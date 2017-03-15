15 самых известных сайтов на WordPress

По статистике каждый 4 современный сайт сделан на базе WordPress. Такие качества как простота, обширный функционал, большой выбор плагинов и шаблонов и, конечно же, бесплатность сделали платформу настоящим «тяжеловесом» рынка систем управления контентом (CMS).
Эти же преимущества с каждым годом вдохновляют все больше проектов создавать свои интернет-странички, используя WordPress в качестве движка. Среди них есть весьма именитые. CNN, eBay, NASA, TopGear используют систему еще со времен третьей версии. А с выходом WordPress 4 список фанатов платформы только растет.
Давайте выделим 15 компаний, которые, на наш взгляд, являются наиболее яркими представителями списка.
ТОП 5 информационных ресурсов
Когда вам нужно как можно скорее опубликовать «горячую» новость, удобство администрирования играет не последнюю роль. А дружба платформы с SEO поможет быстро вывести новость в топы.
Многие СМИ и медиа холдинги находят архитектуру и функционал WordPress очень привлекательными. А тот факт, что ежедневно новости читают миллионы людей, полностью опровергает миф о том, что CMS не справляется с большим наплывом посетителей.
Forbes
Forbes – это издание для тех, кто ценит свое время и максимально использует свои ресурсы. Этот принцип очень хорошо сочетается с принципами работы платформы. Возможно именно поэтому свое виртуальное продолжение известный американский бизнес-журнал получил именно на базе WordPress.
The Wall Street Journal
Еще одно издание для успешных людей выбрало данную CMS в качестве основы для своего вебсайта. Главная страничка The Wall Street Journal чем-то похожа на лист газеты – своеобразное напоминание посетителям о «бумажных» корнях журнала.
Reuters
На Reuters подписаны сотни новостных изданий и тысячи крупных компаний. А еще они могут похвастаться очень приятной мобильной версией своего вебсайта и умелым использованием плагинов и виджетов на десктопной версии.
The New York Times
Очень интересная идея реализована на главной странице: каждый посетитель может увидеть сколько человек за прошедшие сутки посетили сайт, сколько слов было написано и другие занимательные данные о гостях сайта. Это наглядная иллюстрация не только популярности самого журнала, но и способности WordPress оперативно обрабатывать статистику.
Harvard Business Review
HBR уже почти 100 лет помогает распространять передовые идеи и практики в сфере бизнеса. И сайт журнала – один из мощнейших инструментов осуществления данной миссии. Особо стоит отметить оформление отдельных статей на сайте: контент очень живой и интерактивный.
ТОП 5 технических блогов
Учитывая, что WordPress изначально создавался как основа для ведения блогов, было бы удивительно, если бы ни один из них не попал в наш «хит-парад». На WordPress созданы блоги разных тематик. Мы же решили выделить 5 самых занимательных из мира науки и техники.
Mashable
Блог Mashable читают жители Великобритании, Франции, Индии, Австралии и Азиатского региона. Любопытные найдут множество интересных статей.
TechCrunch
В данный блог стоит зайти как минимум для того, чтобы оценить, как интересно реализованы лента новостей и календарь выпусков и событий. Обе страницы сделаны на одном движке, но очень по-разному и со вкусом. Это лишний раз подтверждает универсальность платформы.
BoingBoing
На домене можно найти блог, магазин и форум: 3 самых распространенных применения WordPress. Дизайн достаточно скромный, а вот контент весьма разнообразный: от создания пневматического проигрывателя грампластинок до решения проблем с чисткой куриных яиц.
Digg
У Digg есть одна интересная особенность: большинство статей на главной странице подкачаны с других новостных ресурсов. Это неплохая иллюстрация того, как CMS помогают автоматизировать работу, связанную с заполнением интернет-изданий.
IGN
Блог для настоящих игроманов. Но здесь есть что посмотреть и веб разработчикам: в боковом меню огромное количество подключаемых виджетов.
ТОП 5 мировых брендов
WordPress уже давно не является платформой исключительно для создания блогов и новостных порталов. Множество всемирно известных компаний также обратили свое внимание на возможности системы и использовали их в своих интернет-кампаниях. Мы бы хотели выделить 5 наиболее знаменитых.
Samsung
Очень стильный вебсайт сделали Samsung для своих «умных» камер. Приятный дизайн и качественный контент показывают в очень выгодном свете и сам продукт, и компанию в целом.
Coca Cola
Концерн Coca Cola славится своим подходом «каждой стране – своя рекламная кампания». В данном случае повезло французам – они читают новости о любимой сладкой газировке на аккуратном сайте на WordPress.
