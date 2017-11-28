Обзор Lenovo Yoga Book

С планшетами Lenovo линейки Yoga постоянный читатель KV.by знаком уже давно. В ходе нескольких тестов данные устройства продемонстрировали современную производительность, незаурядный дизайн и, главное, отличную эргономичность с точки зрения вариантов их использования. Поэтому лишь только в названии предлагаемого на очередной тест «девайса» прозвучало заветное Yoga, мы без раздумий дали свое согласие. И, как всегда, не прогадали.

Комплект поставки, внешний вид, конструкция

На тесте нечто весьма интересного форм-фактора. Это не совсем планшет, хотя в наличии сенсорный экран, но и не традиционный нетбук, потому что отсутствует механическая клавиатура. Наконец, присутствует стилус и возможность рукописного ввода, как с экранной, так и с клавиатурной поверхности. Запутались? Что ж, будем разбираться.

Поставляется Lenovo Yoga Book в добротной, качественно оформленной картонной коробке. В комплекте: само устройство, стилус, сменные стержни к нему, зарядное, шнур USB type A – USB type B micro, бумажный блокнот в переплете с магнитным основанием, комплект бумажной документации.

Перед началом описания внешнего вида решаем все же определиться с форм-фактором. Сам производитель называет устройство планшетом, да и обзоры конкурентов оперируют такими определениями. Но как-то сложно считать планшетом что-то, к чему намертво прикручена клавиатура, пусть и необычная. Останавливаемся все-таки на многофункциональном нетбуке с сенсорным экраном. Отсюда и пляшем.

Корпус устройства выполнен в темно-сером, почти черном, цвете. Материал – металл с матовой поверхностью, довольно маркой. Толщина корпуса неизменна в любом месте и составляет, суммарно, около 9 мм. Углы лишь самую малость скруглены, в закрытом состоянии крышка с экраном и клавиатурный блок плотно прилегают друг к другу.

Относительно клавиатуры крышка может разворачиваться на 360 градусов – и вот в руках обычный планшет, разве что слегка утолщенный. Соединяются две части корпуса устройства металлическим шарниром, который своей необычностью и технологичностью просто приковывает взгляд.

Благодаря ему крышка ходит довольно туго и может надежно фиксироваться в любом положении. Правда, раскрыть нетбук одной рукой не получится – масса не та, да и каких-либо выемок, за которые можно поддеть крышку, нет.

Десятидюймовый экран нетбука-планшета закрыт защитным стеклом с глянцевым покрытием. Бросаются в глаза большие расстояния от краев экрана до кромок корпуса – 16 мм сверху и снизу, 20 мм справа и слева. По центу, сверху дисплея, расположился объектив фронтальной камеры, а снизу – лаконичный логотип Yoga Book.

Вместо привычной в нетбуках механической клавиатуры в данном случае видим гладкую черную поверхность с матовым покрытием. Если присмотреться, можно увидеть контуры сенсорных кнопок и тачпада – судя по всему, при включении устройства они (контуры) будут подсвечены. В правом верхнем углу, рядом с шарниром, замечаем небольшую, также сенсорную, кнопку с изображением стилуса и объектив еще одной камеры. Расположение основной камеры на одной плоскости с клавиатурой кажется абсурдным, но лишь до тех пор, пока крышка с дисплеем не заворачивается на 360 градусов назад – получаем стандартное для планшета размещение основной камеры на тыльной стороне.

Все порты интерфейсов, а также элементы управления и индикации устройства расположились по бокам клавиатурной части. На левой стороне разместились: порт USB type B micro, светодиодный индикатор, лоток для установки карты памяти (в другой модификации имеется возможность дополнительной установки SIM карты), micro HDMI, мультимедийный динамик, а на правой – разъем 3,5 мм для подключения наушников, второй динамик, кнопки включения/блокировки и регулировки громкости.

