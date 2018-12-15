Сколько может заработать американский программист?

Николас С. Закас – независимый разработчик ПО, начавший свою карьеру в стартапе в 2000. За это время он проработал в ряде различных компаний, включая Yahoo и Box, а его зарплата значительно изменялась. Ниже он описывает историю своих доходов в надежде сделать ИТ-сферу более прозрачной и способствовать установлению равенства в оплате труда.

На дворе уже 2018 год, а женщины все еще получают более низкие зарплаты, чем мужчины, даже в таких якобы прогрессивных областях, как ИТ.

Будь то компании, предлагающие женщинам более низкую зарплату, чем мужчинам за аналогичные позиции, нежелание приглашать женщин на собеседование, менее успешное прохождение собеседований представительницами прекрасного пола или какая-то другая из миллиона причин, факт остается фактом: женщины зарабатывают меньше мужчин, выполняющих ту же работу.

Такие вещи не должны происходить в современном мире и нам (читать: мужчинам) необходимо действовать, чтобы расставить все по своим местам. И вот моя попытка сделать это.

Данные

В таблице ниже отражены все данные о моей заработной плате (и некоторые компенсационные выплаты).

Я включил в таблицу дополнительные данные, которые считаю напрямую связанными с размером финансового вознаграждения, а именно опыт работы (YOE – years of experience), информацию о заработной плате в начале и в конце года, чтобы учесть ее рост, о премиях по случаю приема на работу (Signing $) и фондовом опционе (Options).

Все суммы, рядом с которыми стоит знак вопроса означают, что я не уверен в их точности. Я не включал информацию о единицах ограниченного запаса, так как получал их только в Yahoo в качестве одного из бонусов изначального предложения о работе.

Информация о работе

В 2006 году я переехал из Массачусетса в Калифорнию. Несомненно, это положительно повлияло на размер моей заработной платы, так как стоимость жизни в Калифорнии значительно выше.

В какой-то момент мой менеджер намекнул, что, если бы я вернулся обратно в Массачусетс, вероятнее всего моя заработная плата была бы сокращена процентов на 10 из-за разницы в стоимости жизни. Но я все еще в Калифорнии, и не могу сказать, насколько точным был этот прогноз.

Radnet (2000-2001)

Свою первую работу после университета я получил в небольшом стартапе в Уэйкфилде, штат Массачусетс. Стартап назывался Radnet, Inc.

Я получил эту работу благодаря тому, что женщина, которая присматривала за мной, когда я был ребенком, занималась набором персонала в компании. Официально я был веб-мастером, и я думал, что буду управлять сайтом компании.

Оказалось, что с того дня, когда они меня наняли, до того дня, когда я приступил к работе, в компанию успел прийти специалист, который занимался как UI-разработкой, так и веб-сайтом. В итоге я никогда не занимался управлением сайтом, а вместо этого проводил время, создавая компоненты JavaScript для веб-приложения компании.

Я точно помню, что размер моей начальной заработной платы составил 48 000$ в год (около 70 284$ в пересчете на курс доллара в 2018 году). Я так хорошо запомнил это потому, что после летних подработок за 2-6$ в час, эта сумма казалась мне немыслимой. Я хорошо работал, и несколько месяцев спустя мне подняли зарплату до 55 000$ в год.

К концу 2000 года руководство компании ожидало, что она будет продана. Название моей должности изменили на «UI-разработчик» и повысили мне зарплату до 62 500$, так как начальство было уверено, что новый владелец уволил бы веб-мастера не задумываясь, и хотело позаботиться о будущем своих сотрудников.

Но компанию так никто и не приобрел, и в январе 2001 года она прекратила свое существование. Я так и не успел порадоваться своему окладу в 62 500$ и, спустя 8 месяцев после того, как устроился на свою первую работу, я оказался безработным.

Сама работа была довольно спокойной. Я работал ровно 40 часов в неделю и за свои 8 месяцев в компании ни разу не работал на выходных.

MatrixOne (2001-2005)

Когда компания Radnet закрылась, мой менеджер устроился в MatrixOne и поинтересовался, не хочу ли я к нему присоединиться. Мне нравилось работать с ним в Radnet, поэтому я согласился.

