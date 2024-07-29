В БГУИР подвели итоги зачисления на бюджет

26 июля в БГУИР состоялось зачисление абитуриентов на дневную, заочную и дистанционную формы получения образования за счет средств бюджета, рассказывает пресс-служба вуза.

На первом курсе дневной формы получения образования за счет средств бюджета будут обучаться 1316 студентов. Лауреаты Специального фонда Президента Республики Беларусь, победители международных и республиканских олимпиад, выпускники Национального детского технопарка - 60 абитуриентов - стали студентами вне конкурса. По заочной, заочной сокращенной и дистанционной формам получения образования за счет средств бюджета зачислено 100 абитуриентов.

Традиционно инженерные специальности в БГУИР пользуются высоким спросом у поступающих, а проходные баллы немного растут. У абитуриентов популярностью пользуются следующие специальности: «Программная инженерия», ФКСиС - проходной балл составил 395; «Электронная экономика», ИЭФ - 393, «Информатика и технологии программирования», ФКСиС - 391. Средний конкурс в университет по всем формам обучения составил 1,6 человека на место, по отдельным специальностям - до 7 человек на место.

«В этом году увеличено количество бюджетных мест дневной формы получения образования с учетом потребностей экономики, но это не привело к существенным изменениям конкурсной ситуации. Традиционно очень высоким спросом пользуются специальности в сфере информационных технологий, программирования, проектирования информационных систем, электронных систем и технологий. Последняя относится к востребованным экономикой, и на нее без вступительных испытаний зачислено 65 медалистов, а проходной балл по общему конкурсу составил 363 балла.

Также можно отметить повышение интереса у абитуриентов к специальностям, связанным с информационной безопасностью. Все ключевые аспекты зачисления в БГУИР аналогичны прошлому году. К нам пришли очень мотивированные абитуриенты, и в последний день подачи на "бюджет" практически не было людей, которые выбирали бы специальности с меньшим конкурсом или другой вуз», - подвел итоги набора на бюджет Вадим Богуш.



Подать документы для получения образования на условиях оплаты можно по 1 августа.