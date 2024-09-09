Это удивительно! Как экосистема Huawei стирает грань между устройствами

Чтобы упростить взаимодействие между устройствами, разработчики Huawei постоянно расширяют возможности экосистемы – от передачи файлов в стиле drag-n-drop до управления одним девайсом с другого. И пусть они работают только с техникой бренда Huawei, но делают это быстро, легко и эффективно. А еще демонстрируют, какой должна быть техника будущего. Мы тоже присмотрелись.

Слово «экосистема» пришло в цифровой мир из царства природы. В понимании биологов оно означает совокупность всех живых существ, действующих как единое целое. Другими словами, экосистема – это не про то, какие животные, растения и микроорганизмы живут вместе на одной территории. Это больше про то, как они взаимодействуют между собой.

Точно так же и мировые производители выстраивают многочисленные связи между своими устройствами – чтобы количество переросло в качество. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и наушники сами по себе предлагают много интересных возможностей, но если упростить переключение между ними и найти какие-то новые точки соприкосновения, это позволит вывести их на принципиально новый уровень.

Созданием собственных экосистем занимаются многие бренды. Особенно больших успехов в этом направлении достигла компания Huawei. Ей удалось добиться настолько высокой интеграции собственных устройств, что быструю передачу данных между ними можно осуществлять в один клик, а разнообразные режимы подключения позволяют использовать их не самыми очевидными способами. Рассмотрим подробнее, какие интересные фишки становятся доступными, когда гаджеты Huawei работают в тандеме.

Немного истории

Экосистема Huawei базируется на нескольких фирменных технологиях и функциях. Появились они не сразу и не одновременно.

Так, в 2018 году на смартфоны и ноутбуки начали добавлять функцию Huawei Share OneHop. С ее помощью можно подключать устройства друг к другу одним касанием и быстро обмениваться между ними файлами. Она успешно применяется и по сей день, только ее название сократили до просто «Huawei Share».

В 2020 году представили функцию «Мультиэкран». Она позволяет проецировать смартфон на экране ноутбука или планшета и открывать на нем до трех окон одновременно. Впоследствии ее функционал расширили.

А в 2022 году на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания Huawei представила функцию «Суперустройство». Именно это событие как раз можно назвать официальным днем рождения экосистемы Huawei. Ибо «Суперустройство» предлагало уже куда большее, предоставив возможность ноутбукам, смартфонам, планшетам и смарт-экранам бренда объединяться в единое целое для более эффективной совместной работы.

Что умеет экосистема Huawei

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, говоря об экосистеме Huawei – она работает по принципу «из коробки». То есть, никакого дополнительного софта не нужно. Всё необходимое уже заложено внутри совместимых с ней устройств. Главное, чтобы они соответствовали минимальным требованиям.

Для смартфонов – это наличие фирменной оболочки EMUI 12.0 или выше, для планшетов – то же самое или ОС HarmonyOS 2 и выше. В ноутбуках функции экосистемы работают через приложение HUAWEI PC Manager версии 13.0 или выше. В ноутбуках серии Huawei MateBook оно уже идет предустановленным и при необходимости его всегда можно оперативно обновить. А чтобы всё заработало, во всех устройствах необходимо предварительно зайти в один аккаунт Huawei.

Если все условия выполнены, устройства Huawei можно легко связывать между собой. А затем быстро обмениваться файлами без использования проводов, переходников и посредников вроде флэшек – просто по воздуху. За это отвечает функция Huawei Share. Для передачи данных она использует сразу три технологии – Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Последняя встречается далеко не во всех устройствах, но даже без нее гигабайты информации можно передавать за считанные минуты.

При наличии чипа NFC соединить устройства между собой можно одним касанием. В нашем случае это были смартфон Huawei Pura 70 Pro и ноутбук Huawei MateBook X Pro. Мы просто поднесли смартфон к тачпаду, и гаджеты распознали друг друга. А на некоторых моделях ноутбуков место, где встроен чип NFC, украшается наклейкой с надписью «Huawei Share». Запустить процесс передачи файлов можно тоже легким прикосновением – Huawei Share позволяет выделить и отправить до 500 фотографий за один раз.

