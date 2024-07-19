От YouTube до Steam. Вы удивитесь, что теперь есть в Huawei AppGallery

Вы удивитесь, но в магазине Huawei AppGallery сейчас можно найти YouTube и Instagram. А еще поставить TikTok, запустить онлайн-кинотеатры, настроить музыкальные стриминги и подключиться к игровой платформе Steam. Проверили это на примере смартфона Huawei Pura 70 с его мощными камерами (DxOMark не соврет) и быстрым доступом к Google-сервисам.

YouTube

Начнем с популярного американского видеохостинга, принадлежащего компании Google. Установка не вызывает никаких затруднений. Заходим в приложение Huawei AppGallery, задаем в поиске собственно «youtube», находим, жмем на кнопку «Установить».

Предварительно система предлагает загрузить компоненты утилиты microG. Речь про microG Services и microG Companion. Далее даем разрешение на установку приложений из сторонних источников, жмем еще раз «Установить» и начинаем загрузку.

На этом все – компоненты microG сохранятся в системе, через них можно будет входить в свой аккаунт Google и пользоваться им. Остальные приложения можно качать уже в обычном режиме.

Соцсети

TikTok в нашем списке на установку тоже имеется. Приложение скачивается напрямую – просто вводим «тикток» в поиске и нажимаем «Установить». С Instagram – та же история. Вообще-то, «Инста» тоже нуждается в компонентах Google, но поскольку мы уже установили microG, то нет необходимости скачивать их повторно.

На смартфон Huawei Pura 70 оба приложения встали без проблем. А, значит, можно будет наслаждаться смешными видео, делиться фотографиями, и пользоваться всеми возможностями соцсетей. Например, Instagram позволяет делать Stories (Сторис) в стиле Polaroid (Полароид) (чтобы их увидеть нужно потрясти телефоном словно настоящим снимком) и размытые публикации.

Онлайн-кинотеатры и цифровое ТВ

В Huawei AppGallery большой выбор приложений для просмотра фильмов. Мы скачали сразу несколько (благо, памяти на телефоне хватает: встроенное хранилище на 256 ГБ).

В ближайшее время будем изучать афишу фильмов, сериалов, мультфильмов, ТВ-каналы и спортивные-трансляции на «Кинопоиске». Заодно можно почитать рецензии, тематические подборки, изучить рейтинги и так далее. В приложении есть детский раздел с мультфильмами и кино по возрасту. Доступна опция удаленного прерывания просмотра, если родители считают, что их ребенок засиделся у экрана. Детских профилей можно создать несколько. В зависимости от возрастного ограничения, которое укажете, формируется персональная витрина с подходящими фильмами, мультфильмами и сериалами.

Приложение «Иви» понравится ценителям и ценительницам турецких сериалов. Их каталог большой, как и каталог сериалов в принципе. Новые эпизоды популярных проектов появляются всего через пару дней после эфира на ТВ. Оригинальные теленовеллы «Иви» доступны сразу. Разбираться в этом сериальном калейдоскопе будем с помощью умного алгоритма рекомендаций, который поможет подобрать подходящие фильмы или мультик.

В онлайн-кинотеатре Okko можно смотреть не только, кино, сериалы, мультфильмы и ТВ-каналы, но также лекции, концерты, и спектакли. Для болельщиков есть «Okko Спорт» с трансляциями футбольных матчей, теннисных турниров и боев MMA. Okko интересен ещё и тем, что по одной подписке его можно подключить сразу на пять устройств. Подойдут смартфон, планшет, Smart TV, PlayStation 4, PlayStation 5 или Xbox.

Если неохота заморачиваться и устанавливать разные киноприложения, можно скачать на телефон МТС ТВ или видеосервис VOKA от компании А1. В них интегрирован контент крупнейших онлайн-кинотеатров (Start, Premier, MoreTV, Иви и Viju) и более сотни телеканалов.

В Huawei AppGallery есть и приложение интерактивного телевидения ZALA с большим количеством каналов различной тематики. Впрочем, многим ZALA пришла по вкусу в первую очередь за возможность ставить просмотр на паузу, перематывать эфир назад до 48 часов, а также записывать программы, которые будут транслироваться в будущем.

Приложения для меломанов

В Huawei AppGallery представлено большое количество приложений для прослушивания музыки. Мы остановили выбор на двух, которые входят в число популярных в Беларуси. Это Spotify и Yandex Музыка. Оба приложения позволяют слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Первый сервис нуждается в утилите microG. Но поскольку мы уже загрузили ее, когда устанавливали YouTube, то дополнительных действий в этот раз не потребуется.

Steam

Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр на любой вкус. Через приложение можно не только совершать покупки, но отслеживать новинки в каталоге, а также узнавать о последних событиях напрямую от разработчиков и издателей игр. Он тоже нуждается в сервисах Google, но ведь для нас это, как мы выяснили, не проблема.

Вот как выглядела наша коллекция приложений после описанных выше манипуляций. Все запускаются и работают, как полагается.