Где в Минске приобрести оборудование и заказать услуги для "умного дома"?

Что такое «Умный дом»? Это набор решений, которые автоматизирует Ваши обыденные, каждодневные действия: уборка, отключение электроприборов, электричества, отопления и т.д. Все, что может управляться со смартфона, возможно автоматизировать. Т.е. это не что иное, как улучшение своей жизни и повышение собственного комфорта.

Вы спешили и забыли отключить утюг? Не беда, с телефона можно отключить технику от питания, послав сигнал умной розетке. То же самое можете проделать с освещением, включенной водой, отоплением и т.д. И вот вы созрели к тому, чтобы оснастить свое жилище системой «Умный дом». Но что надо покупать? Где приобрести нужную технику? Ниже представлены несколько компаний, которые помогут решить эти вопросы.

ООО «Современная безопасность»

ООО «Современная безопасность» поможет Вам в этом вопросе. Компания является официальным дилером оборудования EZVIZ. EZVIZ – новый бренд концерна HIKVISION, мирового лидера в области систем видеонаблюдения.

Продукты EZVIZ разработаны специально для домашнего использования (как внутри помещений, так и на улице), поэтому легко и быстро устанавливаются и настраиваются без посторонней помощи профессионалов. С EZVIZ можно просматривать видео в режиме on-line, используя облачное приложение.

Оборудование EZVIZ легко установить и настроить самостоятельно, управление системой осуществляется удаленно через смартфон. Подробнее о продукции EZVIZ вы можете узнать на сайте компании.

Компания «Современная безопасность» предлагает также систему «Умный дом» A1 Alarm Kit.

Это стартовый комплект оборудования, в который входят:

центральный контроллер (работает от Wi-Fi) А1;

пульт управления К2;

датчик движения (Т1) и открытия/закрытия (Т6).

Система легко управляется через смартфон. Кроме того, стартовый набор «Умного дома» легко расширяется за счет покупки дополнительных датчиков.

Также компания может предложить своим клиентам видеокамеры и видеорегистраторы, аксессуары для них, карты памяти. Товар представлен широким ассортиментом и доступными ценами. Подобрать необходимую для своего дома технику можно на официальном сайте компании.

ООО «Современная безопасность» на белорусском рынке находится уже более 3-х лет. За это время собрала немало положительных отзывов. Этому поспособствовали легкое подключение, простое управление посредством мобильного приложения, относительно недорогие цены и, конечно же, высокое качество продукции и оказываемых услуг.

Предприятие дает 1 год гарантийного обслуживания на оборудование EZVIZ.

Магазин находится в Минске, доставка техники по городу бесплатная. Если же Вы живете не столице, то не беда: компания делает доставку по всей стране.

Ниже контакты компании:

220040, Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 47 — пом. 13, ком. 7

Телефоны: +375 29 332 44 22; +375 33 332 44 22; +375 17 399 59 99

E-mail: zakaz@sovbez.by

Skype: sovbez.by

ООО "Смарт Контрол"

Если вы решили оснастить свое жилище системой «Умный дом», то группа компаний «Смарт Контрол» и «Интеллектуальные решения» поможет вам решить этот вопрос. Эта группа компаний находится на белорусском рынке уже 7 лет, а системами умного дома занимаются более 5 лет. Предприятие не только продает продукцию, но и занимается производством собственных систем автоматизации на базе оборудовании выполнено по технологии Z-Wave. Конечно же, в продаже имеется товар разных производителей.

Клиентам предлагается на выбор:

Различные контроллеры для создания систем «умного дома»

Диммеры и реле выключения электропитания;

Датчики движения, температуры, влажности, освещенности, ветра и т.д.;

Механизмы управления жалюзи и любыми моторами;

Системы защиты от протечки, задымления, возгорания, протечки газа и т.д.

Термостаты и терморегуляторы.

Выключатели и розетки (электроустановочные изделия) различных мировых производителей;

И многое другое, что связано с автоматизацией жилья и земельных участков

Это далеко неполный список техники, которую предлагает купить компания. Частично ассортимент вы сможете найти на сайте компании. Столь большой выбор сможет удовлетворить самых требовательных покупателей. А специалисты фирмы помогут подготовить техническое задание, проект, подобрать оборудование, установить, настроить и отладить выбранную систему.

