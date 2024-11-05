От драконов до броневиков. Эти 10 игр из магазина Huawei AppGallery впечатляют

Владельцам устройств Huawei есть во что поиграть. Традиционно популярны сражения – с участием фэнтезийных героев, драконов, броневиков и даже грибов. Те, кто ищут чего-то спокойного, могут примерять роль дворецкого или султана. Все эти игры, как и многие другие, можно загрузить из магазина приложений Huawei AppGallery – вместе с сервисами Google и другими приложениями из плеймаркета Google Play. Нашли 10 хитов мобильного гейминга и опробовали их на планшете Huawei MatePad 11.5”S, который доступен и в Беларуси.

Планшет Huawei MatePad 11.5”S выбран неслучайно. Его яркий безрамочный 11,5-дюймовый экран помогает погрузиться в красочную игровую атмосферу.

Хроники Хаоса: Альянс героев

Эта фэнтезийная онлайн-игра в жанре RPG завоевала симпатии игроков по всему миру. Хроники Хаоса: Альянс героев переносит игроков в мир, где им предстоит сразиться с армией Архидемона.

Новичку, только установившему игру, предстоит пройти в ней различные этапы, каждый из которых сложнее предыдущего.

После завершения компании можно играть в режиме City Gates (Городские ворота). Здесь игрок сталкивается с рядом врагов и монстров, для победы над которыми необходимо использовать математику.

Каждый раз, когда вы завершаете битву в Hero Wars: Alliance, будь то в режиме компании или у городских ворот, персонажи игрока получают определенное количество опыта, который можно тратить на улучшение способностей. Казалось бы, простая игра, но будьте осторожны – она сильно затягивает.

Homescapes

Увлекательная казуальная игра, где пользователь помогает дворецкому Остину следить за домом. Приятная особенность данной игры во внимании разработчиков к деталям. Вся мебель и декор отлично прорисованы, хотя и выполнены в мультяшном стиле.

Также игроков увлекают занимательные истории, в которые попадает дворецкий, и процесс распутывания головоломок. Сама игра начинается с того, что родители главного героя решают продать дом его детства, а тот пытается всеми силами этого не допустить. Узнать конец истории – жутко интересно!

Внутри Homescapes есть встроенные мини-игры, которые приносят дополнительные звезды (их можно обменять на разные бонусы).

Honor of Kings

Эта многопользовательская онлайновая боевая арена (или MOBA, кому как привычнее) предлагает игрокам большой выбор персонажей, у каждого из которых своя интересная история, навыки и стиль боя.

Практически со старта можно выбрать один из нескольких игровых режимов – классический «5 на 5» или выйти с соперником «1 на 1». Победа достигается уничтожением кристалла противников. Улучшать навыки героев можно с помощью опыта и золота, которые зарабатываются в сражениях.

Большой плюс Honor of Kings в глубокой проработке сюжета, который способствует полному погружению в фэнтезийный мир. С ростом уровня и количества персонажей пользователь узнает все больше о вселенной Honor of Kings.

Legend of Mushroom

В этой веселой игре пользователю предстоит взять под свою опеку грибочек, который со временем превратится в смелого воина и спасет мир от темного владыки.

В Legend of Mushroom важно постоянно улучшать снаряжение и выбрать удобный для себя класс персонажа. Всего их три: воин, убийца или поддержка.

Кроме одиночной компании, в игре есть мультиплеерный режим. Чтобы играть в него, необходимо присоединиться к одному из многочисленных альянсов и получать за победу много бонусов.

Интересная особенность в том, что главному герою для развития способностей требуется сад, за которым надо постоянно следить, беречь от воров и ухаживать. Чем пышнее сад, тем больше ресурсов.

Puzzles & Chaos

Эта игра переносит пользователя на ледяной континент, который он должен освободить от нежити. Чтобы одержать победу над некромантами, необходимо разбить замороженную печать и пробудить дракона. Путь к победе лежит через ряд непростых и увлекательных головоломок.

Дракон хотя и будет помогать восстанавливать королевство, но без ресурсов решить эту задачу невозможно. Добываются необходимые материалы лишь в сражениях с полчищами нежити.

По мере прохождения игры помощь потребуется разным магическим существам, людям и другим драконам. Puzzles & Chaos обещает много приключений.

Summoners War: Sky Arena (Небесная арена)

Это мобильная пошаговая стратегическая многопользовательская онлайн-игра, которая поощряет стратегическое планирование и тактическое принятие решений. В каждом сражении игроки по очереди выбирают свои действия, что позволяет им осторожно маневрировать и обдумывать выбор. Пользователь командует группой монстров, у каждого из которых есть специальные навыки.

Монстры в Summoners War разделены по стихиям: вода, ветер и огонь, а также по принадлежности к свету или тьме.

