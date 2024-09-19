Всё возможно! Эти 7 функций превращают гаджеты Huawei в «Суперустройство»

Развитая экосистема всегда была преимуществом устройств Huawei. Девайсы бренда мгновенно подключаются друг к другу, быстро обмениваются данными, могут использовать одну учетную запись и единый буфер обмена. А еще обеспечивают умный поиск и позволяют совместно работать над задачами. Выделили 7 функций, которые выводят гаджеты Huawei за рамки привычного опыта.

Совокупность функций, которые позволяют устройствам Huawei работать более слаженно, назвали «Суперустройством». Воспользоваться преимуществами единой экосистемы можно на смартфонах с оболочкой EMUI 12.0 и выше, на планшетах с ОС HarmonyOS 2 и выше, а на ноутбуке должна быть установлена утилита PC Manager версии 13.0 и выше. Также необходимо зайти на всех девайсах в один аккаунт Huawei.

Рассмотрим на примере интеграции ноутбука Huawei MateBook X Pro, смартфона Huawei Pura 70 Pro и планшета Huawei MatePad 11.5’’S, какие преимущества дает экосистема.

1. Мгновенное подключение

Разные девайсы подключаются друг к другу буквально в пару кликов, причем доступно несколько способов. Благодаря функции Huawei Share смартфон Huawei Pura 70 Pro достаточно поднести к NFC-метке ноутбука или тачпаду, и оба устройства мгновенно синхронизируются.

У планшета Huawei MatePad 11.5’’S нет NFC, но для таких случаев процедура подключения тоже быстрая и простая. Просто кладем устройства рядом, открываем панель управления на обоих из них, нажимаем кнопку Huawei Share и выбираем модель, с которой хотим установить соединение. Таким же образом планшет можно подключить и к смартфону.

Можно подключаться и через функцию «Суперустройство». Интерфейс этого приложения простой – в центре расположен значок ноутбука, а вокруг него – видимые устройства. Чтобы подключить через него необходимый гаджет, нужно перетащить значок, например, Huawei Pura 70 Pro на иконку Huawei MateBook X Pro 2024, и эти устройства синхронизируются.

2. Быстрая передача данных по воздуху

Еще несколько лет назад, чтобы быстро переносить большой объем данных с одного устройства на другое, был необходим дата-кабель. Для владельцев гаджетов Huawei такое решение – пережиток прошлого. С появлением функции Huawei Share обмен данными на сотни мегабайт между ноутбуком и смартфоном происходит за считанные секунды.

Высокая скорость достигается за счет задействования сразу двух протоколов: Wi-Fi и Bluetooth. В Huawei MateBook X Pro 2024 используется эксклюзивная разработка компании – антенна Huawei Metaline, которая позволяет уверенно принимать сигнал через препятствия и на большом расстоянии.

3. Одна учетная запись для всех устройств

В едином аккаунте Huawei сохраняется личная информация владельца: контакты, информация о средствах оплаты, история покупок и подписки. Учетная запись надежно защищена от взлома. Через нее же осуществляется доступ к облачному хранилищу «Мобильное облако Huawei» для всех подключенных устройств.

Периодически всем нам случается забывать свои гаджеты дома, и большая трагедия, если там осталась нужная информация. Но для гаджетов Huawei, работающих в единой экосистеме, таких проблем можно избежать, если сбрасывать данные в облако. Бесплатно «Мобильное облако Huawei» предоставляет 5 ГБ – этого хватит для самых важных файлов и видео. При необходимости всегда можно на смартфон вывести отредактированный на ноутбуке текст или изображения, если они понадобятся для работы.

4. Единый буфер обмена

Буфер обмена SuperHub обязательно понравится копирайтерам и журналистам – людям творческих профессий, которые много работают с текстом. Например, можно сидя в кофейне, набросать текст на смартфоне, а затем быстро перекинуть его на ноутбук для дальнейшего редактирования. Так же можно поступить и с рисунками, сделанными на планшете, таблицами, документами Word, аудио и даже отдельными кусками текста.

Работает SuperHub очень быстро, поэтому даже тяжелые файлы перекидываются за считанные секунды. Это удобно, когда, например, нужно перенести фотографии со смартфона на жесткий диск ноутбука, чтобы освободить память.

5. Управление смартфоном с ноутбука

Редактировать текст или фотографии, находящиеся на смартфоне, можно прямо на ноутбуке и без копирования благодаря функции «Мультиэкран». Она не просто показывает на экране ноутбука изображение со смартфона, но и позволяет управлять подключенным устройством с помощью тачпада, мыши или клавиатуры.

В этом режиме очень удобно работать с текстом – просто кликаем на нужный документ на смартфоне, и он выводится на экран ноутбука, при это все внесенные правки сохраняются. Будет полезен «Мультиэкран» и в случае входящего звонка на ваш Huawei Pura 70 Pro – ответить на вызов можно прямо с ноутбука, используя его динамики и микрофон.

При использовании «Мультиэкрана» Huawei Pura 70 Pro также превращается в очередной жесткий диск для ноутбука. Память смартфона отображается в программе «Проводник» в Windows. Файлы передаются простым перетаскиванием или стандартными командами. Таким ообразом, эта функция буквально стирает границу между устройствами.

6. Три режима сопряжения с планшетом

Для взаимодействия ноутбуков и планшетов Huawei предусмотрены три режима: проекции, расширения и взаимодействия.

В режиме проекции экран ноутбука отображается на дисплее планшета, благодаря чему последний может использовать высокую производительность лэптопа. Например, можно рисовать стилусом через Huawei MatePad 11.5’’S на Huawei MateBook X Pro. Получившийся результат отображается сразу на двух экранах, но все изменения сохраняются в ноутбуке.

При работе в режиме расширения экран ноутбука проецируется на дисплей планшета таким образом, что устройства отображают разный контент – выступая в качестве дополнительного рабочего стола. Например, во время онлайн-конференции на одном экране можно запускать презентацию, а на втором – делать заметки. Или же, если сверять два текста, один из которых – версия с правками. В этом случае планшет может стать вторым экраном для ноутбука.

В режиме взаимодействия можно перетаскивать мышкой между экранами гаджетов различные файлы, а также использовать периферийные устройства. Например, пользоваться клавиатурой ноутбука на планшете.

7. Умный поиск в подключенных устройствах

Частенько найти сохраненный впопыхах файл та еще задача. Приложение AI Search внутри экосистемы Huawei позволяет искать файлы на подключенных устройствах. Например, работая на ноутбуке, можно за считанные секунды отыскать нужную фотографию на смартфоне. После введения ключевого слова в строке поиска результаты сканирования будут отсортированы в выдаче по категориям. После файлы можно просто открывать на экране выбранного устройства и там же редактировать.

Экосистема Huawei – это удобно

Благодаря единой экосистеме, у устройств Huawei открываются новые возможности, а пользоваться ее функциями просто и приятно. Для работы на смартфоне можно задействовать периферийные устройства, такие, как тачпад, мышь или клавиатура. Это удобно, когда нужно отредактировать файлы, а фоторедактора на одном из устройств нет. Работая с файлами на ноутбуке, можно открыть сразу несколько окон, используя тот же Huawei MatePad 11.5’’S в качестве дополнительного экрана. Таким образом, работая только с ноутбуком Huawei, можно получить возможности сразу трех устройств, включая смартфон и планшет.