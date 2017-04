Как подготовиться к собеседованию в Google

В августе 2015 г один из моих друзей подавал заявку на работу в качестве product manager в компании Google.

После первого этапа отбора он получил от HR-специалиста электронное письмо, в котором было сказано, чего можно ожидать от следующего этапа. Когда мой друг показал мне это письмо, я не мог поверить своим глазам! Казалось, что рекрутер старается помочь соискателю, нежели работает на компанию.

HR рассказал, каких вопросов можно ожидать и как к ним подготовиться, он также написал сайты и блоги, с которыми стоит ознакомиться. Дальше я предлагаю прочить это письмо.

Обзор должности product manager

Менеджер по продукции (PM) нашей компании доводит до ума новые продукты, которые помогают нашим пользователям. И в то же время являются целесообразными для компании с коммерческой точки зрения. Он выступает в качестве главного управляющего нашего продукта, а также обеспечивает должный уровень конкуренции между работающими командами, чтобы выработать концепт, создать и произвести следующее отличное приложение компании Google. PM считает свою работу захватывающей и требующей усилий, он постоянно сосредоточен на разработке новых идей и стратегий.

У нас есть разработки в самых разных областях. Таких, как потребительские нужды, мобильные приложения, развитие инфрастурктуры и тд. Если вкратце, то наша главная цель – нанять специалиста широкого профиля, у которого будет опыт в определенной сфере, но который при этом будет способен в случае необходимости перейти в другую сферу в рамках нашей компании.

Мы считаем, что подобная политика помогает нашим менеджерам по продукту работать с различными командами разработчиков. Итак, в двух словах, мы ищем специалиста широкого профиля, который способен работать с разными продуктами.

Ваше собеседование будет проводить PM, который работает над самыми различными нашими продуктами. Позже наше руководство ознакомится с вашими интересами, образованием и квалификациями, чтобы определить, над какими проектами вам лучше работать.

Чего ожидать

Интервью на должность менеджера по продукту компании Google состоит из пяти компонентов:

Дизайн продукции. PM компании Google ставит превыше всего интересы пользователей. PM компании всеми силами стараются обеспечить наилучший пользовательский опыт. Должна присутствовать эмпатия к клиенту и страсть к разрабатываемой продукции, вплоть до внимания к мельчайшим деталям. PM может набросать эскиз, чтобы донести свою идею до дизайнера. Примеры вопросов:

Каким образом вы бы улучшили Google Maps?

Как уменьшить размер хранилища Gmail?

Каким образом вы бы улучшили поиск места?

Какой ваш любимый продукт компании Google? Что вам нравится и что не нравится в данном продукте?

Если бы вам было необходимо внедрить функцию, улучшающую работу продукции, то что это была бы за функция?

Представьте, что вы являетесь частью команды Google Search по борьбе со спамом. Каким образом улучшить обнаружение дублирующихся сайтов?

Аналитическая часть. PM компании Google свободно владеет цифрами. Он определяет правильную систему показателей. Он способен принимать решения на основании проведенного тестирования. Он не против «замарать руки», если этого требует дело. Иногда он пишет SQL-запросы, иногда запускает сценарии для извлечения данных из регистрационных журналов. Он высказывает свою точку зрения, основанную на четком анализе. Несколько примеров аналитических вопросов:

Сколько запросов в секунду получает Gmail?

Сколько айфонов продается в год в США?

Представьте, что вы работаете менеджером по продукции «умных» очков Google Glass 'Enterprise Edition'. Какие показатели вы будете отслеживать? Как узнать, успешно ли прошел выпуск и продажа продукции?

Культурная составляющая. Менеджер по продукту в нашей компании мечтает придумать что-то столь же масштабное, как запуск ракеты на Луну. Он стремится действовать и делать все правильно. Если бы PM компании Google и работал где-либо еще, то он скорее всего управлял бы собственной компанией. Примерные вопросы:

Почему именно работа в компании Google?

Почему именно должность PM?

