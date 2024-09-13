Целых 60 показателей! Чем удивит передовая система мониторинга Huawei TruSense

Инновационную систему мониторинга параметров организма Huawei TruSense только недавно представили миру. По словам разработчиков, она анализирует 60 показателей здоровья и оценивает эмоциональный фон человека. Первые наручные гаджеты с ее поддержкой должны появится уже в сентябре-октябре. Мы собрали вместе всё, что известно об этой разработке.

Huawei известна не только как производитель смартфонов и сетевого оборудования. Эта китайская компания уже более десяти лет является одним из ключевых игроков в сфере умных носимых устройств. Во многом благодаря тому, что вкладывает значительные средства в разработку технологий в области медицины, здоровья и фитнеса: как в аппаратной, так и в программной части. Huawei TruSense позиционируется как ее крупнейшее обновление системы мониторинга показателей организма за последние три года.

Передовые датчики

Практически одновременно с презентацией Huawei TruSense, которая прошла в китайском городе Дунгуане, компания Huawei опубликовала в соцсетях тизерное видео предстоящей модели смарт-часов, где будет применена инновационная система. В нем большой акцент делался на новых датчиках мониторинга. Производитель заявляет, что они будут работать быстрее и точнее, чем применяемые ранее датчики.

В частности, в тизере можно увидеть светодиоды, излучающие зеленый свет. Именно такие применяются при измерении пульса оптическим способом в большинстве современных носимых устройств. Оптический сенсор излучает свет на запястье, который поглощается кровью. Изменение количества кровяных телец в сосудах влияет на интенсивность поглощения света, что и фиксируется датчиком. Далее опираясь на эти данные, специальный алгоритм определяет частоту пульса1. Такой же принцип работы стал основой и для Huawei TruSense.

Не секрет, что на точность измерений влияет множество факторов. Так, считывать данные физических показателей затрудняют постоянно меняющиеся положения запястья во время бега и прыжков или раскачивание рук и изменение силы мышц при выполнении упражнений в силовых видах спорта. А у пользователей с тонкими запястьями часы могут скользить, что создает помехи в определении подкожного распределения капилляров и затрудняет точный мониторинг сердечного ритма.

Нuawei заявляет, что благодаря последним научным достижениям в области материалов, оптических и электрических систем, Huawei TruSense легко решает эти проблемы. Высокой точности и скорости измерений удалость достичь несмотря на разницу в цвете кожи, обхвате запястья, изменения температуры и различные интенсивные сценарии использования.

«Huawei TruSense – технологический прорыв Huawei в области датчиков мониторинга состояния организма и физической формы, который позволит компании оставаться в авангарде технических инноваций носимых устройств. Это достижение в области цифрового здравоохранения поможет пользователям вести здоровый образ жизни и прививать полезные привычки», – сказал во время презентации президент департамента носимых устройств и технологий мониторинга показателей здоровья компании Huawei Рико Чжан.

Всесторонний анализ показателей организма

Впрочем, одним только мониторингом сердцебиения инновационная система не ограничивается. Huawei TruSense умеет измерять более 60 физиологических показателей пользователя, охватывая шесть основных систем организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, эндокринную, репродуктивную и двигательную.

Так, воспользовавшись виджетом Huawei Glance, пользователи смогут одним нажатием измерять до 13 параметров здоровья всего за одну минуту. Опираясь на 5 датчиков и 9 умных алгоритмов, наручный гаджет предоставит отчет о частоте сердцебиения, уровне кислорода в крови, стрессе, температуре тела, эластичности сосудов, сделает электрокардиограмму, оценит риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких, общее состояние легких и многое другое.

Интересно, что смарт-часы с поддержкой технологии Huawei TruSense смогут помочь выявлять заболевания по кашлю. Анализируя звуки кашля и другие данные, они будут оценивать риск легочных инфекций и хронической обструктивной болезни легких. Это стало возможным благодаря большой базе данных образцов различных типов кашля и сопутствующих болезням физиологических параметров – таких как частота дыхания, частота сердечных сокращений и содержание кислорода в крови. Они были собраны в результате масштабного респираторного исследования.

Вместе с Huawei TruSense в новых смарт-часах и фитнес-браслетах Huawei также появится функция анализа эмоционального состояния пользователя. Собирая данные о частоте сердечных сокращений в течение некоторого времени, они будут определять уровень стресса и оценивать потенциальный риск эмоциональных расстройств. Таким образом, носимое устройство поможет поддерживать в форме не тело, но и дух пользователя.

Конечно, на основе этих данных ставить диагноз и назначать лечение не стоит (ведь гаджеты Huawei не являются медицинским приборами). Но зато с их помощью можно быстро получить важные сведения о состоянии здоровья в любое время и в любом месте.

Где и когда можно увидеть?

Ожидается, что внедрение системы Huawei TruSense ощутимо расширит границы возможностей носимых устройств в области технологий мониторинга здоровья. С ее помощью пользователи смогут получить инструмент для более глубокого понимания собственного организма, а другие производители наверняка возьмут что-то себе на заметку.

Более детальные подробности о функционале новой системы мониторинга пока что покрыты мраком тайны. Ожидается, что первые устройства с использованием Huawei TruSense поступят в продажу в сентябре этого года.

Недавно компания Huawei сообщила в соцсетях, что 19 сентября в Барселоне состоится презентация новых продуктов. Модели не названы, но вполне логично предположить, что инновационной технологией будут сопровождаться именно они.

______________________

1 Не предназначена для использования в медицинских целях. Представленные данные, результаты и советы по здоровью носят справочный характер и не должны использоваться в качестве основы для медицинской диагностики или лечения.