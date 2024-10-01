ПВТ открыл прием заявок для регистрации организаций в качестве резидентов

Парк высоких технологий планирует новый набор резидентов. Информация о приеме заявок появилась на сайте ПВТ,

"В связи с планируемым в конце октября 2024 года приемом документов для регистрации организаций в качестве резидентов ПВТ просим направлять бизнес-проекты на предварительное изучение и анализ в отдел регистрации резидентов", - сообщает пресс-служба Парка.

Подготовленные бизнес-проекты необходимо выслать не позднее 11 октября. Требования к составлению бизнес-проектов подробно изложены в методических рекомендациях по оформлению документов, представляемых для регистрации в качестве резидента ПВТ.