Важно понимать, что эти события происходили во время краха дотомов и ИТ-специалисту не так уж легко было найти работу в Массачусетсе. Я считал, что мне очень повезло наладить такие хорошие рабочие отношения, что они позволили мне довольно быстро найти новую работу.

Я не помню всех деталей, но почти уверен, что мой начальный оклад составил около 68 000$ (96 814$ в пересчете на курс доллара в 2018 году).

Также я почти уверен, что благодаря стараниям своего менеджера получил небольшую вступительную премию около 2 000$.

Но это и не важно, потому что акции компании никогда не были выше, чем в то время, когда я пришел туда работать. Моя зарплата особенно не повысилась, так как компания была в довольно плачевном финансовом состоянии. Практически все время, пока я там работал, зарплаты сотрудникам задерживали.

Я пережил четыре волны увольнений. И в конце концов меня «повысили» до позиции старшего инженера-программиста, или Senior Software Engineer, но это только одно название. Не было никакого увеличения заработной платы (потому что зарплаты задерживали), и мои обязанности не изменились (потому что компания была какой-то странной).

Это просто был своеобразный способ похлопать сотрудника по плечу и сказать: «Ты отлично справляешься, пожалуйста, не увольняйся». Внимание, спойлер: я ушел оттуда, как только смог.

Незадолго до моего ухода мне все же повысили зарплату примерно до 75 000$. Но этого было недостаточно для того, чтобы я захотел там остаться.

В плане рабочей нагрузки я работал те же 40 часов в неделю и никогда не работал на выходных. Тем не менее, я тратил по три часа в день на дорогу до работы (по полтора часа в каждую сторону). Учитывая это время, я тратил на работу по 55 часов в неделю.

Это было самое занятое и напряженное время в моей жизни, поскольку я не только работал полный день, но еще и писал свою первую книгу (по вечерам и на выходных) и учился в магистратуре (по вечерам и на выходных).

Я точно не помню, как умудрялся заниматься всеми этими делами и совмещать их с отношениями, но я выжил.

Vistaprint (2005-2006)

Я всегда считал свою работу в Vistaprint своей первой настоящей должностью инженера-программиста.

Впервые я подавал заявку на позицию программиста, не имея связей в компании; я просто отправил свое резюме по электронной почте.

В этот раз я отправил свое заявление в компанию, специализирующуюся на программировании (в отличие от предыдущей работы в дизайнерских компаниях), и получил по моему мнению неплохое предложение. Компания предварительно сделала первичное предложение своих акций сотрудникам (pre-IPO), и я был счастлив получить опцион в размере 3 000 акций. (К тому времени я уже понимал, что это значит).

Я не помню своей начальной зарплаты, но подозреваю, что она была около 82 000$ (или 105 867$ на 2018 год). По ряду причин я точно помню, что моя конечная зарплата составляла 98 000$.

Во-первых, я очень много жаловался на то, что мне дают скучные проекты, поэтому пребывал в полной уверенности, что не попаду в список кандидатов на повышение заработной платы. Я был шокирован самим увеличением размера финансового вознаграждения, но еще больше я удивился тому, насколько сильно оно выросло.

Во-вторых, я был обескуражен, что мне не дали дополнительные 2 000$, чтобы получилась круглая сумма в 100 000$.

Наконец, я в тайне проходил собеседования в Google и Yahoo, а повышение моей зарплаты означало, что я мог использовать эту цифру во время переговоров о финансовом вознаграждении труда.

Я проработал в Vistaprint немного больше года, когда решил переехать в Калифорнию ради должности в Yahoo. Vistaprint акционировалась и стала открытой компанией, но поскольку я проработал в компании всего год, я не получил особой выгоды от их акций.

Рабочая нагрузка в Vistaprint была более интенсивной, но я все же укладывался в 40-45 часов в неделю. Я не помню, чтобы мне приходилось работать по выходным, но помню, как несколько раз работал из дома рано утром или поздно вечером. В целом работа была достаточно спокойной.

Yahoo (2006-2011)

Начальное предложение от Yahoo было лучшим из тех, что я получал на тот момент.

