Выбираем Wi-Fi роутер: 7 полезных советов

Сегодня широкополосный интернет «стучится» в каждую дверь. Но для максимального комфорта важно грамотно подобрать Wi-Fi роутер. Wi-Fi делает интернет-серфинг удобным из любой точки вашего дома и дарит свободу передвижения.

Чаще всего интернет-провайдеры предоставляют в аренду свое оборудование. Но не всем везет на мощное «железо». Вас не устраивает нынешняя скорость? Видео постоянно идет «рывками», а игры долго скачиваются? Пора выбрать достойную модель Wi-Fi роутера, которая будет стабильно работать и приносить исключительно положительные эмоции. Мы расскажем, как самостоятельно подобрать хороший роутер и навсегда решить проблемы с нестабильным беспроводным интернетом.

Технологии

Первым делом необходимо уточнить, какую технологию передачи данных использует ваш провайдер. Это будет либо локальная сеть (100 Mbit LAN), либо ADSL через телефонную линию. Технология передачи — первая особенность, которая влияет на выбор роутера.

Что касается портов, то, как правило, достаточно 4-ех LAN-портов (RJ-45/100 Mbit) и одного WAN.

Встречаются и экзотичные варианты роутеров: с поддержкой USB-модемов UMTS (WCDMA), LTE. Такой вариант лучше выбрать, если роутер нужен в загородный дом, где нет оптоволоконной линии либо ADSL. Тогда интернет будет работать через мобильную сеть.

Стандарты беспроводной связи

Современные роутеры поддерживают Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/n и/или 802.11ac. Более дорогие модели имеют поддержку 802.11ac. В чем же их разница и стоит ли переплачивать?

Однозначно стоит. 802.11ac - это новейший стандарт, который намного быстрее и современнее. Он работает на частоте 5 ГГц, а 802.11n — на частоте 2.4 ГГц. Если теоретический предел скорости 802.11n – 450 Мбит, то 802.11ac – целых 1300 Мбит!

Кроме того, диапазон 5 ГГц менее загружен, и его задействуют значительно реже, чем сверхпопулярный 2.4 ГГц (используется старыми беспроводными телефонами, гаражными сигнализациями и другими устройствами).

Спектр частот в диапазоне 2.4 ГГц сильно загружен. Вы можете в этом убедиться, скачав небольшое приложение для Android – Wifi Analyzer. Оно в наглядном продемонстрирует окружающие вас сети в спектре 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Два диапазона

Не каждый Wi-Fi роутер может работать в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц — одновременно. Если вы не собираетесь использовать десятки устройств, одного диапазона будет достаточно.

Кстати, к преимуществам той или иной модели можно отнести съемные внешние антенны. С их помощью вы сможете расширить радиус действия роутера.

Встроенный Torrent-клиент, подключение USB-flash, поддержка IPv6

Хотите использовать Wi-Fi роутер как медиасервер? Стоит обратить внимание на такие функции, как встроенный Torrent-клиент, FTP, DLNA-сервер, возможность подключения USB-flash и даже принтера. Это не жизненно важные функции. Встречаются они чаще всего в дорогих моделях роутеров. Если вы хотите по ночам скачивать огромные фильмы и транслировать их на телевизор, лучше уточнить наличие вышеупомянутых опций заранее.

А вот о поддержке IPv6 позаботиться стоит в любом случае. Это новый формат адресации в интернете, призванный решить проблемы предыдущих версий.

Защита и родительский контроль

Удостоверьтесь, что маршрутизатор поддерживает технологию Wi-Fi Protected Access или WPA2 для безопасной авторизации и шифрования данных.

Если вы хотите знать, сколько времени ваши дети проводят в социальных сетях и онлайн-играх, проверьте наличие функции «Родительский контроль». Она же позволит ограничить доступ к сайтам сомнительного содержания.

Эргономика и удобство

Удобство настройки роутера играет не последнюю роль. Лучше заранее ознакомиться с интерфейсом настройки, уточнить, поддерживается ли русский язык, есть ли мобильное приложение для управления устройством.

Для дополнительного удобства на роутере может быть отдельная физическая кнопка включения и выключения Wi-Fi. Либо свободная кнопка, которой можно установить функцию на ваше усмотрение.

Выбор производителя

Не стоит ожидать хорошего качества сигнала от китайских noname-роутеров. Лучше остановить свой выбор на производителях, давно известных на рынке. К ним относятся Zyxel, TP-link, Netgear, ASUS. Обновления прошивок у них выходят намного чаще конкурентов — это немаловажный фактор.

Последний совет – лучше заранее оговорите с магазином возможность возврата роутера. В таком случае вы сможет протестировать конкретную модель в вашей квартире и быть уверенным в мощном сигнале Wi-Fi.