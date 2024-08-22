Полная свобода. Платим смартфоном и смарт-часами Huawei в Беларуси

В Беларуси теперь уже 4 сервиса позволяют платить гаджетами Huawei. Подружить с гаджетом можно карточки разных платежных систем, а вести расчеты – как смартфоном, так и смарт-часами. Причем приложения можно свободно установить из магазина Huawei AppGallery. Решили проверить, как работают pay-сервисы.

Бесконтактные банковские карточки уже давно стали обыденностью. А вот наблюдать, как кто-то расплачивается на кассе, приложив к терминалу смартфон или умные часы, все еще приходится нечасто. Впрочем, этот способ оплаты постепенно тоже набирает популярность. Что легко объяснимо: зачем носить с собой кипу карточек, когда их запросто может заменить устройство, которое всегда с собой? Это удобно.

Совершать покупки в магазинах с помощью гаджетов Huawei сегодня в Беларуси позволяют 4 сервиса: Huawei Pay, Swoo, Белкарт Pay и «Оплати».

Первые три опираются на технологию NFC, с которой платежные терминалы воспринимают устройство как некий аналог банковской карты благодаря встроенному в него чипу. Они работают с разными платежными системами: Huawei Pay – с UnionPay, Swoo – с Mastercard и Maestro, Белкарт Pay – с Белкарт и Белкарт-Maestro. В «Оплати» же расчеты происходят путем считывания QR-кодов со счета в приложении. Банковская карта ему не нужна.

Huawei Pay

Как несложно догадаться из названия – это сервис мобильных платежей, который принадлежит самой компании Huawei. Он популярен в Китае и близлежащих странах, таких как Сингапур и Таиланд. Для работы с ним нужна банковская карта UnionPay. В Беларуси Huawei Pay стал доступен осенью 2023 года. Заказать карту UnionPay с поддержкой данного сервиса можно в Беларусбанке.

Huawei Pay работает на смартфонах Huawei с чипом NFC и фирменной оболочкой EMUI 12 или выше. Доступен сервис и для умных часов бренда. В Беларуси им можно воспользоваться на моделях Huawei Watch 3 и 3 Pro, Huawei Watch 4 и 4 Pro, Huawei Watch GT 3, Huawei Watch GT 4 и Huawei Watch Fit 3.

Привязка карты к смартфону осуществляется через приложение «Кошелек Huawei». Соответствующая иконка называется просто «Кошелек». На смартфонах Huawei оно уже предустановлено. Если почему-то отсутствует, не беда – его можно скачать через фирменный магазин Huawei AppGallery.

К смарт-часам карта привязывается в приложении «Huawei Health» (Здоровье), к которому предварительно подключается наручный гаджет. Здесь в списке подключенных устройств нужно найти модель умных часов, перейти в раздел «Кошелек» и зарегистрировать карту.

Процесс регистрации в обоих случаях достаточно простой: знакомимся с условиями использования, принимаем лицензионное соглашение и вводим реквизиты банковской карты. Причем вводить все данные вручную не обязательно – их можно считать, просто сфотографировав ее лицевую сторону. Далее вводим полученный SMS-код и завершаем регистрацию.

Останется только настроить способ подтверждения платежей и можно пользоваться сервисом, оставив карту дома. В случае со смартфоном это может быть пин-код или отпечаток пальца, в случае со смарт-часами – только пин-код.

Swoo

Это разработка российской компании Cardsmobile B.V., запущенная весной 2023 года. Цифровой кошелек Swoo совместим с международными системами Mastercard и Maestro. Сообщается, что в ближайшее время, он станет доступен и для карточек Visa. Из белорусских банков с ним сотрудничают Альфа-Банк, Приорбанк, Белгазпромбанк, БНБ-Банк, МТБанк, Белагропромбанк, Беларусбанк, БСБ Банк, СтатусБанк, Паритет Банк и ТехноБанк.

Сервис настраивается через приложение «Swoo: цифровой кошелек» – его иконка отображается на рабочем столе как просто «Swoo». Работает со смартфонами с NFC на базе Android 8.0 или выше, а в случае с Huawei дополнительно требуется наличие оболочки EMUI версии 8.0 или выше.

Здесь для подключения банковской карты достаточно поднести ее к тыльной стороне смартфона. Хотя можно ввести все реквизиты и по старинке, вручную.

Swoo позволяет расплачиваться смартфоном везде, где принимают бесконтактные карты Mastercard или Maestro. Это могут быть магазины, вокзалы, кинотеатры, аптеки, парикмахерские – как в Беларуси, так и по всему миру. В приложение также можно добавлять карты лояльности торговых сетей и личные документы.