Расположение портов и коммуникаций еще раз подтверждает, что Lenovo Yoga Book все же нетбук: основная начинка с аккумулятором размещена в клавиатурном блоке, соединяющемся с дисплеем посредством двух тонких шлейфов (видны в недрах шарнира).

Активного охлаждения в нетбуке не предусмотрено, отсюда и нет необходимости в устройстве перфораций и/или ножек-подставок снизу устройства для организации забора воздуха. Нижняя грань пуста и ничем не отличается от верхней, разве что, вместо логотипа там размещена наклейка с технической информацией.

Комплектный стилус (Real Pen) похож на слегка утолщенную шариковую ручку или маркер, даже колпачок имеется. Наконечник стилуса черный, материал похож на пластик. Никаких «ластиков» или кнопок в стилусе не предусмотрено, как и элементов питания.

Технические характеристики

На тесте модификация YB1-X91F – c ОС Windows 10 и без поддержки SIM. Соответственно бывают модели с поддержкой SIM, а также с ОС Android «на борту». Основные характеристики Lenovo Yoga Book (YB1-X91F) сведены в таблицу:

Параметр Значение Процессор Intel Atom x5-Z8550 (четыре ядра, тактовая частота — 1,4/2,4 ГГц) Оперативная память 4 ГБ LPDDR3 Графический адаптер Intel HD Graphics 400 Запоминающее устройство Samsung CJNB4R (eMMC), 64 Гб Поддержка карт памяти micro SD, до 128 Гб Дисплей 10,1 дюймов, IPS, 1920x1200 Ввод данных сенсорный экран; клавиатура, тачпад; стилус Интерфейсы и коммуникации Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.0; GPS; micro USB 2.0 – 1 шт.; micro HDMI – 1 шт.; аудио выход 3,5 мм – 1 шт.; SD card reader – 1 шт. Камера и звук основная камера – 8 Мп с автофокусом; фронтальная камера – 2 Мп; встроенный микрофон; встроенная стереосистема (Dolby Audio) Аккумулятор Li-pol, 8500 мАч Адаптер питания (5,2-12) В, 2 А; Операционная система Windows 10 Pro Габариты (ШxГxВ) 256,6х9,6х170,8 мм Масса 690 г Стоимость на момент написания обзора около 1300 рублей

Testing/info/info.zip ССЫЛКА

В работе

Из возможного вращения крышки нетбука на 360 градусов логичным образом вытекают различные положения эксплуатации устройства – то, чем всегда славилась линейка Yoga:

- классический планшет (Browse Mode);

- консоль или стенд (Watch Mode);

- классический нетбук (Type Mode);

- блокнот (Create Mode).

В первых двух режимах пользователь может взаимодействовать с устройством посредством сенсорного экрана. Для ввода данных предлагается два вида программных клавиатур или рукописный ввод.

Последний может осуществляться пальцем, комплектным стилусом или любым другим токопроводящим предметом (скрепкой, грифелем и проч.) – экран поддерживает технологию AnyPen. Распознавание рукописного текста работает при этом на должном уровне (см. картинку ниже).

В режиме нетбука пользователь может воспользоваться сенсорной клавиатурой c фирменным названием Lenovo Halo. Контуры кнопок, как и символы внутри, подсвечиваются приятным белым светом, который слегка приглушается при некотором времени бездействия.

Кнопки довольно большие, в основном их размер составляет 15х14,5 мм, но много кнопок с индивидуальными размерами, например:

- стрелки вверх, вниз, вправо, влево, PgUp, PgDn – 14х10 мм;

- функциональные клавиши F1-F12 – 13х9 мм;

- CapsLock, Enter – 20х14,5 мм, Esc, Delete – 18,5х9 мм, и так далее.

Всего на клавиатуре 80 кнопок, среднее расстояние между ними около 3 мм. Предусмотрен программный отклик на нажатия – в виде вибрации и звука (при желании можно отключить).

Размер тачпада составляет 68х35 мм. С узких сторон к нему примыкают области левой и правой кнопок мыши (еще по 10 мм). Тачпад в меру чувствителен, поддерживает жесты перемотки – свайп двумя пальцами.

