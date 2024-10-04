Вот это выбор! Смотрим приложения в Huawei AppGallery для планшета

Магазин Huawei AppGallery сделал огромный рывок в ассортименте приложений. Вместе с мировыми широкими представлены и белорусские разработки. Тут же и те, что не найти в Google Play. При этом Google-сервисы можно легко и безопасно поставить с помощью поисковой строки AppGallery. Прошлись по приложениям вместе с новым планшетом Huawei MatePad 11.5”S.

Удобный помощник

Для нашего обзора Huawei MatePad 11.5”S был выбран не случайно – легкий планшет в монолитном алюминиевом корпусе толщиной всего 6,2 мм с 11,5-дюймовым безрамочным дисплеем хорошо подходит для исследования. Отзывчивый IPS-экран, сочная картинка и защита от бликов и мерцания делают поиск и скачивание приложений простым и приятным занятием.

Для удобства к планшету можно подключить съемную клавиатуру-подставку и стилус M-Pencil с технологией NearLink, обеспечивающей моментальный отзыв.

Для любителей рисовать есть версия с матовым экраном PaperMatte, которая дает ощущение настоящей бумаги и обладает антибликовым покрытием. Вместе с фирменным приложением для рисования GoPaint – это хорошее сочетание для любителей и профессиональных художников. Можно имитировать работу даже тушью или маслом.

Huawei MatePad 11.5”S работает на базе операционной системы HarmonyOS 4.2. Она полностью совместима с приложениями, созданными под Android.

Рассказывать о планшете можно много, но герой нашего обзора – всё-таки магазин Huawei AppGallery. Поэтому перейдем непосредственно к нему.

Более миллиона приложений

Huawei AppGallery впервые появился на устройствах Huawei в 2011 году и предназначался для китайского рынка. На международный рынок этот магазин мобильных приложений вышел только в 2018 году.

Сегодня этот сервис по умолчанию устанавливается на все смартфоны и планшеты бренда. При желании его можно поставить и на любое другое устройство с операционной системой Android.

Разработкой программ для Huawei AppGallery занимаются разработчики по всему миру. Поэтому сегодня в этом магазине собрано более миллиона различных приложений, и с каждым годом это число только растет.

Гродненцы могут найти в Huawei AppGallery почти все популярные приложения: Viber, Telegram, ВКонтакте, а также мобильные клиенты всех банков Беларуси.

Полезная фишка, повышающая эффективность маркетплейса – поисковая система Petal Search, позволяющая искать приложения в разных источниках.

Теперь, когда мы познакомились с Huawei AppGallery, настало время присмотреться к ассортименту магазина. Конечно, освещать все 17 разделов каталога вряд ли имеет смысл, поэтому возьмем только, по нашему мнению, самые важные.

Финансы

В этом разделе сосредоточены мобильные клиенты банков Беларуси, включая удаленные из Google Play и App Store. Больше не нужно искать никакие APK‑файлы на сайтах банков или в официальных группах, а просто качать приложения Беларусбанка, Альфа-Банка, СберБанка, Белинвестбанка, БелВЭБа, ВТБ, Банка Дабрабыт и других. То есть, здесь собраны все банки Беларуси.

Конечно, финансы – это не только банки, но и платежные системы. Платить с помощью смартфона с модулем NFC стало уже мейнстримом. В Huawei AppGallery есть Swoo, Белкарт Pay и Huawei Pay. Последняя работает только на смартфонах и смарт-часах бренда и требует наличия карты международной системы UnionPay.

Swoo и Белкарт Pay работают практически на всех смартфонах Android с NFC. Чтобы воспользоваться Swoo, необходимо обзавестись картами Mastercard и Maestro, а для Белкарт Pay требуются Белкарт и Белкарт-Maestro. Причем в Swoo недавно появилась поддержка карт Visa, но пока только от Приорбанка.

Также в Huawei AppGallery есть приложение платежного сервиса «Оплати». С ним удобно совершать покупки по QR-коду.

