Обзор планшета Lenovo Yoga Tab 3 Plus

На тесте KV.by, после более чем двухлетнего перерыва, очередной планшет – представитель линейки Yoga. На этот раз имеем дело с уже третьим поколением линейки. И мало кто знает, какими по счету ее апгрейдами, ведь планшеты Yoga Tab с «цифрой 3 на борту» появились еще в 2015 г., а в руках устройство 2017 года выпуска, правда уже с приставкой Plus. Что значит удачная концепция!

Внешний вид, эргономика, в работе

В руках Lenovo YT-X703L, 10-дюймовая модель с разрешением 2560х1600, восьмиядерным процессором, 3/32 Гб оперативной/постоянной памяти, встроенным модемом и другими современными «плюшками». Начинаем изучать.

Поставляется устройство в отлично оформленной картонной коробке. Все без изменений – содержимое упаковано в отдельные черные футлярчики и аккуратно уложено:

- планшет;

- адаптер питания 5,2 В, 2 А;

- шнур USB type A – USB type C длиной 1 м;

- комплект бумажной документации, гарантийный талон.

Габаритные размеры планшета составляют 247х179х21 мм, масса 635 г. В самой тонкой части толщина корпуса устройства не превышает 5 мм.

Сам корпус, в основном, выполнен из пластика, но в конструкции присутствуют и более премиальные материалы. Так, откидная крышка, одна из фирменных «фишек» линейки, выполнена из металла, а на тыловой грани планшета имеется кожаная вставка.

Собран при этом корпус качественно, прогибов или скрипов деталей замечено не было. Ход откидывающейся металлической крышки тугой, а сама она надежно фиксируется в любом положении.

Судя по объективу фронтальной камеры и логотипу Lenovo под защитным стеклом экрана, по умолчанию использовать планшет предлагается в портретном положении книга. На это и будем ориентироваться в дальнейшем описании.

Экран на лицевой стороне устройства занимает, конечно, основную площадь, но все же не всю: сверху и снизу расстояние от экрана до кромок корпуса составляют 15 мм, справа – 8 мм, слева, там, где основное утолщение корпуса и спрятан аккумулятор – 35 мм. Для информации пользователя по периметру экрана наклеены прозрачные пленки с названием устройства, техническими характеристиками, возможными положениями его эксплуатации.

Сверху дисплея по центру расположен объектив фронтальной камеры, а на левой стороне – полоса из множества отверстий, за которыми располагаются динамики. Отдельных сенсорных кнопок управления на лицевой панели нет – они наэкранные (слева направо: назад, главное меню (домой), оконный режим).

Оборотная сторона планшета примечательна вставкой из искусственной кожи, закрывающей всю ее площадь от кромок и до откидной крышки. Поверхность приятна на ощупь, мягка и слегка шершава. В ее центре тиснением выполнено название серии – YOGA.

Крышка мобильного устройства имеет размеры 205х60 мм. В середине ее располагается овалообразная кнопка, по нажатию на которою крышка отщелкивается где-то на сантиметр. Толщина металла составляет 1 мм, так что противовес массе планшета заложен хороший. В нише корпуса, куда по умолчанию прячется крышка, виден небольшой лючок, где размещается карта памяти micro SD и SIM карта тоже формата micro.

Коль речь опять об откидной крышке-подставке, напомним заодно, в каких положениях благодаря ней можно эксплуатировать планшет. Их пять:

- книга – в руке, фирменное расположение модели;

- «старая» классика – горизонтально в руках;

- консоль – крышка откинута на 90 градусов, вертикальное положение планшета;

- клавиатура – крышка откинута на 90 градусов, горизонтальное положение планшета.

- картина – крышка откинута на 180 градусов, планшет подвешивается на крюк/гвоздь.

«Тяжелее всего» в планшетах линейки приходится объективу основной камеры – из-за откидной крышки и нескольких положений эксплуатации планшета он кочует с места на места, иногда, кажется, по остаточному принципу. В данном случае его разместили с самого края у крышки, на утолщении АКБ. Забегая вперед, к такому его расположению приходится привыкать – первое время при фото- и видеосъемке он закрывается пальцами.

По боковым граням устройства расположены: снизу – разъем 3,5 мм для подключения наушников, сверху – кнопка включения/блокировки (традиционно в планшетах линейи – в торце «цилиндра»), порт USB type C, кнопка регулировки громкости.

