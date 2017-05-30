Робототехника, программирование и 3D-моделирование: ИТ-курсы для ребенка летом

Летние каникулы - время, когда в распоряжении ребенка оказываются целых три месяца отдыха. Чтобы с пользой провести это время, KV.by сделали подборку учебных центров, которые проводят ИТ-курсы для детей.

Образовательный центр Парка высоких технологий

В Образовательном центре Парка высоких технологий пройдут летние занятия, направленные на развитие и обучение детей в возрасте от 6 до 18 лет в сфере ИТ. Обучение включает в себя: 3D-моделирование с возможностью печати на 3D-принтере; эксперименты с роботом-конструктором; создание игр и мультфильмов с любимым героем; основы программирования.

В учебный курс входит новая уникальная образовательная программа с использованием оборудования виртуальной реальности. Ученики смогут погрузиться на дно океана и построить небоскребы, изучить человеческий организм и создать свой собственный виртуальный мир - это и многое другое ITeen-Academy предлагает детям, чтобы весело и интересно провести летние каникулы.

Набор на летние занятия уже открыт, первая группа начнет обучение с 5.06. Далее – с 26.06, 17.07 и 07.08.

Программа разработана специально для детей с учетом индивидуальных особенностей каждого возраста. Обучаться могут и девочки, и мальчики. Максимальное количество учеников в группе – 10 человек.

Длительность обучения составляет 15 дней, занятия проходят в будние дни. Продолжительность урока составляет 1 час 20 минут, в один день проходит 2 урока. Есть возможность посещать занятия с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00

Для детей 14-18 лет доступен авторский курс по дизайну. Ребята получают возможность обучиться востребованной профессии дизайнера сайтов и интерфейсов. Самые усердные и увлечённые к концу курса смогут сделать своё портфолио, которое станет успешным стартом в начале карьеры.

Кроме интенсивов предлагаем посетить профильный загородный лагерь, на берегу минского моря. Возможность попасть в увлекательный мир, где ребятам предстоит реализовать собственный игровой проект на основе языка программирования Scratch и робототехники LEGO, погрузиться в мир виртуальной реальности, а также заряд новых эмоций и знаний, отдых на свежем воздухе, спортивные игры.

Обучение сочетает самые современные технологии, учебные программы разработаны в соответствии со стратегией развития IT-индустрии с применением актуальных технологий, которые основана на многолетнем опыте специалистами Образовательного центра Парка высоких технологий.

Программы «Scratch» и «Роботехника» прошли грифование в Минобразования Беларуси.

Комплексный и практико-ориентированный подход к изучению помогает развить у ребенка логику, алгоритмическое и абстрактное мышление, математические способности, а профессиональные преподаватели научат детей использовать компьютер с пользой, как инструмент воплощения самых удивительных идей.

Школа цифровых технологий

В Минске работает филиал сети центров молодежного инновационного творчества «Школа цифровых технологий».

В течение двух недель детям от 10 лет предоставляется возможность углубиться в любую из интересующих их тематик - программирование роботов, 3D-моделирование и печать на 3D-принтере, разработка видеоигр, схемотехника и пайка. Детки 6-9 лет узнают самое важное - как устроен наш мир, что такое физика и химия, как вырабатывается электричество и многое другое.

Занятия проводятся на инженерных площадках. Такой формат предполагает познавательно-игровую форму обучения. Дети не только получают новые знания и практикуются в сфере робототехники, но и играют в различные игры.

Формат летних площадок предполагает обучение детей с разной степенью подготовки, поэтому записаться на курсы могут как новички, так и те, кто уже знаком со сферой робототехники. Для первых будет сделан акцент на теорию, для вторых – на практику.

«Школа цифровых технологий помогает каждому разобраться – хочет он быть инженером, конструктором, проектировщиком или же гуманитарием. В итоге обучения, выясняется, к чему каждый ребенок проявляет максимальные способности», – рассказывает директор Денис Титков.

