Это увлекает! Нашли 10 крутых игр в магазине Huawei AppGallery

Владельцам смартфонов и планшетов Huawei сейчас доступны почти все игры на планете. Их можно свободно скачать из магазина приложений Huawei AppGallery. Мы нашли и опробовали 10 известных игр вместе с флагманским смартфоном Huawei Pura 70. Прошлись по разным жанрам – от «королевских битв» до «трех в ряд».

Что такое Huawei AppGallery?

Компания Huawei развивает собственный магазин приложений еще c 2011 года. Изначально он был доступен только китайским пользователям, а с 2018 года стал открыт и для всего мира.

Сегодня Huawei AppGallery насчитывает уже около 1 млн приложений, включая продукты от Google, что делает его третьим по величине магазином софта для мобильных платформ. Он довольно демократичный – позволяет скачивать приложения и игры из других магазинов и файлохранилищ. При этом, большое внимание уделяется безопасности – каждое хранящееся в нем приложение предварительно проверяется на наличие вредоносного кода.

Рассмотрим, какие интересные игры можно найти и установить с его помощью.

PUBG mobile

Одна из самых популярных в мире игр, которая уже несколько лет занимает верхние места чартов всех магазинов, и Huawei AppGallerу не стала исключением. Это классический Battle Royale (жанр «Королевская битва»), где игроку или команде нужно остаться последними в живых. А сделать это непросто – карта постоянно уменьшается, окрестности вокруг кишат вооруженными оппонентами, которые тоже хотят победить.

Игра увлекательная и хорошая графика только добавляет атмосферы. Выкрутив настройки на максимум, можно получить красочную картинку, неотличимую от ПК. Управление может показаться сложным, но есть масса настроек, позволяющих адаптировать его под собственные предпочтения.

Играть в PUBG mobile обязательно стоит со звуком: сражения, шаги, подбирание предметов – все хорошо слышно и добавляет динамики. А еще здесь много «плюшек», которые дают чуть ли не за каждый чих в игре. Поэтому быстро прокачать персонажа труда не составит.

Tanks Blitz

Адаптированные под использование на смартфонах большие «Танки» стали проще в управлении, а медали за каждый бой сыпятся пригоршнями. За это Tanks Blitz любят и уважают игроки по всему миру. Бои здесь проходят гораздо быстрее, чем в ПК-версии – карты в разы меньше и «засвет» техники противника происходит буквально сразу, после чего начинается бодрое динамичное сражение. Кроме увлекательного игрового процесса Tanks Blitz унаследовал от World of Tanks проработанную систему free-to-play.

Standoff 2

Это аналог популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive, который полюбился множеству игроков. Здесь также между собой сражаются военные и террористы. Матчи здесь проходят быстро, поэтому владелец смартфона не успеет заскучать, да и горечь от поражения практически не ощущается.

Lords Mobile

Lords Mobile – затягивающая стратегия, где игрок управляет собственным государством в фэнтезийном королевстве. Чтобы быть успешным монархом, нужно построить крепкую экономику, собрать войска и не давать другим игрокам грабить огороды ваших подданных. А еще можно искать таинственные артефакты в подземельях, для чего понадобится нанять отряд героев.

Mobile Legends: Bang Bang

Эта игра приобрела большую популярность на мобильных устройствах. Созданная в том же жанре, что и League of Legends и Dota 2, она стала им достойным конкурентом. Здесь даже игровые механики схожи. В Mobile Legends: Bang Bang на арене сражаются две команды из пяти героев, чья главная задача – захватить базу соперника, которая охраняется защитными башнями. В игре есть пять классов персонажей: стрелок, бандит, маг, поддержка, боец и танк, и более 80 различных героев для прокачки.

Homescapes

Простая, но увлекательная игра, в которой используется концепция геймплея: совмещение традиционных механик жанра «три в ряд» и сюжетной линии. Игрок примеряет на себя роль дворецкого, который на время переезжает к родителям в гости и приходит в ужас от недосмотренности дома. Задача игрока – привести родительский дом в порядок.

Perfect World Mobile: Gods War

Это игра в полюбившемся многим жанре MMORPG, которая хотя и является клоном оригинальной Perfect World для ПК (тот же мир и геймплей), но все же получила другой сюжет. Поэтому знать историю оригинала, чтобы понять происходящее – необязательно. Это снижает порог вхождения в игру и не отпугивает новичков. А для фанатов оригинальной ПК-версии есть возможность предаться ностальгии и побывать в старых добрых местах.

