МТС запустил новую линейку корпоративных тарифных планов «Супер бизнес»

МТС предложил новую линейку корпоративных тарифных планов «Супер бизнес». Тарифные планы сформированы под любой запрос бизнеса: это всегда безлимит звонков коллегам и пакеты минут и интернета в зависимости от потребности. Все тарифные планы можно дополнить услугами, предоставляющими минуты и ГБ, а также выгодными предложениями на международную связь и в роуминге. Для новых абонентов в течение первых 12 месяцев действует скидка на абонентскую плату и ряд дополнительных услуг.

Новая линейка включает в себя тарифные планы «Супер бизнес 5», «Супер бизнес 15», «Бизнес Unlim 3.0», «Супер бизнес Max» и «Супер бизнес 50». Все они предусматривают возможность подключения безлимита исходящих звонков во все сети (если он изначально не включен в абонплату), безлимитного по объему трафика мобильного интернета или его ускорения. На тарифных планах с пакетами ГБ — их можно удвоить с услугой «Удвоение интернета».

Во всех пяти вариантах предоставляется безлимит звонков коллегам на номера, включенные в закрытую абонентскую группу пользователей.

На тарифе «Супер бизнес 5» ежемесячно доступны 200 минут исходящих звонков во все сети операторов Беларуси и 5 ГБ мобильного интернета на неограниченной скорости, а также 100 SMS на номера операторов Беларуси. При подключении в рамках акции в течение первых 12 месяцев размер абонентской платы составит 10,90 руб. в месяц, далее — 12,90 руб. в месяц.

Тарифный план «Супер бизнес 15» предлагает ежемесячно 400 минут исходящих звонков во все сети РБ и 15 ГБ мобильного интернета, а также 300 SMS на номера операторов Беларуси. Стоимость абонентской платы на нем для новых подключений в течение первого года 17,90 руб. в месяц, далее — 21,90 руб. в месяц.

В абонентскую плату тарифа «Бизнес Unlim 3.0» включены безлимит звонков во все сети Беларуси и 5 ГБ мобильного интернета на максимально доступной скорости. По истечении этого пакета доступ в интернет осуществляется на скорости не более 512 Кбит/сек, а также 400 SMS на номера операторов Беларуси Воспользоваться предложением новые абоненты в течение первого года смогут за 21,90 руб. в месяц, далее — за 23,90 руб. в месяц.

Тариф «Супер бизнес Max» ежемесячно предоставляет безлимит звонков во все сети Беларуси, 50 ГБ мобильного интернета и безлимит на соцсети и мессенджеры, а также 500 SMS на номера операторов Беларуси. Абонентская плата первые 12 месяцев составит 26,90 руб. в месяц, далее — 29,90 руб. в месяц.

А на «Супер бизнес 50» предусмотрен безлимит звонков во все сети, 50 ГБ интернета-трафика и 500 SMS на номера операторов Беларуси В течение первого года абонплата на нем — 28,90 руб. в месяц, далее — 36,90 руб. в месяц.

Для тарифов «Супер бизнес 5» и «Супер бизнес 15» доступна услуга «Безлимит во все сети — бизнес», которая добавляет безлимит звонков во все сети Беларуси. Абоненты «Супер бизнес 5» в течение первых 12 месяцев смогут ею пользоваться за 7 руб. в месяц, на «Супер бизнес 15» — за 5 руб. в месяц на постоянной основе.

Услуга «Удвоение интернета» ровно в два раза увеличивает объем включенного интернет-трафика, предоставляемого без ограничения по скорости. На «Супер бизнес 5» ее можно подключить за 4 руб., на «Супер бизнес 15» — за 6 руб., а на «Супер бизнес 50» — за 9 руб.

На тарифе «Бизнес Unlim 3.0» доступна возможность изменить ограничение скорости доступа в интернет до 1 Мбит/сек за 3 руб. в месяц.

Добавить безлимит интернета на скорости до 2 Мбит/сек или изменить ограничение до 2 мбит/сек можно сразу на нескольких тарифах. На «Супер бизнес 5» в первые 12 месяцев это можно сделать за 8 руб., на «Бизнес Unlim 3.0» — всего за 0,6 руб., а на «Супер бизнес Max» — за 5 руб. на постоянной основе.

На «Бизнес Unlim 3.0» также можно изменить ограничение до 4 Мбит/сек — за 6 руб. в первые 12 месяцев, а на «Супер бизнес 15» — за 9 руб. на постоянной основе.

Тариф «Супер бизнес 50» предоставляет возможность подключить интернет без ограничений по скорости и объему. До конца 2024 года такая услуга будет стоить 7 руб. в месяц. Подключить эту опцию на «Бизнес Unlim 3.0» можно за 34,50 руб. в месяц.

Абонентам тарифов «Супер бизнес Max» и «Супер бизнес 50» доступно скидочное предложение на услугу «Unlim за границей, регион 1, сут», которая предоставляет возможность пользоваться интернетом в роуминге в сетях определенных операторов на неограниченной скорости в пределах 100 Мб в сутки.

Для тарифов «Супер бизнес Max» и «Супер бизнес 50» доступна услуга «50 минут международных вызовов» со скидкой. Для новых абонентов до конца 2024 года стоимость этой услуги составит 6,40 руб., а для перешедших с других тарифов — 10,40 руб.

Акции для новых абонентов действуют при подключении по 31.12.2024 года.

Отмечается, что с 1 октября 2024 года тарифы «Бизнес S», «Бизнес M», «Бизнес L», «Корпоративный Супер Мах» и «Бизнес Unlim 2.0» переводятся в архив. Они становятся недоступными для подключения.