В дополнение 115 000$ основного оклада (143 833$ на 2018 год), я получил премию по случаю приема на работу в размере 10 000$, фондовый опцион, пакет ограниченный акций размером в 1500 штук и компенсацию расходов на переезд. Тогда я впервые попытался добиться более высокой зарплаты. В целом мне отказали, но попытка не пытка.

Я пришел в Yahoo окольными путями. Я знал, что компания использует мою первую книгу «JavaScript для веб-разработчиков» (англ. Professional JavaScript for Web Developers), чтобы обучать своих сотрудников языку JavaScript. Благодаря этому я имел возможность в любой момент погостить в кампусе компании, если окажусь неподалеку.

Я приехал в Маунтин-Вью на собеседование в Google (они нашли меня благодаря моей второй книге «Ajax для профессионалов» (англ. Professional Ajax)) и поэтому связался с ребятами из Yahoo, чтобы встретиться. Я и не думал, что эта встреча может перерасти в предложение претендовать на позицию в компании.

Я плохо помню финансовые детали во время работы в компании. Проработав в Yahoo почти 5 лет, я дважды получал повышение; мне так же несколько раз давали прибавку, так что зарплата продолжала расти.

Вся информация подобного рода поступала на мою корпоративную почту, и поэтому у меня больше нет доступа к этой документации. За время моей работы в компании я пережил несколько сокращений и задержек зарплат.

Мой начальный фондовый опцион не принес мне никакой прибыли, так как акции компании никогда не поднимались выше своей изначальной цены. Стоимость акций могла бы быть пересмотрена, так же была возможность получить больший пакет ограниченных акций, но я не могу дать на этот счет никакой конкретной информации. Исходя из того, как я отреагировал не предложение от Box, могу предположить, что к моменту ухода из Yahoo я получал около 165 000$. Стоит отметить, что я ушел из Yahoo, чтобы открыть компанию с друзьями, и не получал регулярной зарплаты примерно полтора года.

Когда я только пришел в Yahoo, у меня началась депрессия из-за того, что я переехал на другой конец страны, где я никого не знал. Для меня было невыносимо сидеть одному в своей квартире, поэтому я приходил на работу очень рано и уходил довольно поздно.

Работа помогала мне отвлечься от плохих мыслей, к тому же мне нравилось работать над My Yahoo, так что это было удачным сочетанием. Я находился в офисе с 9 утра до 7 вечера почти каждый день.

Как только я освоился и начал встречаться с друзьями, я во временем вернулся к 40-часовому графику.

К сожалению, я стал более активно общаться и писать, и постепенно эти занятия заполнили все мои вечера и выходные. Я даже не осознавал, что работал практически все время с момента пробуждения и до отхода ко сну. И хотя я не всегда был занят именно выполнением работ для Yahoo, все мои занятия были однотипными и сливались в единый поток.

Стоит упомянуть, что единственное, чего я никогда не делал, так это не проверял рабочую почту дома. Я предупредил коллег, что если меня нет в офисе, значит я закончил работу, и единственный способ связаться со мной – это позвонить (я дал всем номер своего мобильного телефона). За почти пять лет работы в Yahoo мне позвонили всего один раз.

Несколько раз мне все же приходилось работать на выходных, но мои менеджеры всегда внимательно следили за тем, чтобы компенсировать мне отдых на следующей неделе. Если мне приходилось работать на выходных, я мог спокойно выбрать соответствующее количество будних дней для отдыха (обычно я выбирал четверг и пятницу, чтобы получить длинные выходные).

Box (2013-2016)

Предложение, которое я получил от Box, тоже было отличным. Начальная зарплата составляла 175 000$ в год (189 415$ на 2018 год), и я был более чем доволен этой суммой.

Компания Box выдавала акции своим сотрудникам перед первичным размещением их на рынке, и такой большой фондовый опцион (меня уверяли, что я получил больше акций, чем полагается для моей позиции) стал одной из причин того, что я устроился в Box. Также я добился вступительной премии в размере 25 000$.