​Техническая составляющая. PM нашей компании руководит командой, занимающейся разработкой продукта. Для того, чтобы управление шло эффективно, PM должен умело влиять на инженеров и вызывать их доверие. Во время заключительного этапа собеседования руководитель оценит вашу техническую компетентностью. Будьте готовы ответить на вопросы, связанные с процессом написания кода. Примерное задание:

Напишите алгоритм, который бы обнаруживал встречающиеся конфликты.

Стратегия. PM нашей компании – это бизнес-лидер, поэтому он должен разбираться в бизнес-задачах. Для менеджера по продукту вовсе не обязательно иметь опыт в ведении бизнеса. Однако ожидается, что вы быстро научитесь принимать деловые решения. Возможные вопросы:

Если бы вы были генеральным директором Google, беспокоились ли бы вы по поводу Microsoft?

Стоит ли компании Google начать продавать театральные билеты, а также билеты на спортивные мероприятия и концерты?

Также будьте готовы к подобным вопросам, связанным с поведенческими реакциями: Был ли у вас опыт, когда вам приходилось влиять на команду программистов, чтобы те ввели определенную функцию в разрабатываемый продукт? Расскажите о нем. В последнее время подобные вопросы очень популярны во время собеседований в нашу компанию.

Чего не следует ожидать

Логические головоломки редко используются во время собеседований на должность менеджера по продукту. Отдел кадров компании Google видит минимальную связь между продуктивностью работы кандидата и способностью решать логические головоломки. Примеры:

Я бросаю два кубика. Какова вероятность, что второй кубик покажет большее число, нежели первый?

Умножьте 27 x 27 в уме.

Хотя, вопросы по поводу гипотетических ситуаций могут встречаться. Гипотетические вопросы – это предполагаемые ситуации, которые связаны с работой (а головоломки с ней не связаны).

Как подготовиться

Вот что я бы порекомендовал в качестве подготовки к собеседованию:

Просмотрите технические блоги, например, Stratechery.

Дизайн продукции. Попрактикуйтесь в обсуждении дизайна в условиях прикладной среды. Начните с подробностей и возможных вариантов использования. Отдайте предпочтение вариантам использования и инновационным решениям, выведенным в результате «мозгового штурма». Многие кандидаты ошибочно предлагают варианты, которые используются компаниями-конкурентами. На собеседовании в компании Google в первую очередь оценивают вашу креативность. Кроме того, основной упор делается на масштабные проекты. Удивите их своими уникальными идеями!

Техническая составляющая. Вопросы, связанные с процессом написания кода, маловероятны во время телефонного интервью. Но вам стоит к ним подготовиться, если вас пригласили на личное собеседование. Технический представитель, который проводит интервью, вряд ли будет ожидать от вас идеального знания, но вы должны обладать достаточным техническим знанием для того, чтобы участвовать в тематических дискуссиях и помогать команде достичь компромисса по каким-то техническим вопросам. Я бы порекомендовал изучить основы компьютерной науки. Один из моих любимых ресурсов: How to Ace the Software Engineering Interview . Также будьте готовы описать ключевые технологии, включая поисковые системы, машинное обучение и MapReduce.

Аналитическая часть. Подготовьтесь к цифровым вопросам. Например, сколько запросов в секунду получает Gmail? Познакомьтесь количественными показателями во время запуска продукта и тестированием A / B, включая способность к объяснению и интерпретации результатов.

Стратегия. Используйте прикладную среду для структурирования обсуждаемых стратегий. Если вы не знакомы со стратегией или структурами, Porter's Five Forces будет хорошей стартовой точкой.

Культурная составляющая. Попытайтесь понять, что такое быть частью команды Google. Для этого обязательно прочитайте Корпоративную философию компании Google. Просмотрите Принципы дизайна Android. Дополнительная литература: Руководство по визуальным активам Google и статья Стивена Леви за 2007 г (она все еще актуальна) Google APM program. Еще одной опциональной, но более глубокой книгой является "In the Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives." Стивена Леви.