В целом, клавиатурой можно сносно пользоваться, но о слепом вводе можно забыть – кнопки не дают тактильной отдачи. В угоду частоты использования, функции регулировки яркости, отключения и регулировки громкости, активации режима «самолет», вызова меню настроек или строки поиска, осуществления перемотки, запуска/паузы треков осуществляются без дополнительного задействования клавиши Fn, а классические функции кнопок F1-F12 – в сочетании с Fn.

Что очень не понравилось, так это близкое расположение тачпада к клавиатуре. Не имея механически различимой границы, палец с тачпада довольно часто соскальзывает на Пробел, и если регистрируется нажатие, указатель мыши зависает на 3-4 секунды.

Нажатие сенсорной кнопки с изображением стилуса в углу около объектива основной камеры превращает нетбук в графический планшет. Контуры кнопок клавиатуры и тачпада гаснут, а вместо этого активируется область ввода Create Pad. Она помечена рисками и соответствует прямоугольнику размерами 215х134 мм – почти формату А5.

Поверхность распознает до 2048 степеней нажатия, а также наклон «пера». При этом программный указатель появляется на экране при приближении стилуса к поверхности ввода уже на 20 мм. На этой особенности, кстати, основана, в том числе, одна из самых запомнившихся возможностей устройства – влет делать цифровые копии документов (текста, картинок, графиков), создаваемых на бумаге.

Выглядит это так. Нетбук раскрывается на 180 градусов (режим блокнот), запускается любой графический редактор (мы использовали предустановленные SketchBook и Paint).

На область ввода накладывается комплектный блокнот, хорошо фиксируемый благодаря магнитному основанию. Штатный наконечник в стилусе заменяется комплектными же запасными стержнями, которыми можно писать по бумаге. Собственно, вот и все приготовления. Теперь все, что будет написано/нарисовано стержнем стилуса на бумаге блокнота тут же отобразится на экране.

Спешим упредить два вопроса. Да, блокнот можно использовать любой, не только комплектный – лишь бы он не превышал в толщину 20 мм и совпадал с отмеченной рисками областью ввода. Нет, любую ручку использовать не получится, мало того, даже комплектный стержень, не вставленный в корпус стилуса, оставляет след уже только на бумаге.

Дело в том, что графический ввод работает на основе электромагнитного резонанса, когда область ввода облучает стилус и принимает отраженный сигнал. Поэтому батарейки стилусу не нужны, но перо должно проводить ток и быть вставлено в корпус.

В целом, работать с пером понравилось. Тот случай, когда и аппаратно все на уровне, и программная часть (отсутствие задержки ввода, быстрое распознавание текста) не отстает.

Глянцевое покрытие экрана в устройстве несет с собой все известные плюсы и минусы: в помещении картинка кажется более сочной и яркой, но под лучами солнца играют блики. В целом, 10,1-дюймовый экран, оснащенный IPS матрицей с разрешением 1920х1200, отличается широкими углами обзора, большим запасом по яркости (есть автоматическая регулировка) и хорошей цветопередачей.

Все отлично у нетбука и со звуком. Два динамика по бокам обеспечивают хорошую стереобазу, звук чистый, с приличным запасом по громкости, есть с чем «поиграться» и в настройках.

Субъективно, основная камера добавлена в устройство больше для галочки – качество среднее, настроек, считай, нет. Максимальное качество фото составляет 3264х2448 (4:3), 3264х1836 (16:9), видео – 1920х1080 (30 кадр/с).

Примеры фото, выполненные на основную камеру, приведены ниже:

К фронтальной камере претензий нет – для общения в VoIP-сервисах и социальных сетях ее вполне хватит.