Star Wars
Удобство платформы оценили и в далекой-далекой галактике. Культовая франшиза уже не первый год использует WordPress в качестве движка для собственного сайта.
Play Station
Если Вы хотите посмотреть, как умелое использование темы Twenty Eleven и бесплатных плагинов способно сделать из обычного геймерского сайта интересный геймерский сайт, советуем Вам посетить блог Sony Playstation.
Mercedes-Benz
“Лучшее или ничего” – слоган компании как нельзя точно описывает отношение холдинга как к своей продукции, так и к инструментам ее продвижения. Глобальный сайт Mercedes – наглядная иллюстрация того, что WordPress может послужить основой и для продвижения изделий премиум класса. А также лишний раз доказывает то, что немцы знают толк в качестве и удобстве.
Споры в среде веб-разработчиков о том быть или не быть сайтам на CMS будут всегда. Противники конструкторов утверждают, что использование шаблонных решений для крупных проектов – это не солидно. Но список выше опровергает это заявление.
Если качественную ручную верстку можно сравнить с искусством, то умелое использование СMS больше похоже на ремесло. Рука опытного мастера может использовать стандартные инструменты так, что результат будет практически неотличим от произведения искусства.
Или проще говоря: даже шаблонное решение можно превратить в нечто уникальное. И пользователи WordPress не перестают это доказывать.
Больше интересных фактов о WordPress Вы найдёте в инфографике.
Комментарии
И о WordPress замолвили слово ...
С 2009 по 2014-й являлся активным юзером этой системы (именно юзером, своего ничего не разрабатывал, мой уровень - только отшлифовать шаблон под свои потребности). Запомнилось такое неудобство: движок поддерживает одна команда, а тему и плагины - сколько их есть, столько и команд/авторов(одиночек), и в результате после обновления движка может возникнуть конфликт его с темой или плагином, сайт глючит, делаешь откат и ждешь, пока обновится тема/плагин (обычно зайдешь на страничку разработчика и видишь, что ему уже задали вопрос по этому поводу другие юзеры, и он дает рекомендации или обещает что-то исправить). Позже для своих скромных потребностей просто припарковал домен к Юкозу, а еще позже, чтобы не платить Юкозу за удаление рекламного баннера, перепарковал к Блогспоту и забыл обо всех неприятных сюрпризах.
Я уже писал насчет "Вордпресса" на Skilled. Как сайтостроитель со стажем (первый сайт я сделал 12 лет назад), замечу, что "Вордпресс" - не лучшая система. Код - тяжелый и тормозной. Запросов к базе столько, что слабые хостинги "вешаются" при большом траффике.
За безопасность вашего сайта на "Вордпресс" никто и гроша ломаного не даст. Дыр - море, особенно, если много плагинов стоит. Сломать сайт на "Вордпресс" - полчаса работы. Он падает иногда сам по себе. Код написан криво (это кошмар), многие плагины, вообще, черт те знает, как сделаны и на чьей "коленке".
Разработчики всех крупных сайтов, использующих "Вордпресс", практически полностью переписывают движок, иначе он им был бы просто бесполезен. Joomla, - вообще, атас, особенно это касается безопасности... Конечно, код и там и там бесплатный и это единственный большой плюс, но для крупной фирмы. Переписал под себя - и не надо платить за "лицуху".
Юзеру, незнакомому с программированием, который ничего не понимает в коде и у которого 150 посетителей на сайте, плевать, что у него и как там работает. Ему важнее, что есть много документации по установке и использованию+простота установки-использования. На большинстве хостингов Вордпресс, вообще, можно поставить в автоматическом режиме, только пароль ввести надо будет. Оттого и много его.
Каждый инструмент хорош для своего. Вордпресс - хорошая игрушка для 95% сайтов мелкого и среднего бизнеса, бложиков и прочей шушеры. Не писать же это всё каждый раз с нуля на Java?
Хм. Копи-паста и отсечь лишнее. (С)
то что сайт самого крутого программиста будама тоже на вордпрессе это о чём-то говорит
> самого крутого программиста будама
Это кто? ;)
никто в общем
Америкчка.Юс
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Читал я раньше. Чел ведет блог про Америку. Написал пару книжек для детей и пару - для взрослых по Java. Продавал видеокурсы - сейчас раздает. Блог скучноват, но Java обьясняет доходчиво. Работает в консалтинговой фирме, проводит семинары. Не пишет кода давно.
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