Белкарт Pay

Сервис бесконтактных платежей от отечественного разработчика. Работает с лета 2022 года, а весной прошлого года стал доступен для смартфонов Huawei. Для функционирования требует привязки карты Белкарт или Белкарт-Maestro с чипом EMV. Оформить таковые можно почти в любом банке страны. Вариант с обычной магнитной полосой не подойдет.

По устройствам требования следующие: смартфоны Huawei с оболочкой EMUI 12.0 или выше или любые другие на Android от версии 6.0 и выше. Поддержка NFC тоже нужна.

Зарегистрировать карту в Белкарт Pay можно несколькими способами: можно сфотографировать ее, приложить к обратной стороне смартфона или ввести данные вручную. Одноименное приложение легко найти в магазине Huawei AppGallery.

Белкарт Pay работает по всей Беларуси. Помимо функции оплаты смартфоном позволяет снимать деньги в банкоматах и терминалах. А благодаря программе лояльности многие товары и услуги можно приобретать со скидками. При расчете смартфоном за каждую покупку начисляются баллы, которые затем можно обменять на подарки.

Оплати

Электронный кошелек «Оплати» – необычный вариант оплаты в нашем списке. В отличие от остальных не требует наличия чипа NFC и привязки карты. Рассчитываться он позволяет с помощью считывания QR-кодов, а деньги списываются с личного счета в приложении. То есть, для того, чтобы им пользоваться, достаточно чтобы у смартфона просто была камера.

Функционал сервиса довольно широк. Он дает возможность с помощью смартфона совершать покупки в магазинах и во внутреннем маркете приложения, оплачивать проезд в общественном транспорте, переводить деньги в чате, оплачивать услуги через ЕРИП.

Для автомобилистов предусмотрена возможность заправляться с его помощью, рассчитываться за парковку и мойку машины. Всего к сервису сейчас подключено более 13 тыс. точек продаж, а более 8 тыс. партнеров предоставляют скидки и бонусы.

Процесс регистрации кошелька в «Оплати» схож с процедурой заказа платежной карты в банковском приложении. Сначала пользователь должен пройти аутентификацию в межбанковской системе МСИ, затем установить пин-код для подтверждения операций, после этого создается личный счет в приложении. Останется только пополнить его (например, через ЕРИП) – и можно пользоваться.

Опыт использования

Мы протестировали все эти сервисы на четырех разных устройствах: на трех флагманских смартфонах и на смарт-часах. «Оплати» установили на базовый флагман Huawei Pura 70, Белкарт Pay – на модель Huawei Pura 70 Pro, Swoo – на хэдлайнера линейки Huawei Pura 70 Ultra. Для проверки Huawei Pay выбрали экзотический вариант – недавно вышедшие смарт-часы Huawei Watch Fit 3. В последнем случае была задействована версия с белым кожаным ремешком, и это важное уточнение – ибо далеко не все версии данных часов оснащаются модулем NFC. Здесь он точно есть.

После нескольких дней использования сделали вывод, что процесс оплаты через устройства с NFC мало чем отличается друг от друга. Что в случае со смартфоном, что с часами, процедура в основе своей, в общем-то, одинаковая: запускаем приложение, вводим пин-код, выбираем карточку для оплаты, подносим устройство к бесконтактному терминалу – и оплата проходит.

При этом, при расчете через Белкарт Pay, Swoo и Huawei Pay нет необходимости, чтобы устройства были подключены к интернету. Данные для передачи в банк во всех трех случаях считываются через NFC в виде токена – цифрового аналога карточки. Они пересылаются в зашифрованном виде, терминал даже «не знает», к какой конкретно карточке гаджет привязан.

Конечно, в каждом случае есть нюансы. Со Swoo и Huawei Pay заранее запускать приложение не обязательно. Оно включается автоматически, как только мы подносим смартфон или смарт-часы к считывающему устройству. Разве что на смарт-часах Huawei Pay нужно на финальном этапе нажать на кнопку «Оплатить», Swoo же не просит окончательного подтверждения. А приложение Белкарт Pay нужно всегда запускать заранее.

Зато в случае с «Оплати» подключение к интернету строго обязательно, иначе транзакции не проходят. Причем используются два механизма оплаты. Например, при проведении оплаты через терминал самообслуживания в торговых сетях нужно показывать считывающему сканеру QR-код кошелька с экрана смартфона.

А при покупке проездного талончика в троллейбусе нужно, наоборот, камерой считывать заранее предусмотренный QR-код. Кстати, приятно, что талончик при этом продается не по цене водителя, а по цене, которая установлена в кассах – 85 копеек. Удобный способ оперативно оплачивать проезд – не нужно с боем пробиваться к водителю и шарить по карманам в поисках мелочи.

Довольно нетривиально устроена система расчетов через «Оплати» на заправках. Купить топливо и заправить машину можно прямо у колонки, не подходя к кассе. Для этого нужно отсканировать QR-код, расположенный на колонке, выбрать сумму или количество литров и нажать «Оплатить».