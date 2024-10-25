И Visa тоже: быстрый гайд по оплате покупок устройствами Huawei

Платить смартфоном и смарт-часами в Беларуси стало еще проще: сервис бесконтактной оплаты Swoo подружился с международной платформой Visa. Впрочем, пользователям доступны также другие pay-сервисы и платежные системы. Все приложения можно свободно найти в магазине Huawei AppGallery – также легко, как и разработки Google. Показываем, как поставить и использовать разные сервисы бесконтактной оплаты.

В Беларуси с гаджетами Huawei работают сервисы бесконтактной оплаты Huawei Pay, Swoo, Белкарт Pay и «Оплати». У каждого есть свои особенности и своя специализация. Так, к Huawei Pay можно привязать карточку Union Pay, к Swoo – Mastercard, Maestro и Visa, к Белкарт Pay – Белкарт и Белкарт-Maestro. Приложение «Оплати» же не требует привязки карты, ибо работает через QR-коды и собственные счета. Вместе они охватывают многие популярные в нашей стране типы карт.

Что такое Swoo

Это приложение создано нидерландской компанией Cardsmobile B.V (Кардсмобайл Б.В.). Оно позволяет не только использовать банковские карты, но и хранить дисконтные, а также купоны и подарочные сертификаты. Для работы Swoo достаточно смартфона с системой Android версии 8.0 и выше и модулем NFC. С его помощью можно заплатить за покупки в магазинах, еду в кафе, топливо на АЗС, услуги ЖКХ и даже переводить деньги другим пользователям.

Первоначально сервис работал только с карточками Mastercard и Maestro. Список банков-партнеров в Беларуси – на скриншоте ниже.

А в сентябре Swoo стал доступен и для карт Visa. Первым такую возможность открыл Приорбанк, затем подключились Альфа Банк и Беларусбанк. На момент публикации к списку присоединились также Технобанк, Белгазпромбанк, РРБ-Банк, МТБанк, Белагропромбанк, БСБ Банк и Паритетбанк.

Как привязать карту к Swoo

Приложение называется просто Swoo. Скачать его можно из Huawei AppGallery и Google Play. Мы устанавливали его на смартфон Huawei Pura 70, который позволяет пользоваться обоими магазинами.

Swoo – простое и интуитивно понятное приложение. После установки на смартфон оно потребует авторизации и предложит несколько вариантов. Один из них – это по номеру телефона. Затем останется придумать пин-код и, при желании, добавить отпечаток пальца для безопасности.

Теперь можно добавлять саму карту. Для этого нажимаем «плюсик» в верхнем правом углу и выбираем пункт «Банковская карта».

Затем вводим номер, срок действия карты и три цифры на обороте. Можно ускорить процесс, просто приложив карту к задней панели смартфона и большинство данных считаются автоматически. Но эта магия доступна только для бесконтактных карт.

Карточка отобразится в приложении. Чтобы бесконтактные платежи заработали, нужно еще ее подтвердить. Для этого нажимаем соответствующую кнопку. От банка придет SMS с кодом. И все, регистрация завершена.

За безопасность данных волноваться не стоит: все данные о карте хранятся в зашифрованном виде, а каждой операции присваивается уникальный цифровой токен, заменяющий реальные данные карты.

Платить с помощью Swoo просто: нужно включить на смартфоне NFC модуль, зайти в приложение, выбрать нужную карту, подтвердить платеж пин-кодом или отпечатком пальцев и поднести ее к терминалу.

Проверили подключенную таким образом карту Visa от Белгазпромбанка в нескольких магазинах. Всё работает!

Huawei Pay

Приложение этого сервиса стоит на смартфонах Huawei по умолчанию – называется оно «Кошелек Huawei». В Беларуси он позволяет оплачивать товары в магазинах и аптеках, заказы в кафе, услуги салонов красоты при условии, что там есть терминалы с поддержкой системы UnionPay. Найти их можно не только в Беларуси, но и в России, а также странах Юго-Восточной Азии.

Huawei Pay работает со смартфонами с фирменной оболочкой EMUI 12 и выше и с поддержкой технологии NFC, а также со смарт-часами бренда. В Беларуси возможность расплачиваться смарт-часами появилась относительно недавно – в апреле этого года. Но список поддерживаемых моделей уже достаточно широк. В частности, сервис работает на часах Huawei Watch 3 и 3 Pro, Huawei Watch 4 и 4 Pro, Huawei Watch GT 3, Huawei Watch GT 4 и Huawei Watch Fit 3. Такую опцию получили и недавно вышедшие новинки: Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2.

Для того чтобы рассчитываться через Huawei Pay, необходимо оформить карточку UnionPay. В нашей стране такие карты делает Беларусбанк сроком на 4 года в долларах США, белорусских рублях, российских рублях или юанях.

Беспокоиться за персональные данные не стоит – Huawei Pay не хранит данные карточек и не передает их продавцу. Вместо этого для расчетов система применяет цифровой аналог карточки – токен. Дополнительная безопасность обеспечивается необходимостью введения PIN-кода или аутентификации путем сканирования отпечатка пальца или лица.

Белкарт Pay

Простой сервис, основная цель которого – оплата с помощью смартфона. Дополнительным бонусом выступает возможность снятия наличных в банкоматах/терминалах, поддерживающих бесконтактные операции, и кассах. Воспользоваться сервисом могут держатели Белкарт и кобейджинговых карточек Белкарт-Maestro.

Белкарт Pay работает на смартфонах Huawei с фирменной оболочкой EMUI 12.0 и выше, а также модулем NFC. В Беларуси с помощью Белкарт Pay можно рассчитаться практически везде, где принимаются карточки Белкарт, а сами операции проходят моментально.

Примечательно, что пользоваться Белкарт Pay можно и без интернета. Сервис позволяет проводить до 30 операций без доступа к сети.

Стимулом переходить на Белкарт Pay служат разные бонусы. Например, любители поесть могут перекусить в ресторанах «Васильки» со скидкой до 10%.

«Оплати»

Это бесплатный платежный сервис для смартфонов и умных часов, который работает с использованием QR-кодов. Приложение не привязывается к банковской платежной карточке, а все расчеты производятся посредством электронных денег.

Для смартфонов, работающих на Android, скачать его можно из Huawei AppGallery и Google Play. Если синхронизировать приложение с контактами телефонной книги, то можно совершать денежные переводы мгновенно и без комиссии прямо в чате, или просто по QR-коду.

Кстати, «Оплати» работает и с некоторыми моделями смарт-часов Huawei. Например, с Huawei Watch 4 и Huawei Watch 4 Pro. Для этого на смартфоне должно быть установлено приложение Huawei Health (Здоровье), с помощью которого происходит синхронизация с часами.

Удобная альтернатива

Сегодня смартфон – удобная альтернатива традиционным кошелькам с наличными. Не нужно носить с собой крупные суммы, нет риска быть обсчитанным или стать жертвой карманника. Оплата смартфоном не только быстрая, но и полезная функция – многочисленные скидки и кешбэк, которые предлагают разные приложения, делают покупки приятными.

Также многие сервисы предлагают возможность хранения дисконтных карт, снятие наличных и осуществление переводов. Всё это значительно экономит время и позволяет не носить с собой кипу различных карт.