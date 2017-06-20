«Игры разума»: самые интересные события Kaspersky Geek Picnic (фоторепортаж)

В минувшие выходные в Москве прошел крупнейший европейский научно-популярный фестиваль и open air, посвящённый современным технологиям, науке и творчеству - Kaspersky Geek Picnic.​

На фестивале можно было увидеть различные зоны: киберспорта, виртуальной реальности; также можно было увидеть косплей-шоу, бои роботов и гонки дронов.

С лекцией выступил астрофизик и специалист в области космологии Лоуренс Краусс, который рассказал о своем видении происхождении Вселенной. К слову, у «Лаборатории Касперского» в этом году запустился проект о будущем «Земля 2050». На специально созданном веб-сайте аккумулируются прогнозы социальных и технологических изменений на ближайшие 30 лет. Здесь собраны в том числе и прогнозы о киберугрозах.

Жан-Кристоф Бони, футуролог, аналитик в области влияния новых технологий на поведение людей и организаций, рассказывает о том, какие технологии и как будут играть решающую роль в ближайшем будущем.

Найджел Экланд - один из самых активных сторонников доступа к высокотехнологичному протезированию для всех. На фестивале он рассказал о том, как работает индустрия протезирования и какие подводные камни в ней существуют.

Александр Линников поднял вопросы кибербезопасности. Как оказалось, еще не все знают, что нельзя записывать свой пароль от банковской карточки, так как этим могут воспользоваться злоумышленники. Эксперт дал гостям фестиваля советы, как обеспечить безопасность в Сети.

Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, заведующий центром когнитивных исследований РАНХиГС, главный научный сотрудник ВШЭ, рассказал о том, откуда в нашей голове берутся идеи и как они придумываются.

На Kaspersky Geek Picnic можно было посмотреть кино в формате 360, побороться в специальных костюмах с другими участниками и протестировать новые игры.

Любой гость смог попробовать себя в роли пилота дрона, надев специальный нейрошлем.

Еще один занимательный стенд - электромузей.