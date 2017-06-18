Как выбрать роуминг, чтобы сэкономить

В отпуске хочется отвлечься от всех дел на родине, отдохнуть, забыться. Но не всегда это получается – то с работы могут позвонить, то у родственников возникнет срочный вопрос. Для решения этих задач есть роуминг – возможность быть постоянно доступным в любой стране по мобильному телефону. С появлением Wi-fi, Viber, Whatsapp, Skype роуминг стал немного терять актуальность, но все же он бывает незаменим для определенных случаев.
Услуга недешевая, поэтому лучше заранее ознакомиться с тарифами мобильных операторов. Наше небольшое сравнение вы можете найти ниже. Для удобного анализа мы взяли популярные у белорусов страны (Россия, Украина, Турция) для отдыха, и выбрали в них местных операторов, у которых самые привлекательные цены. Затем все внесли в 3 таблицы для сравнения. Тарификация у всех операторов поминутная, интернет, как правило, тарифицируется по 10 Кб. Условия активации роуминга у всех разные. У некоторых он активирован сразу, у некоторых нет. Прежде чем ехать в другую страну, лучше проверить наличие данной услуги на вашем номере.
Россия (в скобках в таблице указан местный оператор, цены в BYN)
|
|
Входящие вызовы
|
Вызовы по стране пребывания
|
Вызов в Беларусь
|
Вызовы в другие страны
|
Исходящие SMS
|
Интернет,
1 МБ
|
МТС (Mobile TeleSystems)
|
|
1,12
|
|
|
|
|
velcom (PJSC «VimpelCom»)
|
0,70
|
1,16
|
1,81
|
1,81
|
0,21
|
3,15
|
life:) (MegaFon)
|
0,66
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,18
|
0,50
Украина (в скобках в таблице указан местный оператор, цены в BYN)
|
|
Входящие вызовы
|
Вызовы по стране пребывания
|
Вызов в Беларусь
|
Вызовы в другие страны
|
Исходящие SMS
|
Интернет,
1 МБ
|
МТС (PrJSC MTS Ukraine)
|
0,63
|
1,18
|
1,76
|
2,12
|
0,18
|
4,9
|
velcom (Kyivstar JSC)
|
0,70
|
1,16
|
1,81
|
1,81
|
0,21
|
3,96
|
life:) (lifecell)
|
0,66
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,18
|
1,50
Турция (в скобках в таблице указан местный оператор, цены в BYN)
|
|
Входящие вызовы
|
Вызовы по стране пребывания
|
Вызов в Беларусь
|
Вызовы в другие страны
|
Исходящие SMS
|
Интернет,
1 МБ
|
МТС (Vodafone Telekomunikasyon A.S)
|
0,82
|
1,13
|
1,16
|
2,00
|
0,76
|
5,9
|
velcom (TURKCELL)
|
0,96
|
1,32
|
1,32
|
1,32
|
0,48
|
6,19
|
life:) (Turkcell)
|
0,66
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,18
|
1,50
Проанализировав таблицу, становится понятно, что самый дешевый роуминг у оператора life. Даже в России (на «родине» МТС) тарифы life ниже. Услуги роуминга у velcom самые дорогие, и по некоторым направлениям (Украина) превышают тарифы life в 2 раза. МТС показал себя крепким середнячком по уровню тарифов.
Если вам необходимо преимущественно звонить в Беларусь, лучший выбор - это life. Если нужно писать СМС в Беларусь – можно посмотреть в сторону МТС или life. Принимать входящие звонки выгодно в России на МТС. Интересно, что роуминг в Крыму не предоставляется ни одним оператором большой белорусской тройки.
Пакеты для роуминга
Но не все так страшно в тарифах для роуминга, как может показаться. У каждого оператора есть предоплаченные пакеты/услуги для роуминга. Там есть интересные предложения.
Например, velcom предлагает «Роуминг. Отпуск» за 23 руб. 43 коп. И включает 30 минут входящих/исходящих вызовов во все сети, а также 20 исходящих SMS.
Life подключает услугу «Роуминг 30» за 19,90 руб. Она включает в себя 30 минут звонков и 30 SMS. Life снова оказывается выгоднее. «Отличный роуминг» от МТС предлагает выгодные тарифы со 2-ой по 5-ую минуты - 1,24 руб./мин.
Кроме того, МТС для тех, кто исключительно пользуется интернетом, подготовила пакет «Инет за границей», 50 Мб – за 10,99 руб, действует 30 дней.
Аналогичный пакет есть у life, называется он «Интернет как дома». За 5,90 руб можно получить 50 МБ интернета в роуминге. Почти в 2 раза дешевле МТС.
Не стоит забывать, что с 15 июня ЕС отменил роуминг для своих жителей. Это означает, что, к примеру, житель Литвы, выезжая в Финляндию, уже не будет в роуминге, а будем платить по таким же тарифам, как и у себя в стране. Фантастически удобно! К слову, в 2017 году у абонентов сотовых операторов внутри (!) России до сих пор действует роуминг. Планируют его отменить только к сентябрю 2017 г. Спасибо, что выезжая из Минска в Брест в Беларуси нет роуминга.
Отмена роуминга в ЕС – большой шаг в сторону либерализации рынка сотовой связи. Остается только позавидовать жителям ЕС.
Что это означает для белорусов? Практически ничего. Могут немного вырасти тарифы на роуминг в ЕС, поскольку операторы решат компенсировать свои доходы. Но это повышение скорее всего было заложено в тарифы еще до 15 июня, поэтому резкого скачка не будет.
Роуминг. Советы:
1. Не забываем, что приехав в другую страну, нужно выбрать правильную сеть, чтобы делать звонки по минимальным тарифам.
Для этого необходимо (если у вас смартфон на Android) зайти в Настройки – Другие сети - Мобильные сети – Мобильные операторы – Поиск и там выбрать сеть, с которой сотрудничает ваш мобильный оператор.
2. Есть маленький лайфхак для тех, кто едет за границу, но не хочет платить за дорогие роуминговые смс-ки. Их можно отправлять через сайт мобильного оператора совершенно бесплатно. Главное, заранее активируйте функцию «Прием смс с сайта».
Вот ссылки на бесплатную отправку смс с сайта:
3. Никогда не включайте мобильный интернет (если только заранее не купили пакет с трафиком) в роуминге – это самая дорогая услуга. Буквально за 30 секунд синхронизации смартфон может списать все ваши деньги со счета.
Всем хорошего отдыха! Делитесь своими лайфхаками на тему роуминга в комментариях.
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