Как вариант, можно просто положить два устройства рядом друг с другом, прожать на обоих кнопку Huawei Share и соединить их таким образом. Мы так сделали, когда подключили к ноутбуку планшет Huawei MatePad 11.5’’S, у которого нет NFC.

Функция «Мультиэкран» расширяет возможности устройств еще больше. При подключении смартфона к ноутбуку, его интерфейс отображается на экране ноутбука. И экосистема позволяет полноценно управлять смартфоном всеми инструментами, которые доступны лэптопу – с клавиатуры, тачпада и мыши. Файлы в нем можно всячески редактировать, переименовывать и перемещать. Можно менять настройки телефона, запускать приложения, просматривать фотографии.

Причем запуск приложений смартфона на ноутбуке доступен как в вертикальном, так и горизонтальном положении. И ограничений по их типу нет. Так, «Мультиэкран» позволяет вести с ноутбука переписку в мессенджере, установленном на смартфоне, и наблюдать за игровыми событиями на большом экране. Можно открывать файлы на смартфоне, используя ПО ноутбука и наоборот, монтировать видео с компьютера – с помощью мобильного редактора Petal Clip, например.

Экосистема Huawei также позволяет совершать и принимать вызовы со смартфона через компьютер. В этом случае задействуются микрофон и динамики лэптопа, а если инициирован видеозвонок – используется и его камера.

В этом же режиме поддерживается копирование файлов по принципу grag-n-drop. Вместо того, чтобы прожимать кнопку «Huawei Share», достаточно просто перетягивать их мышкой из одного окна в другое. Все эти манипуляции можно делать, не притрагиваясь к смартфону руками – главное, чтобы он все это время лежал рядом.

Для связки «ноутбук-планшет» предусмотрено сразу три режима коллаборации. Формально это все та же функция «Мультискрин», но при подключении возможны варианты.

Так, в режиме проекции экран ноутбука отображается на планшете, и оба устройства показывают одно и то же. Через планшет таким образом можно вносить различные изменения на компьютере. Например, рисовать стилусом на экране планшета, но не в мобильной рисовалке, а запустив компьютерную программу.

В режиме расширения экран планшета становится еще одним экраном для ноутбука. Операционная система используется одна, но контент при этом отображается разный – планшет можно задействовать в качестве дополнительного рабочего стола компьютера.

Режим взаимодействия же отображает оба исходных рабочих стола, какими они и были до подключения. Зато между обоими устройствами можно переключаться, перетаскивать между ними файлы, использовать мышь, стилус и другие периферийные устройства как на планшете, так и ноутбуке.

Помимо различных режимов подключения, пользователям экосистемы Huawei также доступен мощный поисковик AI Search. Он позволяет искать файлы не только на основном устройстве, но и на подключенном к нему. Этому способствует тот момент, что последнее распознаётся как отдельный диск, а его содержимое отображается прямо в проводнике Windows.

Внимания заслуживает и общий буфер обмена «Суперхаб». В него можно забрасывать со смартфона как отдельные файлы, так и фрагменты текста, а затем извлекать их на ноутбуке или планшете – там, где это необходимо.

Интересный функционал, блестящее воплощение

Экосистема Huawei объединяет множество устройств. Благодаря ей расширенный функционал получают смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные экраны и мониторы. С ее помощью гаджеты быстро подключаются и обмениваются данными без проводов. Она стирает границы между девайсами, позволяя использовать мышь, стилус и другую периферию в рамках единого «Суперустройства».

При этом, интересную задумку удалось хорошо воплотить. Взаимодействие между девайсами внутри экосистемы происходит бесшовно, не раздражает глюками, тормозами и внезапными сбоями. Несомненно, некоторые моменты нуждаются в доработке. Но в целом, экосистема Huawei делает использование устройств удобнее и дает наглядный ответ на вопрос, почему выгоднее покупать смартфон и ноутбук одного бренда, а не разных.