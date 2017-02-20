8 причин, почему "Мировое метро" Илона Маска - это провальный проект

Проблема транспорта для человечества всегда стояла очень насущно. В известном смысле, жажда к «перемене мест» - это такой психологический феномен. Ведь наши предки вели исключительно кочевой образ жизни и, несмотря на переход к оседлости, потребность к передвижению сидит у нас слишком глубоко. И сегодня новости по изобретению новых видов транспорта неизменно привлекают повышенный и даже нездоровый интерес, хотя большинство читающих их живёт по принципу: «Где родился, там и пригодился».

Так уж случилось, что генератором всех последних новостей стал американский изобретатель Илон Маск. Несмотря на то, что количество пользователей продукции Tesla Motors или, тем более, SpaceX в Беларуси нельзя назвать даже статистической погрешностью, новости этой фирмы будоражат читателей и зрителей.

Последней такой новостью стала информация о новом проекте Маска Hyperloop (где пассажиры движутся в капсуле по герметичной трубе со скоростью 1200 км/ч). Сенсацией стал не сам Hyperloop (информации о нём предостаточно), а готовая «схема мирового метро», где удалось найти даже Минск. И пусть эти карты не имеют непосредственного отношения к проекту Hyperloop, а являются плодом фантазии британского дизайнера Марка Овендена для книги Transit Maps of the World («Транзитные карты мира») и Криса Грея, но, факт остаётся фактом, интерес к транспорту будущего неоспорим.

О реальных перспективах транспорта, о научном взгляде на идею «мирового метро» и его основные проблемы мы поговорили с Заведующим отделом стратегических исследований транспортной деятельности РУП "Белорусский научно-исследовательский Институт Транспорта "Транстехника", академиком международной академии транспорта, кандидатом технических наук, доцентом Миленьким Валерием Семёновичем.

С чем связан всегдашний интерес людей к теме транспорта?

В последние десятилетия в мире стало появляться много публикаций с описанием новых видов транспорта или транспортных средств. И это не случайно. В процессе своей эволюции транспортные средства постоянно изменялись под требования пассажиров или перевозчиков грузов. Менялись формы, двигатели, источники энергии, но принципиально концепция оставалась классической, которая использовала дорожные, водные или морские пути. Сфера транспорта, правда, остаётся очень консервативной, во многих отраслях прогресс идёт заметно быстрее. На нашей памяти в быту при прослушивании музыки сменилось уже пять поколений носителей (причём изменения были принципиальны), а дизельные и бензиновые двигатели по-прежнему с нами, хотя и здесь прогресс огромен.

А какие аргументы заставляют специалистов в области развития транспорта по-новому посмотреть на необходимость новых видов транспорта или транспортных средств? Ведь в личный транспорт многим видится как решение всех проблем.

Рост благосостояния населения действительно привел к тому, что на дорогах постоянно увеличивается количество легковых автомобилей. Современные легковые автомобили превосходят дорожные транспортные средства, применяемые на транспорте общего пользования, по комфорту и удобству использования, однако, создают немало проблем. Например, при перевозке пассажира автобусом удельный показатель использования дорожного пространства в 8-10 раз ниже, чем при перевозке пассажира в легковом автомобиле. Финансовые средства, вложенные в строительство одной полосы дороги для транспорта общего пользования, дают такой же эффект, как и строительство четырехполосной автомагистрали для движения легковых транспортных средств. Удельное потребление топлива двигателем автобуса на перевозку одного пассажира в 25 раз меньше, чем при перевозке пассажира легковым автомобилем. Парковочные площади для автобуса, из расчета на одного перевозимого пассажира, в 100 раз меньше, чем для легкового автомобиля.

“А как же наш комфорт?” - воскликнут многие? Это вообще не учитывается?

Современный пассажир, в первую очередь, обращает внимание на комфортабельность транспортных средств и скорость перемещения, поэтому новые предложения ученых строятся на том, что пути, по которым передвигается транспортное средство, не должны иметь пересечений с другими путями. Это позволяет значительно повысить скорость доставки пассажира в условиях крупных населенных пунктов. Учитывая специфику требований пассажира по применению транспортных средств в пределах города, в междугородном и международном сообщении авторы разработок перспективных видов транспорта пытаются предлагать свои оригинальные решения.

Это на них и рассчитана идея пресловутого «мирового метро»?

Идея «мирового метро» больше рассчитана на поездки на расстояния свыше 1000 км. Для того, чтобы добиться высоких скоростей в трубе, по которой движется пассажирское транспортное средство, создают вакуум, максимально снижая сопротивление движению.

Плюсы данного проекта очевидны и напрямую отсылают нас к учёным фантастам, а какие трудности он может испытать, если вообще возможен?

Для удобства я бы выделил несколько «болевых точек» данного проекта.

В целом идея интересная, но технически сложная, что несомненно приведет к большим затратам на ее реализацию, а, следовательно, стоимость билета, при условии самоокупаемости, будет высокая. Энтузиасты и смельчаки всегда платят больше, по сути за их счёт и окупаются разработки. Большинство пассажиров земли так и будут пользоваться менее скоростным транспортом с меньшей стоимостью билета. Например, сегодня при наличии самолёта не исчез ни один вид транспорта (кроме, пожалуй, гужевого)). При этом, потребителя транспортной услуги еще необходимо убедить в безопасности поездки на этом виде транспорта, поскольку в случае разгерметизации салона, он неминуемо погибнет, а создание дополнительных устройств обеспечения безопасности приведет к удорожанию проекта. А цена ошибки здесь высока: достаточно вспомнить историю дирижаблей, где несколько громких катастроф похоронили целую отрасль. Учитывая высокие скорости движения по трубе необходимо обеспечить большие радиусы кривизны, что может создать определенные трудности при ее строительстве на пересеченной местности. А такая местность по сути и является преобладающей на Земле. Подземное строительство подобных видов транспорта обходится очень дорого. Тем более с точки зрения безопасности — это очень опасно. Представите застрявших пассажиров под землёй по дороге из Минска в Варшаву. Их нужно будет спасать как шахтёров. Кроме того, чтобы пассажиру было комфортно при разгоне транспортного средства, оно должно проходить большие расстояния. Это автоматически делает его транспортом дальнего следования, что сужает базу будущих пассажиров. Применение солнечных батарей для этого вида транспорта будет оправдано, только в тех регионах земли, где солнечное тепло присутствует постоянно. Учитывая современные технологии проехать на аккумуляторных батареях транспортному средству, без подзарядки удастся не более 300 км. Поездка не то что в условиях полярной ночи, но и пасмурной Беларуси может быстро закончится. Несмотря на эти недостатки, «мировое метро» имеет неоспоримые преимущества, по сравнению с самолетом – всепогодность, а по сравнению с другими видами транспорта – высокую скорость. На перемещение пассажира будет меньше расходоваться энергии и удельные затраты будут минимальны. Но в идее взять всё лучшее от всех видов транспорта могут всегда возникнуть непредвиденные сложности.

Учитывая приведенные аргументы, можно констатировать, что для разных условий должны создаваться различные виды транспортных средств, их поиск продолжается. Возможно уже в ближайшие годы появятся новые идеи и разработки.