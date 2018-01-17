Стартап CarWink передаст эмоции водителей на дороге

Калифорнийская компания Innovart Designs разработала эмоджи - дисплей «CarWink», позволяющий водителям общаться друг с другом на дороге. Данный стартап, впервые продемонстрированный на выставке электроники CES, помогает автолюбителям обмениваться исключительно дружескими и позитивными сообщениями.

Идея проста: стартап позволяет владельцам авто общаться через дисплей и предупреждать о дорожной обстановке впереди. К примеру, о пешеходном переходе или аварии. Водитель выбирает в приложении эмоджи соответствующий ситуации, который передается через блютус на CarWink дисплей. Более того, приложение поддерживает управление голосом, что дает возможность поблагодарить другого водителя не отвлекаясь от ситуации на дороге.

На краудфандинге разработка собрала больше $100 тысяч, что позволит ей запуститься уже в этом году.

«Когда я пропускаю машину, кто-то другой уступает дорогу мне. В такие моменты мне хочется выразить благодарность и здесь и функция "спасибо" как нельзя кстати», – говорит Вэй Ченг Чу, разработчик CarWink.

В приложении вы не найдете угрожающие лица или средний палец, так что высказать свое недовольство у вас не получится, ведь главный месседж в том, чтобы сделать обстановку на дороге более позитивной и заставить людей улыбаться.

«Сегодня люди сталкиваются с большим количеством ярости и негатива на дорогах. Поэтому мы создали такой вид гаджета, чтобы изменить ситуацию к лучшему», – поясняет Вэй Ченг Чу.