Мессенджеры и соцсети

В Huawei AppGallery с ними полный порядок – есть весь необходимый набор: Telegram, Viber, Snapchat, WhatsApp, а также популярные у старшего поколения ВКонтакте и Одноклассники. Все эти приложения находится во вкладке «Социальные» вместе с приложениями для знакомств.

Еда и напитки

Надо сказать, один из полезных разделов для тех, кто не любит тратить время на готовку. Здесь собраны приложения кафе, ресторанов и магазинов, откуда возможна доставка провизии.

Есть Domino’s Pizza, Burger King, Papa Doner, KFC, Додо Пицца, Пицца Лисицца и многие другие.

Сервисы доставки еды широко представлены в данном разделе: «ЯМИГОМ», Delivio, «Яндекс Еда», а также локальные поставщики фастфуда и деликатесов.

Шопинг

В этой категории представлены друзья девушек – маркетплейсы Wildberries и Ozon, местные площадки, такие, как Onliner и 21vek, а также гиганты Aliexpress и Alibaba. Кроме того, достаточный выбор онлайн-магазинов поменьше.

Навигация и транспорт

Здесь можно найти такие полезные вещи, как официальное приложение БЖД «БЧ. Мой поезд» для бронирования билетов или Transport.by, позволяющее узнать, когда приедет ожидаемый троллейбус или автобус. Также есть сервисы местных служб такси и популярного иностранного игрока на рынке «Яндекс Go».

Чтобы не потеряться на местности, можно поставить «Яндекс карты» или фирменный картографический сервис Petal Maps от Huawei.

Приложения Google

Использование сервисов Google, а также таких приложений, как Facebook и Instagram на устройствах Huawei раньше было связано с определенными трудностями. Однако с появлением плагинов microG (микроДжи) и Gbox (ДжиБокс), ситуация поменялась кардинальным образом.

Сервисы microG (микроДжи) и Gbox (ДжиБокс) позволяют проходить авторизацию в Google-аккаунте с получением пуш-уведомлений и устанавливать необходимый для работы софт – Gmail, Google Диск и Google Карты, а также Facebook, Instagram, Discord и другие.

Установка microG (микроДжи) на Huawei MatePad 11.5”S происходит почти автоматически. Работает это следующим образом: в поисковой строке магазина вводим, к примеру, «Google Chrome» и нажимаем «Установить» на появившемся приложении. Следом автоматически появляется всплывающее окно, предлагающее загрузить дополнительные файлы microG Companion (микроДжи Компаньон) и microG Service (микроДжи Сервис).

После их установки все остальные приложения будут скачиваться без таких уведомлений – сервис microG (микроДжи) запускается по умолчанию. Галочка на разрешение доступа microG (микроДжи) к геолокации в настройках важна, так как способствует корректной работе Google Карт и других сервисов.

Сервис GBox (ДжиБокс) дает возможность в использовании софта от Google и других разработчиков. С помощью Gbox (ДжиБокс) пользователь может зайти в свой Google-аккаунт, а также скачивать приложения прямо из магазина Google Play.

Удобно и функционально

Установленные через Huawei AppGallery приложения на Huawei MatePad 11.5”S могут обновляться автоматически. Это удобно и позволяет лишний раз не отвлекаться на ревизию актуальных версий. Чтобы автообновление не съело лишний трафик, нужно зайти во вкладку «Автообновление приложений» и выбрать «Только Wi-Fi».

Все приложения из фирменного магазина адаптированы под смартфоны и планшеты Huawei, то есть гарантируют плавную работу без фризов и проблем с интерфейсом. Если к этому располагает и «железо» устройства, само собой.

Еще один приятный бонус – производитель уделяет внимание защите от киберугроз: все собранные в магазине приложения проходят предварительную проверку на вирусы и другое вредоносное ПО. Поэтому пользоваться Huawei AppGallery безопасно.

Сегодня гродненцам Huawei AppGallery предоставляет почти все популярные в стране мобильные программы: от соцсетей до служб доставки и банковских сервисов. Примечателен момент, что порядка 800 собранных в нем приложений созданы белорусскими разработчиками.