15 самых известных сайтов на WordPress

По статистике каждый 4 современный сайт сделан на базе WordPress. Такие качества как простота, обширный функционал, большой выбор плагинов и шаблонов и, конечно же, бесплатность сделали платформу настоящим «тяжеловесом» рынка систем управления контентом (CMS).

Эти же преимущества с каждым годом вдохновляют все больше проектов создавать свои интернет-странички, используя WordPress в качестве движка. Среди них есть весьма именитые. CNN, eBay, NASA, TopGear используют систему еще со времен третьей версии. А с выходом WordPress 4 список фанатов платформы только растет.

Давайте выделим 15 компаний, которые, на наш взгляд, являются наиболее яркими представителями списка.

ТОП 5 информационных ресурсов

Когда вам нужно как можно скорее опубликовать «горячую» новость, удобство администрирования играет не последнюю роль. А дружба платформы с SEO поможет быстро вывести новость в топы.

Многие СМИ и медиа холдинги находят архитектуру и функционал WordPress очень привлекательными. А тот факт, что ежедневно новости читают миллионы людей, полностью опровергает миф о том, что CMS не справляется с большим наплывом посетителей.

Forbes

Forbes – это издание для тех, кто ценит свое время и максимально использует свои ресурсы. Этот принцип очень хорошо сочетается с принципами работы платформы. Возможно именно поэтому свое виртуальное продолжение известный американский бизнес-журнал получил именно на базе WordPress.

The Wall Street Journal

Еще одно издание для успешных людей выбрало данную CMS в качестве основы для своего вебсайта. Главная страничка The Wall Street Journal чем-то похожа на лист газеты – своеобразное напоминание посетителям о «бумажных» корнях журнала.

Reuters

На Reuters подписаны сотни новостных изданий и тысячи крупных компаний. А еще они могут похвастаться очень приятной мобильной версией своего вебсайта и умелым использованием плагинов и виджетов на десктопной версии.

The New York Times

Очень интересная идея реализована на главной странице: каждый посетитель может увидеть сколько человек за прошедшие сутки посетили сайт, сколько слов было написано и другие занимательные данные о гостях сайта. Это наглядная иллюстрация не только популярности самого журнала, но и способности WordPress оперативно обрабатывать статистику.

Harvard Business Review

HBR уже почти 100 лет помогает распространять передовые идеи и практики в сфере бизнеса. И сайт журнала – один из мощнейших инструментов осуществления данной миссии. Особо стоит отметить оформление отдельных статей на сайте: контент очень живой и интерактивный.

ТОП 5 технических блогов

Учитывая, что WordPress изначально создавался как основа для ведения блогов, было бы удивительно, если бы ни один из них не попал в наш «хит-парад». На WordPress созданы блоги разных тематик. Мы же решили выделить 5 самых занимательных из мира науки и техники.

Mashable

Блог Mashable читают жители Великобритании, Франции, Индии, Австралии и Азиатского региона. Любопытные найдут множество интересных статей.

TechCrunch

В данный блог стоит зайти как минимум для того, чтобы оценить, как интересно реализованы лента новостей и календарь выпусков и событий. Обе страницы сделаны на одном движке, но очень по-разному и со вкусом. Это лишний раз подтверждает универсальность платформы.

BoingBoing

На домене можно найти блог, магазин и форум: 3 самых распространенных применения WordPress. Дизайн достаточно скромный, а вот контент весьма разнообразный: от создания пневматического проигрывателя грампластинок до решения проблем с чисткой куриных яиц.

Digg

У Digg есть одна интересная особенность: большинство статей на главной странице подкачаны с других новостных ресурсов. Это неплохая иллюстрация того, как CMS помогают автоматизировать работу, связанную с заполнением интернет-изданий.

IGN

Блог для настоящих игроманов. Но здесь есть что посмотреть и веб разработчикам: в боковом меню огромное количество подключаемых виджетов.

ТОП 5 мировых брендов

WordPress уже давно не является платформой исключительно для создания блогов и новостных порталов. Множество всемирно известных компаний также обратили свое внимание на возможности системы и использовали их в своих интернет-кампаниях. Мы бы хотели выделить 5 наиболее знаменитых.

Samsung

Очень стильный вебсайт сделали Samsung для своих «умных» камер. Приятный дизайн и качественный контент показывают в очень выгодном свете и сам продукт, и компанию в целом.

Coca Cola

Концерн Coca Cola славится своим подходом «каждой стране – своя рекламная кампания». В данном случае повезло французам – они читают новости о любимой сладкой газировке на аккуратном сайте на WordPress.

Star Wars

Удобство платформы оценили и в далекой-далекой галактике. Культовая франшиза уже не первый год использует WordPress в качестве движка для собственного сайта.

Play Station

Если Вы хотите посмотреть, как умелое использование темы Twenty Eleven и бесплатных плагинов способно сделать из обычного геймерского сайта интересный геймерский сайт, советуем Вам посетить блог Sony Playstation.

Mercedes-Benz

“Лучшее или ничего” – слоган компании как нельзя точно описывает отношение холдинга как к своей продукции, так и к инструментам ее продвижения. Глобальный сайт Mercedes – наглядная иллюстрация того, что WordPress может послужить основой и для продвижения изделий премиум класса. А также лишний раз доказывает то, что немцы знают толк в качестве и удобстве.

Споры в среде веб-разработчиков о том быть или не быть сайтам на CMS будут всегда. Противники конструкторов утверждают, что использование шаблонных решений для крупных проектов – это не солидно. Но список выше опровергает это заявление.

Если качественную ручную верстку можно сравнить с искусством, то умелое использование СMS больше похоже на ремесло. Рука опытного мастера может использовать стандартные инструменты так, что результат будет практически неотличим от произведения искусства.

Или проще говоря: даже шаблонное решение можно превратить в нечто уникальное. И пользователи WordPress не перестают это доказывать.

Больше интересных фактов о WordPress Вы найдёте в инфографике.