).

Следует обратить внимание, что за хранение контрафактных изделий с целью распространения, ч. 2 ст. 9.21 КоАП также установлена административная ответственность. Более подробно о том, что это означает можно прочитать здесь.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав предусмотрена ст. 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Объективная сторона преступления, предусмотренная ч. 2 ст. 201 УК, включает незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере. Наказываются общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

На практике, уголовные санкции к нарушениям авторского права фактически не применяются.

Таким образом, для такого, чтобы защищать свои права на ПО необходимо позаботиться о том, чтобы собрать необходимые доказательства авторства на него. Существует ряд мер, которые можно принимать для отстаивания своих интересов: например, подача гражданско-правового иска или защита в административном порядке.

В любом случае, привлечение нарушителя к ответственности иногда может быть затруднено рядом факторов – например, сложностью доказывания факта незаконного использования ПО, длительностью и стоимостью судебных разбирательств, отсутствием необходимых знаний для разрешения подобных дел у правоохранительных органов. Эти факторы следует принимать во внимание, прежде чем инициировать какие-либо действия в отношении нарушителей.