Заявляемое время работы от аккумулятора составляет 13 часов, с пометкой – «стандартное использование». У каждого критерий, понятно, будет свой, но вот что получилось на практике:

- просмотр фильмов по Wi-Fi с домашнего сетевого хранилища – 440 минут;

- просмотр фильмов с ноутбука в режиме «самолет» – 530 минут;

- сочетание режима ожидания с серфингом в Интернете от случая к случаю – 2,5 суток.

Устройство поддерживает быструю зарядку, заряжаясь повышенным напряжением. Заявленные выходные характеристики комплектного адаптера питания: (5,2-12) В, 2 А. На практике нетбук постоянно заряжался напряжением 7,49 В, 2 А.

Тестирование

В ходе тестирования изучалась общая производительность нетбука, оценивалась работа модуля памяти, адаптера беспроводной связи. Все тесты запускались при автономном питании устройства.

Нетбук работал в режиме простоя около часа, затем на нем запускались группы тестов PCMark10:

- Essentials – наиболее распространенные способы использования ПК (просмотр веб-страниц, видео-конференции и проч.);

- Productivity – повседневные офисные приложения, редактирование документов и электронных таблиц;

- Digital Content Creation – работа с цифровым контентом и средой – редактирование фото, видео, рендеринг, визуализация;

- Gaming – тест графики для производительности графического процессора и физики для производительности центрального процессора.

Результаты:

- тест PCMark10 Express (включает группы тестов Essentials и Productivity):

- тест PCMark10 (включает группы тестов Essentials, Productivity и Digital Content Creation):

- тест PCMark10 Extended (включает группы тестов Essentials, Productivity, Digital Content Creation и Gaming):

Производительность накопителя оценивалась с помощью утилиты CrystalDiskMark.

Для сравнения производительности приводим результат стационарного 3,5 дюймового SATA 3.0 HDD на 5400 об/мин., модели WD5000AZRX 2012 года выпуска.

Сетевые возможности устройства оценивались косвенно. На нетбуке без подтормаживаний воспроизводились по Wi-Fi HD и 4К видеофайлы, расположенные на домашнем сетевом хранилище. Также запускался тест скорости интернет соединения – на нетбуке и, для сравнения, на смартфоне.

В целом, для современного мобильного устройства производительность нетбука можно оценить средним результатом.

Программное обеспечение

Как уже упоминалось выше, нетбук работает под управлением ОС Windows 10. Интерфейс классический: рабочий стол, меню Пуск, Центр уведомлений. В трее смена раскладки, сенсорная клавиатура, сетевые подключения, настройки звука, состояние батареи и прочее.

Тут же – область Windows Ink Workspace – единый центр, где собраны все функции для работы с пером.

Сброшенный к заводским настройкам, нетбук продемонстрировал минимум предустановленного ПО. После подключения к интернету, список постепенно обновился.

Заключение

Поначалу Lenovo Yoga Book предлагает пользователю столько функций и возможностей, что не знаешь, как и куда их применить:

– Планшет? – Хорошо.

– На Windows? – Ну, пусть.

– С постоянно «пристегнутой» сенсорной клавиатурой? С графическим вводом? Со стилусом? С запасными стержнями? С бумажным блокнотом? Так… и что со всем этим делать?

Эксперимент показал, что подобные мысли или слова возникали у подавляющего большинства людей, впервые взявших модель в руки. Но дело в том, что такой вот Yoga Book – не стандартное и даже не нишевое, а во многом просто уникальное устройство. Соответственно и подходить к нему нужно не с ежедневными, а индивидуальными, в чем-то специфическими или узкими задачами.

И тогда, субъективно, Lenovo Yoga Book покажет себя только с лучшей стороны.

Плюсы:

- разнообразие положений эксплуатации и способов ввода;

- «блокнотный» дизайн, компактные размеры;

- современная начинка;

- неожиданно качественный звук для таких размеров;

- имеющиеся дополнительные аксессуары.

Минусы:

- сенсорный тачпад расположен чересчур близко к клавиатуре;

- один USB порт;

- легкие «подвисания» от случая к случаю – думается, с ОС Android устройство будет смотреться выгодней.