МТС открывает новый набор в бесплатную онлайн-школу цифровой грамотности

МТС объявляет о старте нового набора в бесплатную онлайн-школу по digital-грамотности #НаучиСвоихБлизких. Программа разработана для того, чтобы помочь людям старшего возраста научиться использовать современные технологии, включая инструменты искусственного интеллекта.

Курс разделен на два уровня. Базовый уровень нацелен на освоение смартфона и планшета «с нуля». На данной ступени рассматриваются такие темы, как начало работы с устройствами, фото- и видеосъемка на смартфон, работа в интернете, поиск и загрузка приложений, использование мессенджеров и др. Отдельный урок посвящен актуальной теме кибербезопасности.

Продвинутый уровень предлагает более углубленное изучение, включая работу с онлайн-сервисами, а также знакомство с приложениями, которые позволяют упростить повседневные задачи.

Онлайн-уроки будут проходить на платформе Zoom, что позволит участникам обучаться в комфортной обстановке из любого уголка Беларуси вместе с родными и близкими. Как базовый уровень обучения, так и продвинутый, состоит из 10 занятий — это лекции, практические задания и тематические видеоуроки. По итогам обучения участники получат сертификат о прохождении программы от МТС.

«Мы понимаем, как важно обеспечить людям старшего поколения доступ к современным технологиям, и надеемся, что наш проект, который уже носит общенациональный масштаб, поспособствует улучшению их цифровой грамотности и сделает жизнь более комфортной», — комментирует руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Мария Канасевич.

Регистрация на курс доступна на сайте проекта. При регистрации необходимо выбрать уровень обучения.