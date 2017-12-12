Подарок на Новый год: 8 необычных гаджетов на Алиэкспресс не дороже $20

Большинство из нас мечтает получать на новогодние праздники приятные подарки в виде интересных гаджетов. Да и приближающийся Новый год говорит о том, что пора самому подумать о покупке будущих презентов для родных, коллег и друзей. Причем совсем необязательно, чтобы это были какие-то дорогостоящие приборы. Мы постарались собрать в данной статье действительно самые примечательные и интересные девайсы, которые можно приобрести на сумму до 20 долларов. Что ж, поехали!

Тапочки с подогревом

Цена: 8-10 долларов

В холодную пору года тапочки с подогревом будут особенно актуальными. Этот великолепный подарок сможет быстро согреть даже самые замерзшие ноги. Данные тапочки с легкостью подключаются прямо к компьютеру при помощи кабеля USB, заранее встроенного в домашнюю обувь. Это самые настоящие плюшевые тапки для дома. Но они располагают еще и встроенной электрической грелкой. Подошва тапочек резиновая, чтобы можно было не только сидеть, но и комфортно передвигаться по квартире даже после принятия душа. Стоит отметить, что нагревательные элементы находятся в каждом отдельном тапке, а найти их можно по замку на передней части. Весьма актуальный подарок для тех, кто постоянно мерзнет.

Спиннер-снежинка

Цена: от 3 долларов

Сегодня спиннеры есть практически у каждого. При этом производители все чаще стараются удивлять не только материалами изготовления таких устройств, но и их внешним видом. Как раз к Новому году пригодится по-настоящему зимний спиннер-снежинка. Этот прибор окажется отличным подарком как для детей, так и взрослых. Такой спиннер изготовлен из прочного металла. Достаточно просто разместить девайс на своем пальце, а потом раскрутить с желаемой скоростью. Это весьма занимательное действие для людей, которые часто нервничают, быстро утомляются и просто не знают, чем занять свои руки. А оформление в виде большой снежинки позволит, даже сидя на работе, почувствовать приближение Нового года.

Машина для попкорна

Цена: 20 долларов

Какое кино обходится без попкорна? Но хорошо, когда речь идет о современных кинотеатрах. Гораздо сложнее с этим лакомством обстоит вопрос в домашних условиях. Однако специальная машина для попкорна быстро решит данную проблему. С ее помощью вы получите свежий и вкусный попкорн без лишних проблем и забот. Нужно лишь иметь в хозяйстве такой прибор, а также обыкновенную кукурузу.

Небольшой корпус устройства реализован из пластика и алюминия. Сверху присутствует прозрачная насадка, через которую и вылетает горячий попкорн. Здесь же располагается мерный стакан, идущий в комплекте. Аппарат очень легко чистится, а пользоваться им максимально просто. Если ваш друг является истинным киноманом – такая мини-машина точно его порадует.

Вспышка для селфи

Цена: от 3 долларов

Сейчас сложно найти человека, который хотя бы иногда не делает автопортреты. Но далеко не все имеют смартфоны с фронтальной вспышкой. А она очень бы пригодилась, особенно в темные зимние вечера. Для таких ситуаций просто необходима вспышка для селфи, которая способна осветить всех, кто попал в кадр. С данным аксессуаром отпадает надобность в качественном освещении. Этот элегантный и миниатюрный прибор в форме кольца подсоединяется к вашему телефону.

В момент создания кадра срабатывают многочисленные светодиоды, которые освещают все вокруг. Также пользователь самостоятельно может выбирать уровень яркости. В общем, для новогодних селфи данная кольцевая вспышка совершенно точно пригодится. А в каком восторге будут девушки! Только не забудьте, что для работы вспышки понадобятся две AAA-батарейки.

Миниатюрный дрон

Цена: от 16 долларов

Сложно отказаться от подарка в виде новомодного гаджета. Особенно, если это миниатюрный дрон, способный развлекать целую компанию. Это самый настоящий квадрокоптер с четырьмя лопастями и светодиодами, который с легкостью взмывает в воздух. Маневрировать таким летательным аппаратом необходимо с помощью пульта дистанционного управления. Данный пульт представляет собой беспроводной джойстик или геймпад со стиками и кнопками. В комплекте идут дополнительные лопасти и кабель USB для зарядки. Да, мощности аккумулятора хватает лишь на 5-10 минут свободного полета, но этого достаточно, чтобы получить удовольствие от пилотирования.

Ночник 3D-снеговик

Цена: 16 долларов

Боитесь спать без источника света, либо же просто хотите украсить комнату поздними вечерами? Тогда ночник 3D-снеговик станет самым оптимальным вариантом! Эта полноценная компактная LED-лампа, которая подключается к компьютеру или электрической сети. Поскольку ночник выполнен в виде забавного снеговика – он станет прекрасным новогодним подарком. Прибор может менять цветовую гамму, которая отличается чрезвычайной яркостью. Естественно, в дневное время устройство практически бесполезно, но ночью оно будет приковывать взгляды не только гостей, но и соседей, живущих напротив.

Электрозажигалка

Цена: 7-9 долларов

Заядлым курильщикам или обычным любителям табака обязательно понравится электрозажигалка. Такой необычный гаджет заряжается через USB-порт, а пламя не гаснет даже в условиях по-настоящему сильного и порывистого ветра. Реализована данная зажигалка из высококачественного металла. При этом выглядит она очень эффектно и стильно, ее совершенно не стыдно достать из кармана. По дизайну электрозажигалка напоминает солидные металлические зажигалки стандартного типа.

Примечательно, что работает устройство благодаря встроенному аккумулятору. А вот заправлять ее топливом или газом абсолютно не нужно – достаточно лишь зарядить небольшой прибор от компьютера, ноутбука, смартфона или планшета, чтобы можно было без проблем закурить в любом месте и в любое время.

Очки виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Play 2

Цена: 18 долларов

Виртуальная реальность уже не является фантастикой, а все чаще становится увлекательной обыденностью. При этом высококачественные очки Xiaomi Mi VR Play 2 позволяют основательно погрузиться в выдуманный мир. Стоит отметить, что данная модель избавилась от многих недостатков и проблем предшественника.

Появился совершенно новый дизайн, где доминируют плавные линии. Также VR-очки стали намного легче, а дополнительные отверстия сделали вентиляцию более эффективной. Пользователю остается лишь вставить смартфон в такой прибор и надеть конструкцию на голову. После этого можно наслаждаться виртуальной реальностью в полной мере.