В России создадут госплатформу для борьбы с интернет-мошенниками

Для борьбы с мошенничеством планируется создать "ТелекомЦерт" — общую платформу обмена информацией между банками, операторами связи и цифровыми системами. На реализацию этого проекта, который станет частью национального проекта "Экономика данных", выделено 6,1 млрд рос. рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительную версию федерального проекта "Инфраструктура безопасности".

"ТелекомЦерт" планируется запустить в 2025 году. Платформа будет автоматизировать взаимодействие государственных органов и организаций, в том числе для отслеживания утечек персональных данных. К 2030 году к ней должны подключиться все финансовые организации, операторы связи и цифровые платформы, включая соцсети, маркетплейсы и разработчиков мобильных приложений.

"ТелекомЦерт" будет выполнять роль "единого окна" для приема обращений граждан и компаний о мошенничестве. Авторы проекта ожидают, что платформа ускорит блокировку фишинговых сайтов и мошеннических ресурсов, сокращая время с восьми до четырех часов.