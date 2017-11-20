Блокчейн, криптовалюта и ICO: о чем говорили на пресс-конференции в преддверии Smart Taler 2017

20 ноября, в преддверии конференции Smart Taler 2017, прошла пресс-конференция на тему "Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси".

Спикерами пресс-конференции выступили Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний BelHard; Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка и Денис Лавникевич, создатель первой белорусской криптовалюты Taler.

Какое будущее у биткоина?

Биткоины — это виртуальные деньги, их можно переводить с кошелька на кошелек.

У системы нет центра, в каждом биткоин-кошельке хранятся копии базы всех транзакций. Каждый новый «блок» с данными «крепится» к предыдущему с помощью сложных алгоритмов. Система надежно зашифрована для изменений, зато просмотреть ее содержимое может каждый.

В основе биткоина и других криптовалют лежит блокчейн — распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы.

Игорь Мамоненко:

- Криптовалюта выполняет такие же функции, как и обычные деньги. Как средство рассчетов они выигрывают с точки зрения надежности и безопасности.

Стоит понимать, что биткоин ограничен 21 млн. монет, которые никуда не исчезнут. Плюс данной криптовалюты в том, что она не политизирована. Если ту же банковскую систему SWIFT могут запретить, то с криптовалютой это невозможно сделать, так как ни одна страна не признает их деньгами.

Однако и у криптовалюты есть слабое место – это биржи – место, где люди обменивают одни криптовалюты на другие, либо на основные мировые валюты.

Сергей Лазюк:

- Криптовалюта может увеличить ВВП страны за счет снижения оборота наличных денег, на работу с которыми тратится часть денег бизнесом, банками и государством.

Что такое блокчейн

Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга (чрезвычайно параллельно) обрабатываются на множестве разных компьютеров.

Денис Лавникевич:

- Хайп на технологию блокчейн со временем пропадет, однако технология останется и в будущем, причем будет приносить значительную пользу экономике. На примере того же биткоина можем видеть, как криптовалюта выросла с 0 в 2010 году до 8 тысяч долларов в 2017 году.

Игорь Мамоненко:

- На данный момент мы не можем получать экономическую выгоду от блокчейна, но развивать это направление надо, чтобы потом не зависеть от зарубежных продуктов.

Необходимо выделить несколько пилотных проектов, развивать специалистов, следить за ситуацией в мире и пробовать применять мировые разработки у себя.

В каких сферах стоит применять блокчейн?

Игорь Мамоненко:

- Логистика, налоговая сфера, контроль подакцизных товаров.

Сергей Лазюк:

- Страхование, регистрация активов, «умные контракты», «умные акции», «умные облигации», краудэкономика.

Также применительно к финансовой сфере – это переводы как между физическими лицами, так и между юридическими, трансграничные платежи, торговое финансирование и деривативы, синдицированные кредиты.

Денис Лавникевич:

- Медицина, образование и ряд других сфер.

Перспективы ICO

ICO — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией. Встречается также форма «первичного предложения токенов»

Сергей Лазюк:

ICO - одна из форм в краудэкономике, где есть инвестор, который хочет привлечь капитал. Это он делает при помощи размещения токенов – выпуска криптовалют.

Любое лицо может осуществить инвестиции путем приобретения токенов.

Отличие от IPO (первичное размещение акций) в том, что посредством покупки токена физ. лицо или юр. лицо не становятся полноправным участников данного общества. Для инвестора интерес предоставляет рост стоимости токена.

ICO не подкреплено каким-либо активом или обязательством со стороны общества, выпустившего его. Эксперты называют его пузырем, в котором есть вероятность мошенничества.

Почему ICO многие эксперты связывают с риском мошенничества? Потому что хорошие идеи находят инвесторов без этого при помощи фондов, ангелов и других спонсоров.

Чаще всего ICO пользуются стартапы и неуверенные в себе проекты.

Игорь Мамоненко:

- Обычно финансируют 1 стартап из 10. Список требований к реализации старатапа высокий: команда, бизнес-планы и т.д. А это занимает много времени. ICO – это хорошая альтернатива венчурному финансированию. Шанс для тех, кого не услышали.

Здесь, правда, есть биржевые спекулянты, которые играют на капитализации токенов.

В ICO не все жулики, среди них есть честные люди, которые хотят развить свой проект.

Однако риски здесь действительно высоки.



Денис Лавникевич:

- Многие увидели в ICO кнопку, на которой написано «Деньги». Бум начался еще в прошлом году благодаря гикам, когда можно было получить легкие деньги.

В Беларуси все, кто занимаются ICO, напоминают людей, которые уперлись в стенку. Все из-за того, что нет Декрета и непонятно, какое правовое поле будет после его принятия.

Блокчейн и закон

Сергей Лазюк:

- В Беларуси будет действовать система обмена криптовалюты на фиатные деньги – белорусские рубли. Законодательная основа функционирования данного рынка в стране найдет отражение в Декрете Президента «ПВТ 2.0». Мы надеемся, что этот рынок заработает.

Игорь Мамоненко:

- Нужна максимальная легализация. Те законы, которые существуют, напрямую не запрещают деятельность. Нужно переработать законодательство, чтобы оно защищало всех игроков рынка. Стоит понимать, что токены – это не акции, а обязательства, которые должны приносить прибыль и которые можно перепродавать.

Также необходимо повышать грамотность у всех участников рынка. Тогда проекты на ICO смогут получать поддержку от населения.

Напоминаем, что в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 25 ноября пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017. Стать участником сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.

Фото предоставлены новостным агентством Sputnik