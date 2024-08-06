Не все верили! Как Huawei AppGallery и EMUI 14 способствовали успеху флагманов Huawei

Мировой успех флагманской серии смартфонов Huawei Pura 70 стал сенсацией года на рынке смартфонов. Говорят, к декабрю продажи перешагнут отметку в 10 млн устройств. Помимо мощных камер и премиального дизайна, весомую роль в популярности новых моделей сыграли обновленный магазин приложений Huawei AppGallery и фирменная оболочка EMUI 14. Выясняем, чем именно они привлекают пользователей.

Флагманская серия смартфонов Huawei Pura 70 насчитывает четыре модели, три из которых продаются и в Беларуси. По данным блогера Digital Chat Station, к началу июня их раскупили в общей сложности в количестве 1,67 млн единиц.

Главным бестселлером среди смартфонов серии Huawei Pura 70 стала базовая модель Huawei Pura 70, которую приобрели в количестве 1 млн штук. Второе место с объемом продаж в 400 тыс. штук досталось модели Huawei Pura 70 Pro+ (единственная, которая не представлена в нашей стране). Хорошие результаты показал хэдлайнер линейки Huawei Pura 70 Ultra – 200 тыс. штук. Замыкает список модель Huawei Pura 70 Pro – 70 тыс. штук. И это не предел: по мнению аналитиков компании TechInsights до конца года продажи смартфонов линейки могут составить более 10 млн единиц.

В свою очередь, ресурс SINA Technology в соцсети Weibo сообщил, что поставки смартфонов Huawei Pura 70 превышают продажи прошлогодней флагманской серии Huawei P60 на 125 % в годовом сравнении. То есть, можно сказать, что новая линейка стала в два раза популярнее.

Мы не знаем, каковы цифры продаж серии Huawei Pura 70 в Беларуси, но по неофициальным данным она пользуется высоким спросом. Смартфоны этой линейки активно приобретают несмотря на то, что устройства Huawei еще с 2019 года идут без предустановленных сервисов Google. Впрочем, производитель с тех пор не сидел сложа руки. Будучи настоящим технологическим гигантом, он постоянно совершенствовал свою экосистему и расширял возможности своих устройств как на аппаратном, так и на программном уровне.

Благодаря этому фирменный магазин приложений Huawei AppGallery сегодня предоставляет доступ к широкому спектру приложений и сервисов, включая приложения самого Google и связанные с ними (вроде Facebook и Instagram), а владельцы смартфонов Huawei могут легко устанавливать их и даже те, которые некогда были удалены из магазина Google Play. Достаточно хорошо это работает на смартфонах серии Huawei Pura 70. Данный фактор вместе с продвинутыми возможностями последней версии фирменной оболочки EMUI 14 эксперты называют одной из основных причин ее успеха.

В чем же заключаются достоинства новой флагманской серии Huawei и какие ее фишки могут пригодиться белорусам? Сейчас расскажем.

microG: простая установка приложений Google

Начнем с животрепещущей проблемы для пользователей смартфонов китайского бренда – отсутствия предустановленных сервисов Google. В устройствах серии Huawei Pura 70 она легко решается благодаря новой утилите microG. Установить ее можно отдельно или вместе с первым выбранным в Huawei AppGallery совместимым приложением. Это может быть как приложение самого Google (вроде YouTube, Google Диска, Gmail или Google Фото), так и сторонних производителей, но которые нуждаются в его сервисах (Facebook, Instagram, Discord, Zoom).

Процесс установки достаточно простой – нужно лишь следовать подсказкам на экране. После загрузки microG для обеспечения корректной работы утилиты важно лишь дать ей постоянный доступ к определению геоданных в настройках смартфона. Затем можно смело запускать установленное приложение, проходить авторизацию в аккаунте Google и пользоваться им безо всяких ограничений. Далее смартфон будет распознавать совместимые приложения автоматически и присылать пуш-уведомления так, словно сервисы Google установлены нативно.

GBox: загрузка приложений из магазина Google Play

Еще один полезный инструмент – сервис GBox. Владельцам предыдущих моделей Huawei он хорошо известен. Но и в Huawei Pura 70 он тоже полезен – в частности, за счет того, что открывает доступ к магазину Google Play и позволяет скачивать приложения прямо оттуда.

Чтобы начать пользоваться GBox, достаточно найти его через поиск в Huawei AppGallery, установить и дать все необходимые разрешения. Далее вновь авторизуемся в аккаунте Google, и ассортимент магазина Google Play – как на ладони.

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Но на самом деле для большинства популярных приложений достаточно microG и коллекции программ, собранных в Huawei AppGallery. Кроме того, для устройств Huawei они хорошо оптимизированы, поэтому рекомендуем обращаться к Google Play только когда искомого приложения нет в Huawei AppGallery.

Huawei AppGallery: все приложения банков Беларуси

А теперь плавно переходим к ассортименту фирменного виртуального магазина от Huawei. Он тоже обладает своими достоинствами, поскольку его собственная коллекция весьма обширна и насчитывает более 1 млн наименований. Подсчитано, что в нем уже собраны почти все популярные в Беларуси приложения, включая Telegram, Viber, TikTok, VK, Wildberries, Ozon, Куфар, 21 vek, доставщиков еды, службы такси и многие другие. От локальных белорусских разработчиков в нем размещено более 800 приложений.

Доступны также все приложения банков Беларуси. А вот это уже значительное достоинство магазин Huawei AppGallery. То есть, пользователям Huawei нет необходимости всякий раз скачивать APK-файл с сайта банка, когда выйдет очередное обновление его банковского приложения – обновляться он сможет автоматически. Кстати, Huawei AppGallery можно установить на любой Android-смартфон. Хотя бы ради того, чтобы пользоваться этой опцией.

EMUI 14: несколько уровней защиты данных

В последнее время уделяется больше внимания кибербезопасности и защите устройств, и Huawei не является исключением. В Huawei Pura 70 это выражается в том, что все сервисы и приложения внутри смартфона перед установкой из Huawei AppGallery проходят проверку на наличие вирусов или другого зловредного ПО. Встроенная поисковая система Petal Search обладает умными алгоритмами и просто не пропустит файлы с сомнительным содержанием.

Дополнительно в фирменной оболочке EMUI 14 предусмотрен собственный центр безопасности, с помощью которого можно сканировать устройство на наличие киберугроз, поступивших извне. С другой стороны, центр конфиденциальности позволяет отслеживать, какие приложения собирают данные о действиях пользователя для маркетинговых целей, и ограничивать им доступ к своим персональным данным. Благодаря ей смартфон также умеет распознавать пользователя по взгляду и скрывать уведомления, если на экран смотрит кто-то другой.

NFC: бесконтактная оплата

Смартфоны серии Huawei Pura 70 оснащены модулями NFC, которые позволяют расплачиваться за покупки в магазинах одним касанием к терминалу. В Беларуси поддерживаются несколько платежных систем и сервисов оплаты. Пользователи Белкарт и Белкарт-Премиум могут привязать свою карту к «Белкарт Pay». Сервис «Swoo: цифровой кошелек» открыт для держателей Mastercard и Maestro, а в ближайшее время станет доступен и для карт Visa. Сервис «Оплати» дает возможность расплачиваться QR-кодом без привязки карты.

А держатели карт Union Pay могут воспользоваться платежным сервисом Huawei Pay, если подключат к смартфону смарт-часы. В Беларуси он совместим с моделями смарт-часов Huawei Watch 3 и 3 Pro, Huawei Watch 4 и 4 Pro, Huawei Watch GT 3, Huawei Watch GT 4 и Huawei Watch Fit 3 (версии с поддержкой NFC).

Алиса: личный голосовой помощник

Наличие эффективного голосового помощника тоже может быть немаловажным фактором при выборе смартфона. В смартфонах серии Huawei Pura 70 в качестве ассистента по умолчанию установлена Алиса от Яндекса. Она хорошо адаптирована под белорусский рынок и определенно будет полезна. Алиса понимает русский язык, умеет отвечать на вопросы, подсказывает ближайшую погоду, а если в квартире есть совместимые устройства Умного дома – она поможет управлять ими голосом.

Серия Huawei Pura 70: высококачественные камеры и стильный дизайн

Как бы не был хорош софт, которым снабжены смартфоны, их популярность не была бы столь высокой, если бы они не располагали достойными техническими возможностями. Напоминаем, что в Беларуси доступны три модели: Huawei Pura 70, Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra.

Пожалуй, главное достоинство устройств серии – это их камеры. Все три модели умеют получать впечатляющие фото при плохом освещении, имеют оптическую стабилизацию, поддерживают широкий диапазон зума и умеют снимать видео в 4K. У Huawei Pura 70 Pro есть телемакрообъектив с поддержкой 35-кратного макрозума, а Huawei Pura 70 Ultra получил выдвижную камеру с более крупным сенсором. Еще они умеют вести качественную скоростную съемку объектов в движении до 300 км/ч.

Смартфоны серии Huawei Pura 70 также могут похвастаться прочным стеклом Kunlun второго поколения, которое обладает защитой к повреждениям при падении. Умеют они и быстро заряжаться: базовая модель поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, а две старшие – 100 Вт. Не забыли снабдить их и функцией быстрой беспроводной зарядки.