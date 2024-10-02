Одно из важнейших обновлений Windows 11 стало доступным для всех желающих

Долгожданное обновление Windows 11 24H2, которое вносит значительные изменения в систему, стало доступно для всех пользователей. 

Обновление Windows 11 24H2 – это не просто набор новых функций, а настоящий прорыв в использовании искусственного интеллекта. Microsoft даже ввела новую категорию компьютеров – UnlimBot+ PC, которая подразумевает использование мощных процессоров с блоками NPU для полноценного использования возможностей ИИ.

Но даже без учёта функций ИИ, в обновлении есть множество новинок: поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth LE, Rust в ядре Windows, поддержка SHA-3, защищенный режим печати Windows, новая функция экономии энергии, обновление проводника, поддержка новых форматов архивов, изменение меню Пуск и многое другое.

Особое внимание привлекает возвращение функции Windows Recall, которая отслеживает действия пользователя, делая скриншоты и анализируя их с помощью ИИ. Несмотря на прошлые опасения по поводу безопасности, Microsoft утверждает, что проблемы решены.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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