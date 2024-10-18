От переводов до конвертера. 10 финансовых приложений из Huawei AppGallery

В Huawei AppGallery собрали множество финансовых приложений. И речь не только о мобильных банках, которые широко представлены в маркетплейсе. Возможности впечатляют – от оплат и расчета налогов до поиска скидок и составления списка продуктов. Вместе с планшетом Huawei MatePad 11.5”S выбрали 10 финансовых приложений из Huawei AppGallery. С некоторыми из них вы могли не сталкиваться ранее.

Собрать интересные мобильные программы для управления финансами мы решили на планшете Huawei MatePad 11.5”S. Благодаря утилите microG (МикроДжи) на него можно легко установить почти любой сервис, в том числе от Google. Эмулятор GBox (ДжиБокс), в свою очередь, обеспечивает прямой доступ к Google Play.

В Huawei AppGallery уже присутствуют почти все востребованные в Беларуси приложения. Финансовых тоже немало. В нем даже имеются приложения всех банков Беларуси. Но перечислять их банально, и мы решили отобрать десятку менее очевидных. Мобильные программы из нашей подборки позволяют мониторить суммы налогов, страховые взносы в ФСЗН, анализировать расходы, отслеживать скидки и многое другое.

MNS Mobile (МНС Мобайл)

Приложение предназначено для физлиц, у которых есть «Личный кабинет» на портале министерства по налогам и сборам. В MNS Mobile (МНС Мобайл) можно предоставить декларацию по подоходному налогу, узнать, какую сумму налогов нужно заплатить, и сделать это с помощью сервисов банков и платежных систем, интегрированных в единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП). Кроме того, через приложение можно изучить документы, поступившие от налоговой, записаться на личный прием к руководству инспекций МНС и многое другое.

ФСЗН

Мобильное приложение Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты. С его помощью можно освежить в памяти, когда и где вы работали по трудовым, гражданско-правовым договорам, почему увольнялись. В приложении есть сведения о продолжительности страхового стажа с 1 января 2003 года. Информация о суммах уплаченных обязательных страховых взносов также отражается, но начиная с 1 января 2013-го. Разработчики обещают, что с помощью приложения ФСЗН пользователи будут больше знать о социальном страховании и своих правах в нём.

Myfin.by

В финансовой коллекции Huawei AppGallery есть и приложение портала Myfin.by, в котором можно не просто читать новости. С его помощью удобно отслеживать курсы валют в обменниках, находить ближайшие обменники, банкоматы и отделения банков, уточнять время их работы и контакты. Доступен конвертер валют онлайн, который позволяет быстро переводить валюты по лучшему курсу, по курсу определенного банка, в том числе Нацбанка Беларуси и Центробанка РФ.

Через приложение можно бронировать валюту по хорошему курсу, подбирать вклады и кредиты и незамедлительно оставлять на них заявки, переводить деньги с карты на карту, следить за ходом торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже и многое другое.

Конвертер Валют Плюс – Черная пятница

Масштабный конвертер валют, разработанный создателями Калькулятора Плюс. Будет полезен во время поездки в другие страны. Приложение способно перевести курс любой валюты мира, в том числе с такими экзотическими как квача (Замбия), флорин (Аруба), колон (Коста-Рика). Работает конвертер также с Биткойном и драгоценными металлами (золотом, серебром, палладием и платиной)

Встроенный калькулятор с процентами поможет сравнить цены в магазине в вашей валюте по актуальному курсу. Кроме того, программа поможет путешественникам посчитать чаевые и скидки. Удобно, что валютный конвертер может работать и без интернета.

Tradays (Трэдэйс) – экономический календарь Forex

Экономический календарь для форексных и фондовых трейдеров. Создатели заявляют, что включили в ежедневный мониторинг сотни макроэкономических показателей, влияющих на котировки валют, акций, фьючерсов, опционов и т.д. По каждому показателю доступно не только текущее, но и предыдущее, а также прогнозное значение. Для более глубокого анализа собрана их история в виде графиков и таблиц. Отслеживаются также наиболее важные события для крупнейших экономик мира, США, ЕС, Китая и других. Информация обновляется в режиме реального времени.

Финансы – бюджет, расходы

Приложение призвано помочь тем, кто хочет взять под контроль свои расходы и начать копить. Транзакции добавляются легко – буквально в два клика. Сервис автоматически считает текущий баланс. Структуру трат показывает наглядно – в виде диаграмм. При необходимости можно создавать напоминания о регулярных платежах.

Дзен-мани

Подбивает статистику доходов и расходов и в некотором роде схоже по функционалу с предыдущим приложением. Но имеет свои фишки. Например, бота в Телеграм, который предупредит, если расходы в отдельных категориях выходят из-под контроля, напомнит про обязательные платежи. Кроме того, бот готов регулярно отчитываться о финансовом статусе пользователя, сравнивать расходы в текущем и прошлом месяцах и показывать разницу между доходами и затратами.

Good Day (Хороший день)

Мобильное приложение, в котором можно посмотреть актуальные для Беларуси скидки и акции. Разработчики отмечают, что собрали уже 250 партнеров и что их количество с каждым днём растет. Найти адреса можно на интерактивной карте своего города. Приложение удобно еще и тем, что позволяет хранить все дисконтные карты – их больше не нужно брать с собой.

Paysend

Приложение для переводов, которое позволяет отправлять деньги в более чем 170 стран мира. Разработчики обещают быстрое, в течение нескольких минут, зачисление денег на банковские счета – и без комиссий. За перевод на кредитные, дебетовые, предоплаченные карты заплатить придется, но сумма фиксированная. В отношении Беларуси есть особенность. Совершить перевод в нашу страну на банковскую карту можно, комиссия составит 1,5 евро. А вот отправить деньги из Беларуси за границу возможность не предоставляется.

Список покупок – купи батон!

Ходить с бумажкой со списком покупок в магазин, когда у каждого есть смартфон, сегодня даже как-то несолидно. Можно воспользоваться и более технологичной альтернативой. В приложении с забавным названием «Купи батон!» предусмотрен простой ввод продуктов и их количества. Реализована легкая и интуитивно понятная навигация по словарю покупок. Имеется возможность создавать несколько списков. Разработчики заверяют, что с их приложением ходить за покупками будет легко и приятно.

Huawei AppGallery – это фирменный магазин приложений для устройств Huawei. В нем представлено без преувеличения большое количество мобильных программ всех видов – более 1 миллиона. Ежемесячное количество активных пользователей тоже превышает 1 миллион человек. Впрочем, в число популярных в мире он входит не только из-за широкого ассортимента. Магазин отличается хорошим уровнем безопасности. Как правило, проверка приложения перед публикацией занимает 1-3 рабочих дней. Кроме того, в маркетплейсе внедрены строгие процедуры в части обеспечения конфиденциальности пользователей и защиты их личных данных.