Выбирая продукцию, изготовленную по технологии Z-Wave, вы получаете:

Возможность внедрения систем на любой стадии строительства или ремонта. Простоту настройки (бесплатный софт). Любой человек может самостоятельно настроить систему, так как он хочет. Но наши специалисты всегда готовы помочь Легкую масштабируемость и безграничную возможность расширения системы. Адаптивность. Система легко адаптируется практически под любые задачи и другие смежные системы. Невысокую стоимость. Все домашние системы автоматизации в одном приложении для телефона, планшета или ПК.

На свою продукцию компания предлагает полную гарантию сроком от 1 года до 5-ти лет.

Офис компании находится в Минске и доставка техники по городу бесплатная. Если же живете не в столице, то не беда: компания делает доставку по всей стране.

Контакты компании:

г.Минск, ул.Ф.Скорины, д.14 офис 116

Тел.:+375-17-266-38-10

Моб.тел +375 29 624 94 15 / +375 33 664 61 79

Skype: drv77777

info@z-wave.by

Унитарное предприятие «Ноотехника»

УП «Ноотехника» находится на рынке с 1997 года. Компания занимается разработкой и производством оборудования для беспроводного управления освещением, электроприборами и системой «Умный дом» под маркой nooLite. Компания также предлагает своим клиентам энергосберегающие и светорегулирующие приборы.

Клиенты «Ноотехники» могут выбрать нужную технику среди широкого ассортимента продукции:

Система радиоуправления «nooLite»;

Светодиодное освещение «Символ»;

Энергосберегающие блоки «Экосвет»;

Дистанционные сенсорные выключатели-светорегуляторы «Сапфир»;

Диммеры «Агат»;

Блоки защиты от галогенных ламп и ламп накаливания «Гранит»;

Таймеры отключения освещения;

Контроллеры «Рубин»;

Приборы для очистки и предотвращения накипи (электромагнитные импульсаторы).

Более детально ознакомиться с продукцией можно на сайте.

Благодаря широкому выбору можно подобрать то, что устроит каждого. Перед покупкой вы получите подробную консультацию, а после бесплатно помогут в настройке оборудования.

Выбирая технику компании «Ноотехника» вы получаете высокое качество, функциональность и долговечность по доступным ценам. Даже по истечению гарантийного срока компания бесплатно отремонтирует ваше оборудование.

Магазин находится в Минске и доставка техники по городу бесплатная. Если же живете не В столице, то не беда: компания делает доставку по всей стране.

Связаться с компанией вы сможете следующими способами:

Адрес: 220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 39, оф. 330.

Тел/факс: +375 (17) 233-25-45; +375 (17) 289-78-48.

Моб.тел.: +375 (29) 876-80-29 ; +375 (44) 724-23-53 .

Эл.почта: common.noo@gmail.com

Тех. поддержка +375(29)110-51-64 каждый день с 9.00 до 18.00

Онлайн-консультации по рабочим дням с 9:30 до 17:00 ч.

ООО «КБ Интегратор»

ООО «КБ Интегратор», так же как и другие компании, предлагают системы «Умный дом». «КБ Интегратор» предлагает своим клиентам продукцию производителей WAGO, JUNG, Legrand, KNX, Hager и прочие.

Компания, кроме систем «Умный дом» и комплектующих к ним, предлагает разнообразную технику: тепловые насосы, солнечные коллекторы, электронику для управления роллетами, аксессуары для отопления. Более полную картину того, какой ассортимент предлагает компания, вы можете получить, перейдя на официальный сайт фирмы.

При обращении в эту компанию, специалисты «КБ Интегратор» полностью руководят процессом: от разработки проекта до ввода в опытную эксплуатацию. У предприятия есть немало примеров того, что их оборудование работает у заказчиков 10 и более лет.

Предприятие дает гарантию 2 года на продаваемые системы. Также фирма без проблем оказывает послегарантийное обслуживание.

Что еще может предложить компания, кроме ассортимента? Вы получите:

Адекватные цены;

Возможность разрабатывать проекты различной конфигурации и сложности, а также расширять уже имеющийся проект;

Помощь на всей стадии работы с фирмой, от разработки проекта до ввода в работу, гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Найти компанию вы можете в Минске, по улице Коласа, дом 7, помещение 2н. Время работы – с 9 до 18 часов. Контакты фирмы: