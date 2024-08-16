Без вирусов и утечек? Насколько безопасны смартфоны Huawei

Современные смартфоны Huawei надежно защищены от вирусов и утечек. В них, в частности, реализована многоуровневая проверка приложений в фирменном магазине AppGallery. Тщательно сканируются и программы из других источников. Смотрим, насколько безопасны девайсы бренды, на примере флагманских смартфонов серии Huawei Pura 70.

Начнем с очевидных вещей. Как и во многих других смартфонах, содержимое Huawei Pura 70 легко скрыть от посторонних глаз с помощью PIN-кода, отпечатков пальцев или распознавания владельца по лицу. А можно применить все эти три инструмента сразу. Конечно, сегодня такими функциями уже никого не удивишь, но не упомянуть их было бы неправильно.

Huawei AppGallery: многоуровневая проверка приложений

А вот дальше идут более интересные вещи. Возьмем, к примеру фирменный магазин Huawei AppGallery, с помощью которого на смартфон устанавливаются приложения. К ним применяется строгая политика по вопросам безопасности. Прежде чем любое приложение попадет в Huawei AppGallery, оно проходит ряд проверок и тестов, чтобы исключить наличие в них вирусов, троянов и другого вредоносного кода.

При этом, фирменный магазин Huawei дает возможность скачивать приложения из других источников в виде APK-файлов. Их Huawei Pura 70 проверяет на наличие угроз еще раз – в момент, когда установочный пакет загружается на само устройство. Причем это касается не только когда речь идет о загрузке любимых игр из партнерских магазинов и сайтов разработчиков, но и из Google Play (да, и оттуда качать приложения тоже можно). Так что пользователи флагманов Huawei могут смело загружать любые приложения через Huawei AppGallery, не опасаясь подхватить какую-нибудь киберзаразу.

Центр безопасности: разноплановая защита данных

Другие системы безопасности связаны уже с фирменной оболочкой EMUI 14.2, под управлением которой работает Huawei Pura 70. Одна из них – это Центр безопасности, который располагает встроенным антивирусом и если защита устройства включена, то он периодически проверяет систему на наличие вирусов, блокирует нежелательное содержимое, выполняет сканирование сети и определяет вредоносные приложения. Здесь можно найти такие функции как «Блокировка приложений», «Хранилище паролей», «Поиск устройства» и «Личное».

Так, функция «Блокировка приложений» позволяет запаролить любое установленное приложение. «Поиск устройства» помогает найти потерянный гаджет и при необходимости блокировать, удалить все данные или просто подать с него звуковой сигнал. Тут, конечно, имеет важно значение, умеет ли искомый предмет посылать данные о своем местонахождении.

В свою очередь, «Хранилище паролей» дает возможность автоматически заполнять логины и пароли на разных сервисах, а функция «Личное» обеспечивает шифрование фото, аудио, видео и других важных файлов.

Отдельного внимания заслуживает функция «Фильтр угроз». С ее помощью можно заблокировать нежелательные вызовы или избавиться от спам-сообщений. Сделать это можно, настроив правила блокировки: к примеру, выставив запрет на получение вызовов от неизвестных, скрытых и анонимных номеров или SMS-сообщений от неизвестных номеров.

Еще центр безопасности умеет давать рекомендации по защите устройства. Например, если вы забыли настроить хотя бы просто пароль разблокировки экрана, то он об этом напомнит.

Центр конфиденциальности: забота о личных данных

Чтобы личные данные пользователя не ушли, куда не надо, в Huawei Pura 70 дополнительно предусмотрен Центр конфиденциальности. Он показывает, как часто и, главное, какие именно приложения получают доступ к личным данным с помощью простой и интуитивно понятной панели мониторинга.

А встроенный диспетчер прав позволяет быстро узнать, какие приложения имеют доступ к отдельным функциям, и при необходимости – отключить их. Например, если скринсейвер почему-то постоянно включает микрофон, то это определенно весомый повод насторожиться.

Может пригодиться и функция защиты конфиденциальности изображений, которая позволяет удалять информацию об изображении. За одно-два нажатия она помогает убирать данные о месте съемки, имени устройства и времени, когда был сделан кадр. А функция «Суперконфиденциальность» одним махом ограничивает всем приложениям доступ к камере, микрофону и геоданным.

Здесь же предусмотрена функция PrivateSpace (Личное пространство), которая предоставляет специальное приватное пространство для хранения файлов и данных. Эдакий секретный «кармашек», не предназначенный для посторонних глаз. Зайти в него можно прямо с экрана блокировки.

Умное скрытие входящих уведомлений

Еще одна интересная фишка Huawei Pura 70, которая настраивается отдельно от центров безопасности и конфиденциальности – это возможность скрыть входящие уведомления, если на экран смотрит кто-то еще, помимо владельца смартфона. Это работает благодаря функции распознавания лиц и не позволяет посторонним узнать что-то слишком личное в режиме реального времени.

Чтобы включить эту функцию, нужно в «Настройках» выбрать раздел «Уведомления и строка состояния» и активировать кнопку «Скрытие содержания уведомления».

Другие возможности

Смартфон Huawei Pura 70 оснащен 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1256 x 2760 пикселей и частотой обновления 120 Гц. От царапин и повреждений его защищает прочное стекло Kunlun Glass второго поколения. Получать фото и видео в высоком качестве позволяет светосильная тройная камера с основным модулем на 50 Мп и поддержкой функции высокоскоростной съемки. Высокую производительность устройства обеспечивает процессор Kirin 9000S1. За автономность отвечает батарея емкостью 4900 мАч. Она поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 66 и 50 Вт соответственно.

В магазине приложений Huawei AppGallery собрано около 1 млн приложений, из них около 800 – от локальных белорусских разработчиков. В нем доступны почти все популярные в Беларуси мобильные программы, включая Telegram, Viber, TikTok, VK, Wildberries, Ozon, Куфар и 21 vek. Имеются и приложения всех мобильных банков Беларуси.

Находить нужный софт в Huawei AppGallery помогает умная поисковая система Petal Search. Она же позволяет искать и в других источниках. Такие приложения как Instagram, YouTube, FaceBook, Pinterest, Gmail, Google Карты, Google Диск, Google Таблицы и Teams позволяет устанавливать новый сервис microG. А утилита GBox открывает доступ к магазину Google Play, из которого можно устанавливать приложения, которые недоступны в Huawei AppGallery.