Viking Rise: Valhalla

Эта игра представляет собой коллаборацию одноименной многопользовательской онлайн-стратегии и сериала «Викинги: Вальхалла». И хотя стратегический режим находится на первом месте, в ней присутствуют также элементы RPG, что добавляет динамики и привлекательности. Игрок выступает в качестве лидера викингов, который ведет свое племя в неизведанный мир Мидгарда. Много приключений и сражений во время путешествия гарантированы.

Angry Birds Classic

Культовая игра, которую нельзя найти в Google Play не только в Беларуси, но и во всем мире. Оригинальные «Злые птицы» исчезли из мобильных магазинов летом 2019 года и появились там снова в 2022 году под названием Rovio Classics: Angry Birds. Но это были уже совсем другие птички – усеченная версия, только несколько эпизодов. 23 февраля 2023 игра исчезла из Google Play и осталась только в App Store под названием Red’s First Flight.

Сегодня Huawei AppGallery – чуть ли не единственный вариант скачать не современную онлайн-версию, а старую добрую оффлайновую и наслаждаться игрой без донатов, покупки гейм-паса и навязчивой рекламы. Все это возможно благодаря тому, что Huawei AppGallery позволяет скачивать APK-файлы из разных хранилищ, включая старые игры.

Hearthstone

Это культовая коллекционно-карточная игра на основе вселенной Warcraft. Разработанная компанией Blizzard Entertainment, она сохранила в себе очарование фэнтезийного мира, населенного эльфами, орками, гномами, людьми и бездушной нежитью.

В самом начале игры пользователю дается стартовый набор из «базовых» карт. Получать новые сильные карты можно за внутриигровую валюту и донаты или можно выиграть их на Арене в качестве награды. Также можно распылять ненужные карты в чародейскую пыль и собирать с ее помощью новые.

К слову, Hearthstone можно скачать как в виде APK-файла, так и через Google Play. И здесь раскрываются все достоинства магазина Huawei AppGallery, позволяющего скачать практически любую игру из разных хранилищ и магазинов. Последнее можно сделать с помощью эмулятора Gbox, который открывает доступ к магазину Google Play.

Доступ к любым играм: как использовать microG и GBox

Чтобы получить более разнообразный игровой опыт, пользователи смартфона Huawei Pura 70 могут воспользоваться в Huawei AppGallery двумя полезными приложениями: microG и GBox.

Так, скачивать игры из магазина Google Play позволяет эмулятор GBox. Работает он следующим образом: после скачивания плагина пользователю через GBox открывается доступ к магазину вместе со всем его содержимым. Для его использования останется лишь авторизоваться и войти в аккаунт Google.

А сервис microG помогает взаимодействовать с приложениями, которые нуждаются в компонентах Google. Сам по себе он ничего не скачивает. Но если вы установили игру из APK-файла, а она не хочет запускаться из-за того, что «не видит» сервисов Google – microG предложит альтернативу, и игрой можно будет полноценно наслаждаться. Искать его специально не обязательно – смартфон сам предложит его установить вместе с первым совместимым приложением.

Почему Huawei Pura 70?

Huawei Pura 70 – базовая модель в линейке новых флагманских смартфонов Huawei с быстрой камерой. Несмотря на статус младшего и меньшую цену, данный гаджет обладает всеми необходимыми характеристиками для погружения в мир игр.

У него яркий 6,6-дюймовый LTPO OLED-дисплей, который не блекнет на солнце: пиковая частота экрана – 2500 нит при воспроизведении HDR-контента. Он относится к новому поколению Huawei X-True Hi-Res и поддерживает разрешение Full HD+. Картинку в играх смартфон выдает насыщенную, к тому же еще и плавную благодаря поддержке частоты обновления 120 Гц и мощному процессору HiSilicon Kirin 9000S1.

Играть на Huawei Pura 70 можно долго и с комфортом, чему способствует аккумулятор емкостью 4900 мАч и легкий тонкий корпус толщиной 7,95 мм. А если придется пополнить заряд, сделать это можно, пока готовится кофе, при помощи быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт или быстрой беспроводной 50-ваттной.