Подведены итоги чемпионата БГУИР по спортивному программированию

BSUIR Open XII или 12-й Международный открытый командный чемпионат БГУИР по спортивному программированию завершился 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Открытый чемпионат по программированию BSUIR Open XII для студентов проводится ежегодно в три тура: отборочный этап, заочный общий полуфинал и очный финал соревнования. Была зарегистрирована 361 студенческая команда. После прохождения двух этапов турнира, в финале лицом к лицу в 4 корпусе БГУИР столкнулись 30 сильнейших команд, из которых 12 из Москвы, 7 из Минска, 6 из Санкт-Петербурга, 2 из Новосибирска, 1 из Воронежа, 1 из Калининграда и 1 из Казани.

Финал BSUIR Open XII открыли декан Факультета компьютерных систем и сетей Сергей Нестеренков и организатор чемпионата Вадим Владымцев, которые выступили со своей приветственной речью. Не забыли упомянуть и про то, что география чемпионата расширяется с каждым годом. В BSUIR Open XII приняли участие команды из множества стран: Беларусь, Россия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Польша, США, Пакистан, Афганистан, Индия и Украина.



Бесспорным победителем стала команда из МФТИ Yolki-palki, занявшая второе место в прошлом году.

