БГУИР посетила делегация из Китайской Народной Республики

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники посетили гости из Шэньчжэньской корпорации по международному образованию Хуаси, сообщает пресс-служба вуза.

Университет представили ректор Вадим Богуш и начальник Центра продвижения образовательных услуг БГУИР Андрей Ушкуров. Со стороны Китайской Народной Республики присутствовали: президент правления Шэньчжэньской корпорации по международному образованию Хуаси Чэнь Юйлань; ассистент президента правления Шэньчжэньской корпорации по международному образованию Хуаси Ван Шичэнь.

Целью визита стали презентация образовательных возможностей БГУИР, а также обсуждение вопросов сотрудничества в образовательной сфере. В заключение встречи присутствующие обменялись памятными сувенирами.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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