Аппаратная платформа, производительность

Технические характеристики устройства приведены с сайта производителя:

- дисплей: 10,1", 2560х1600, IPS;

- процессор: Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976);

- архитектура: 4х ARM Cortex A53 (1400 МГц), 4х ARM Cortex A72 (1800 МГц), Adreno 510;

- оперативная память: 3 Гб LPDDR3;

- встроенная память: 32 Гб;

- поддержка карт памяти: micro SD;

- операционная система: Android 6.0;

- связь: LTE SKU;

- коммуникации: WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB;

- основная камера: 13M;

- фронтальная камера: 5M;

- размеры: 247х179х4,68 мм;

- масса: 635 г;

- АКБ: 9300 мАч.

Аппаратная начинка планшета более чем достойная, что подтверждают и синтетические тесты.

На устройстве запускаются и идут современные игры, проигрываются без торможения 4К видео, поддерживаются приложения виртуальной реальности (только вот в шлем его не запихнуть).

Использование, функциональность ПО

Делимся впечатлениями после недельной эксплуатации Yoga Tab 3 Plus.

Сначала хвалебная ода разрешению экрана – как было отмечено выше, 4К видео на планшете смотрятся отлично! Картинка сочная, натуралистичная, четкая. Углы обзора без малейших замечаний. Яркости тоже хватает, но вот запаса хотелось бы больше. Имеется программная возможность инвертировать цвета. Сенсорный ввод десятиточечный.

Еще одно несомненное преимущество модели – емкий аккумулятор и сбалансированное энергопотребление. Так, при чередовании ждущего режима с активным использованием (серфинг в Интернете, игры (Asphalt Экстрим), просмотр фильмов с сетевого хранилища по Wi-Fi) планшет продержался почти семь суток.

Подробнее по энергозатратам:

- просмотр трехчасового фильма – 32 % заряда;

- 1,5 часа съемки фото и видео – 10 % заряда;

- полчаса игры – 7 % заряда.

Штатным зарядным устройством планшет заряжается с 15 % до 100 % за 2,5 часа.

Третье, отмеченное в ходе теста достоинство модели – хорошее звучание встроенной аудиосистемы. Внутри корпуса, как заявляет производитель, расположено целых четыре динамика JBL. Не сказать, что звучание от этого стало всенаправленным, но, по крайней мере, звук не глушится, как бы случайно или намеренно пользователь не закрывал перфорации пальцами или ладонью. Поддерживается технология объемного звучания Dolby Atmos, в памяти устройства по этому поводу имеется даже ролик с демонстрацией различия в звуке.

Планшет способен выдавать приличные для мобильных устройств фото. Основная и фронтальная камеры позволяют снимать в соотношениях 16:9 и 4:3, максимальное разрешение снимка составляет 4160х3120 и 2592х1944 соответственно для основной и фронтальной камер.

Примеры снимков основной камеры без и с применением технологии HDR:

Обе камеры могут вести съемку в формате 1080p, но если к фронтальной камере претензий нет, то у основной обнаружилась ложка дегтя – каждые 2-4 секунды идет перестройка автофокуса и видео промежутками «замыливается». Сброс настроек не помог, происходит такое при любом выбранном разрешении съемки. Надеемся, если это не «глюк» конкретного экземпляра, то его в скором времени исправят.

Программная часть. Планшет работает под управлением ОС Android 6.0 Marshmallow. Интерфейс прост и понятен, но глаз сразу цепляет нюанс – опять появилась иконка Приложения, за которой спрятано почти все ПО. Именно Lenovo «приучала» в своих смартфонах и планшетах к иконкам на рабочих столах и только, и вот теперь снова возврат к старому. Итого, один рабочий стол, строка поиска и два виджета на нем, приложения в одном месте, пятнадцать кнопок и ползунок изменения яркости на панели выключателей.

Меню настроек умещается на одном экране, но предусмотрено многое. Из чего-то нового обратили на себя внимание набирающий на сегодняшний день актуальность раздел Экстренное оповещение, отдельный раздел Google, и настройки Смарт-жестов.

Предустановленное программное обеспечение (опять же, бросившееся в глаза):

- стандартные приложения Google;

- традиционные для мобильных устройств Lenovo приложения SHAREit и SYNCit;

- удобное приложение Трансляция;

- McAfee Mobile Security;

- видеочат Google Duo (видимо, взамен Skype);

- Netflix – приложение всемирно известной одноименной компании, поставщика фильмов и сериалов.

Заключение

Планшет Lenovo Yoga Tab 3 Plus – новый преемник зарекомендовавшей себя линейки. Заметный, удобный, функциональный. Сочетающий в себе современную начинку и знакомые черты.

Стоимость устройства на момент тестирования – 800 рублей.