Летние площадки работают всё лето. Длительность одного сезона составляет 2 недели (10 рабочих дней) по два академических часа в рамках каждого посещения.

Занятия проводятся в две смены - 10:00-11:30 и 14:00-15:30. Представители школы отмечают, что время посещения может быть изменено по согласованию. Набор на летнее обучение начинается с мая.

К обучению приглашаются дети от 6 до 17 лет. Группы формируются по возрастам: 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет. Курсы подходят, и, самое главное, нравятся, как мальчикам, так и девочкам.

Comp-AS

Учебный центр Comp-AS предлагает обучение детей на годовых компьютерных курсах и интенсиве. В учебном центре есть также курсы для учеников начальной школы по математике, русскому и белорусскому языкам в 3 и 4 классах.

На занятия приходят как мальчики, и девочки. Ребята могут обучаться как на творческих направлениях (компьютерная графика, видеомонтаж), так и на технических (программирование на Pascal, C++, PHP и JavaScript, С и С#). Всего в школе разработано более 10 различных компьютерных курсов для учеников 3-11 классов. Сейчас производится набор на летний сезон.

«Курсы летом — это занятия по интересам, а не обязательная программа, поэтому дети смогут заниматься тем, к чему лежит душа. Изучая интересные темы, время летит незаметно», - поясняет директор центра Анна Синкевич.

Если в течение учебного года в рамках годовых курсов дети ходят один-два раза в неделю и занимаются по 1,5 часа, то на летнем интенсиве ребята за месяц осваивают годовую программу.

Дети будут приходить каждый день на 4 урока. В программу включены 72 учебных часа. За это время педагоги дадут ребятам все необходимые знания в выбранном направлении. В группах в среднем занимается по 6 ребят, поэтому у педагогов будет возможность уделить время каждому ребенку.

«Мы помогаем систематизировать уже имеющиеся знания, восполнить пробелы и повысить уровень грамотности детей, научить их мыслить логически, решать сложные задачи, работать в команде и ориентироваться в мире IT-технологий», - добавляет Анна Синкевич.

Педагогами центра Comp-AS разработана собственная методика и учебные пособия. Занятия проходят в режиме практических тренингов, на которых дети вначале разрабатывают стратегию своих проектов и потом воплощают их в жизнь.

Центр робототехники и математики «ИнженериУМ»

Центр робототехники и математики «ИнженериУМ» предлагает обучение для детей по следующим направлениям: логика и математика, программирование и информатика, экспериментальная физика, экспериментальная химия, экономика, образовательная и соревновательная робототехника, школа юных инженеров.

Набор по данным направлениям производится постоянно, записаться можно в течение всего учебного года. Занятия в учебном центре проводятся ежедневно с 10:00 до 21:00. Обучаться могут и девочки, и мальчики.

Сотрудники центра отмечают, что начальные знания не имеют значения, поскольку есть группы для начинающих, продолжающих и продвинутых детей.

Так, на занятиях по робототехнике каждый ученик получает набор деталей и компьютер, а не смотрит, как робота собирает преподаватель и другие ученики. В учебном центре придерживаются правила: 1 человек = 1 компьютер + 1 робот. Продолжительность одного урока по робототехнике составляет 120 минут.

Занятия по программированию проходят в группах до 10 человек 1 раз в неделю по 90 минут. На первом занятии ученики проходят тестирование, которое позволяет сформировать группы исходя из уровня знания.

«Все методики авторские и имеют практическую направленность. Важно не просто получить теоретические знания, но и научиться эффективно использовать их в реальной жизни», - рассказали представители центра робототехники и математики «ИнженериУМ».

Обучают детей профессиональный преподаватели, которые работают по собственным методикам. Под руководством педагогов «ИнженериУМ» ребята учувствуют в международных конференциях и выставках, становятся призерами олимпиад и конкурсов.