БГУИР посетила делегация из Китайской Народной Республики

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники посетили гости из Шэньчжэньской корпорации по международному образованию Хуаси, сообщает пресс-служба вуза.
Университет представили ректор Вадим Богуш и начальник Центра продвижения образовательных услуг БГУИР Андрей Ушкуров. Со стороны Китайской Народной Республики присутствовали: президент правления Шэньчжэньской корпорации по международному образованию Хуаси Чэнь Юйлань; ассистент президента правления Шэньчжэньской корпорации по международному образованию Хуаси Ван Шичэнь.
Целью визита стали презентация образовательных возможностей БГУИР, а также обсуждение вопросов сотрудничества в образовательной сфере. В заключение встречи присутствующие обменялись памятными сувенирами.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы