До 1 ТБ. В каких «облаках» хранить данные на смартфоне Huawei

Владельцам смартфонов флагманской линейки Huawei Pura 70 сейчас доступны разные облачные сервисы с бесплатным лимитом до 1 ТБ. Какие-то собраны в магазине Huawei AppGallery, другие можно скачать в Google Play – современные модели дружат с обеими платформами. Показываем на примере модели Huawei Pura 70 с мощными камерами и свободным доступом к Google-сервисам.

Облачные хранилища – это хороший способ хранить важные файлы и быстро переносить их с одного устройства на другое. Сегодня без проблем можно найти больше десятка сервисов, которые предоставляют свободное дисковое пространство под эти нужды. Многими из них можно пользоваться бесплатно. Имеется таковой и у Huawei, поэтому начнем с него.

Мобильное облако Huawei

Формально сервис называется «Мобильное облако Huawei», а соответствующее приложение – просто «Облако», и оно уже идет предустановленным на смартфонах и планшетах Huawei. Найти его можно в папке приложений от производителя, а узнать – по изображению белого облака на синем фоне.

«Облако» предоставляет 5 ГБ свободного места бесплатно сразу, как только пользователь заводит собственный аккаунт Huawei. Предусмотрена возможность расширить его до 50 ГБ, 200 ГБ или 2 ТБ, но уже за плату. Эту память можно использовать для резервного копирования и ручного переноса туда данных.

Когда включена функция автоматического резервирования, устройство сохраняет данные в облаке каждые 7 дней. Происходит это, когда устройство находится на зарядке, подключено к Wi-Fi, а его экран заблокирован. Платные тарифы позволяют сократить периодичность вплоть до 1 дня. Чтобы отказаться от этой опции, нужно отключить ее в пункте настроек «Резервные копии в облаке». В любой момент можно сохранить резервную копию вручную, нажав на большую синюю кнопку в самом низу экрана.

Можно также одним махом удалить все сохраненные резервные копии и выключить функцию автоматического резервирования, нажав на соответствующую кнопку в разделе «Управление резервными копиями».

Предусмотрена возможность выбрать разные типы данных для резервного копирования. Список доступен широкий: содержимое Галереи, SMS-сообщения, контакты, вызовы, заметки, календарь, аудиозаписи и многое другое. Часть данных сохраняется по умолчанию – системные настройки, вид рабочего экрана, список установленных приложений. Если включена синхронизация Галереи с облаком, то фотографии и видео с камеры будут резервироваться автоматически, но можно дополнительно добавить в список и отдельные, хранящиеся в ней альбомы.

Конечно же, можно просто переносить в любой момент в «Облако» имеющиеся на смартфоне файлы и папки отдельной командой. А для удобства – создавать в нем свою иерархию папок. Но это довольно стандартная функция для облачных хранилищ.

Яндекс.Диск

Для установки приложений в смартфонах Huawei имеется фирменный магазин Huawei AppGallery. Сегодня он является одним из популярных магазинов приложений. Коллекция собрана обширная, насчитывает более 1 млн мобильных программ. Белорусы смогут найти в нем популярные мессенджеры, браузеры, приложения соцсетей, доставщиков еды и сервисов для онлайн-покупок. Может он похвастаться и полной коллекцией приложений банков Беларуси – банально все присутствуют.

Большинство установочных файлов приложений хранится непосредственно на серверах Huawei, часть предоставляется возможность скачать из других источников. При этом, перед установкой они проходят проверку на наличие вредоносного ПО.

Среди доступных непосредственно с серверов Huawei AppGallery облачных хранилищ – Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и TeraBox, который предоставляет бесплатно целый терабайт. Есть и другие. На примере Яндекс.Диск видно, что процесс установки – достаточно простой. Вбиваем название приложения, нажимаем кнопку «Установить» и на этом, в принципе, все. Остается только зарегистрироваться или авторизоваться в приложении и начать им пользоваться.

В Яндекс.Диске бесплатно доступно 5 ГБ свободного места. За отдельную плату его можно расширить до 3 ТБ, а на максимальном тарифе даже предоставляется безлимит для фотографий и видео со смартфона. Облачное хранилище входит в экосистему Яндекса, где под одной учетной записью Яндекс ID можно пользоваться сразу несколькими сервисами, включая почту, аналог Microsoft Office и систему видеосвязи Телемост. В Яндекс.Диске интересно реализован поиск – можно просто дать описание того, что изображено на фото, и через алгоритмы распознавания изображений на базе ИИ, система найдет все подходящие под это описание файлы.

Google Диск

Не секрет, что из-за санкций устройства Huawei не оснащаются сервисами Google. Впрочем, есть способ обойти это ограничение. Сделать смартфон Huawei практически неотличимым по доступу к приложениям от любых других Android-смартфонов помогает утилита microG.

Проект microG предоставляет замену сервисам GMS (Google Mobile Services – Мобильные сервисы Google), чтобы обеспечить работу приложений и отдельных функций, которые в них нуждаются. Это касается как приложений от самой Google, так и от сторонних разработчиков. Утилита позволяет проходить авторизацию в аккаунте Google, получать push-уведомления и пользоваться геолокацией.

С помощью microG можно полноценно пользоваться такими популярными Google-приложениями как YouTube, Gmail, Google Карты, Google Таблицы и другими. Устанавливается эта утилита вместе с первым совместимым приложением. В нашем случае это был Google Диск.

Процесс установки тоже достаточно простой. Находим в поиске Google Диск, нажимаем кнопку «Установить». Система сама сразу же предложит загрузить компоненты утилиты: «microG Services» (микроджи Сервисы) и «microG Companion» (микроджи Компаньон). Запрос подтверждаем, после чего устанавливаем уже сам Google Диск.

Затем даем постоянный доступ к геолокации в настройках смартфона по следующему пути: Настройки - Приложения и службы - Приложения - microG Services (микроджи сервисы). Заключительный штрих: заходим в свой Google-аккаунт и пользуемся всеми его преимуществами.

Утилита microG стабильно работает на смартфонах флагманской серии Huawei Pura 70 с фирменной оболочкой EMUI 14. Еще одна важная особенность сервиса – с его помощью приложения устанавливаются непосредственно на устройство, а не в виртуальную машину. Это улучшает производительность, позволяя им загружаться и работать быстрее.

Что касается Google Диска, то он предлагает 15 ГБ дискового пространства на бесплатной основе. Это хранилище пользуется большой популярностью благодаря своей простоте и высокой скорости работы. Сервис позволяет делиться ссылками на файлы с правом только на просмотр или с возможностью редактирования и добавления своих данных. Реализована продвинутая система поиска, которая позволяет искать не только по содержанию изображения, но и по содержимому текста. Хранилище также умеет работать офлайн — в любой момент можно редактировать текст или таблицу, а обновленная информация загрузится, когда смартфон подключится к интернету.

Dropbox

В смартфонах Huawei недавно появилась еще одна интересная опция – возможность установки приложений из магазина Google Play. Сделать это позволяет сервис GBox. Он пригодится, если возникнет необходимость скачать что-то чего нет в Huawei AppGallery.

Мы скачали так приложение Dropbox. Да, его можно установить и с помощью microG, но для иллюстрации еще одного способа установки выбрали GBox. Выглядело это так: нашли через поиск в Huawei AppGallery GBox, установили его, запустили, дали все необходимые разрешения, нашли Google Play, зашли в него, авторизовались в аккаунте Google, нашли в поиске Dropbox, скачали и установили. Всё. Теперь в любой момент можно обращаться к Google Play, используя GBox, и скачивать любые доступные там приложения.

Стоит отметить, что если есть возможность установить приложение из Huawei AppGallery при наличии аналогичного в Google Play, пользователям Huawei рекомендуется выбирать первый вариант. Поскольку софт из родного магазина приложений все же лучше оптимизирован. А если вариантов нет – он сам перенаправит в Google Play для загрузки.

Dropbox также входит в число популярных облачных хранилищ. Он работает быстро, поддерживает функцию автоматического резервного копирования и предварительного просмотра более 175 типов файлов. Единственный минус – в бесплатной версии предоставляется всего 2 ГБ. Причем при первом заходе приложение сразу предлагает выбрать одну из платных подписок с 30-дневным триал-периодом. Из-за чего может сложиться впечатление, что платить надо в любом случае. Но если проигнорировать просьбу системы, то она сразу пустит в бесплатную базовую версию.

Заключение

Разными способами мы установили на смартфон Huawei Pura 70 и опробовали четыре облачных хранилища: Мобильное облако Huawei, Яндекс.Диск, Google Диск и Dropbox. Точно так же смартфоны Huawei последнего поколения позволяют устанавливать любые приложения, включая сервисы Google. Это стало возможным благодаря связке из новой версии фирменной оболочки EMUI 14, магазина Huawei AppGallery, а также плагинов microG и GBox. Хорошо это работает в смартфонах серии Huawei Pura 70 и Huawei nova 12. Нет сомнений, что в будущем этот список определенно расширится.