Чтобы пользователь не заскучал, предусмотрены несколько боевых режимов. Можно сражаться на арене с ботами, другими игроками, участвовать в войнах гильдий и специальном соревновательном режиме в реальном времени.

Великий Султан

Игра китайской студии Mechanist «Великий Султан» или Game of Sultans. Здесь пользователю предстоит примерить на себя роль Султана и укреплять мощь Османской империи.

Основной игровой экран, на котором отдаются приказы – город, причем здания строить нельзя: они открываются сами по мере прохождения компании.

Пользователю предстоит собирать ресурсы, прокачивать советников, ходить на базар и, конечно же, воевать. И сражений будет немало. Игроку предстоит разгромить Византию, покорить Грецию, Балканы и даже дойти до Вены. Но только государственным управлением действия султана не ограничиваются. Большое внимание уделяется повседневной жизни и романтическим отношениям, которые раскрываются в многочисленных мини-играх.

Заводить наложниц и пополнять гарем в игре тоже можно и нужно. Есть даже отдельная механика воспитания и прокачки детей, которых потом можно женить или выдавать замуж за отпрысков других игроков.

Crossout Mobile (Мобильная версия)

Это увлекательные баталии в стиле вселенной Безумного Макса от студии Targem Games (Таргем Геймз), которые радуют реалистичной физикой и высокой детализацией. Дело происходит в постапокалиптическом будущем. На собранных из всякого хлама автомобилях идет активная борьба за ресурсы. Машине противника можно отстрелить любую деталь, что сразу снизит боевую эффективность аппарата. Заботиться о боеприпасах в этой игре не нужно – они по умолчанию бесконечные, а вот магазины менять придется.

Что увлекает в игровом процессе, так это постройка собственного апокалиптического броневика. Для этого можно использовать сотни различных деталей. Конструктор автомобиля адаптирован под сенсорное управление – детали можно крутить и двигать, проводя пальцем по экрану.

Битвы в игре динамичные и захватывающие благодаря хорошему звуку. Если пулемет стреляет, этому прямо веришь. Сражения длятся недолго: PvP –обычно четыре-пять минут, PvE – чуть больше.

Tanks Blitz

Популярная мобильная игра с белорусскими корнями. Почти как настоящие World of Tanks на ПК, Tanks Blitz дарят немало адреналина своим игрокам. Битвы здесь проходят быстро, медалей дают много и есть эксклюзивные машины. Всего семь минут дается на то, чтобы уничтожить команду соперников или захватить нейтральную базу.

Для большей эффективности игроки могут объединяться во взводы по двое и скоординированно перемалывать вражескую технику. Карты в игре квадратные, размером 500×500 м. Несмотря на их небольшой размер, укрыться есть где – здания, мосты, стены, деревья, неровности рельефа. Часть из них даже разрушается. В общем, если нет времени на ПК, Tanks Blitz – отличный выход для любителей бронетехники.

Eyes – The Horror Game (Глаза - Страшная игра)

Эта игра в жанре survival horror (или «ужастик на выживание») может заставить здорово понервничать. Разработчикам удалось передать напряженную атмосферу и нагнать жути в игровых локациях, которых здесь несколько – особняк, школа или больница. Пользователю предстоит сбежать из каждой, прихватив с собой оставленные прежними хозяевами драгоценности.

Сделать это будет непросто и страшно: комнаты темные и пыльные. Ветер воет и бьется о стены, ваши шаги грохочут, часы беспрестанно тикают, а двери жутко скрипят, когда их открывают. И, конечно же, за игроком охотятся кровожадные призраки.

Eyes – The Horror Game (Глаза – Страшная игра) – хорошая игра на вечер-другой, когда хочется пощекотать нервы.

Любые игры: как использовать microG («микроДжи») и GBox («ДжиБокс»)

Чтобы получить разнообразный игровой опыт, владельцы устройств Huawei могут воспользоваться в Huawei AppGallery двумя полезными приложениями: microG («микроДжи») и GBox («ДжиБокс»).

Cервис microG («микроДжи») помогает взаимодействовать с приложениями, которые нуждаются в компонентах Google. Сам по себе он ничего не скачивает. Но если вы установили игру из APK-файла, а она не хочет запускаться из-за того, что «не видит» сервисов Google – microG («микроДжи») предложит альтернативу, и игрой можно будет полноценно наслаждаться. Искать его специально не обязательно – смартфон сам предложит его установить вместе с первым совместимым приложением.

А скачивать игры из магазина Google Play позволяет эмулятор GBox («ДжиБокс»). Работает он следующим образом: после скачивания плагина пользователю через GBox («ДжиБокс») открывается доступ к магазину вместе со всем его содержимым. Для его использования останется лишь авторизоваться и войти в аккаунт Google.