Занимаясь своим консалтинговым бизнесом, я регулярно выступал с докладами в различных компаниях. Я согласился бесплатно выступить в Box, так как один из моих друзей, работающих там, упомянул, что в компании были трудности с управлением разрастающейся базой кодов JavaScript.

После доклада я пообщался с парой человек, включая вице-президента по технологиям, и мы решили проверить, будет ли мое сотрудничество с компанией плодотворным для обеих сторон. Еще несколько встреч спустя я понял, что это была бы хорошая возможность для меня вновь насладиться стабильностью и регулярной зарплатой и заняться решением интересных задач.

Мои воспоминания относительно того, что случилась с момента моего трудоустройства в компанию до ухода оттуда, довольно туманны, так как именно в то время у меня начались серьезные проблемы со здоровьем.

Я припоминаю, что спустя примерно три месяца после прихода в компанию получил повышение оклада в качестве штатного инженера-программиста, а через полгода работы был повышен до старшего архитектора ПО (но зарплату мне подняли не сразу). И я вполне уверен, что в конце концов моя зарплата выросла до 208 000$.

Еще я четко помню, что в последний раз мне подняли зарплату до 220 000$ в 2014 году. Я тогда начал работать из дома из-за проблем со здоровьем и подумал, что со стороны компании было очень любезно все равно дать мне прибавку.

Во время моей работы в Box я тщательно следил за рабочей нагрузкой из-за проблем со здоровьем. Я начал с 40 рабочих часов в неделю, но по мере ухудшения моего состояния эта цифра снижалась.

Со временем я стал работать гораздо меньше положенных 8 часов в день, но поскольку нас оценивали по вкладу в работу компании, а не по количеству часов, проведенных в офисе, я получал положительные отзывы от своих менеджеров и коллег.

Руководство компании так же милостиво разрешило мне два года работать из дома, а также с учетом моего состояния работать по собственному графику. Иронично, но мое подорванное здоровье заставило меня более здраво взглянуть на то, как я раньше работал и как наиболее оптимально распределять свое время. После первого года дома я уже не тратил время на писательство и активное общение с коллегами.

Я ушел из Box, когда физически больше не мог работать из дома.

Заключение

За шестнадцатилетнюю карьеру моя зарплата в среднем вырастала на 10 000$ в год, даже учитывая несколько лет задержек зарплаты в MatrixOne и Yahoo. Исходя из этого предположу, что получал бы сейчас около 250 000$, если бы продолжал работать полный день.

Хочу обратить ваше внимание на то, что я никогда не просил о прибавке, а только иногда отдельно оговаривал некоторые детали (о чем уже было описано в посте). Пока я не начал работать на себя, я не особо чувствовал себя во время таких переговоров. К тому же в целом я был доволен теми предложениями, которые получал.

За исключением одного года в Vistaprint, меня всегда называли одним из самых эффективных сотрудников. Мне никогда не заставляли придерживаться какого-то плана по совершенствованию своих рабочих навыков, а большая часть замечаний касалась улучшения отношений с коллегами.

И снова, за исключением времени работы в Vistaprint, я принимал фидбек близко к сердцу и изо всех сил старался исправиться.

Будучи холостым и не имея семьи на протяжении всей своей карьеры, я мог не заботиться о чьем-то финансовом благополучии, что открывало передо мной больше возможностей. Я мог позволить себе согласиться на более низкую зарплату, чем я хотел или мог бы получить в другом месте. Я так же мог спокойно отказаться от фондового опциона (как в Vistaprint) в пользу работы, приносящей большее моральное удовлетворение.

Я прекрасно понимаю, что не у всех есть такая возможность, поэтому и даю дополнительные пояснения относительно своей ситуации.

Делясь этой информацией, я надеюсь на две вещи.

Во-первых, я надеюсь, что прочитав этот пост, женщины будут более четко понимать, какую зарплату им должны выплачивать за выполнение аналогичной работы, и как их зарплата должна увеличиваться со временем.

Во-вторых, я надеюсь, что другие мужчины, находящиеся в таком же независимом положении, как и я, тоже поделятся историей своих доходов на благо других.

Мы все можем стать лучше, если заходим помочь друг другу.