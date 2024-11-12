Можно доверять. Как и насколько защищен магазин Huawei AppGallery

Магазин приложений Huawei AppGallery неслучайно известен как защищенная платформа. Каждое приложение проходит четырехуровневый контроль и лишь после этого становится доступным для скачивания. Дальше – больше: система тщательно проверяет файлы во время загрузки и установки, а технология искусственного интеллекта отслеживает, как ведет себя сервис на устройстве. Изучаем, как устроена защита Huawei AppGallery вместе с мировой новинкой – планшетом Huawei MatePad 11.5”S.

Всесторонняя защита

Магазин приложений Huawei AppGallery получил комплексную защиту, которая включает аутентификацию по имени разработчика, четырехуровневую систему обнаружения вредоносных приложений, а также проверку процедуры безопасной загрузки и установки. Каждый из перечисленных аспектов заслуживает отдельного внимания.

Первым делом, все разработчики, которые хотят разместить свои приложения в магазине Huawei AppGallery, проходят строгую аутентификацию, где им необходимо предоставить свои реальные данные. Это помогает магазину отсекать все сторонние приложения, чьи разработчики неизвестны или сомнительны.

Таким образом, уже на начальной стадии защиты отфильтровываются приложения, которые представляют угрозу для пользователей. Далее включаются сложные, но действенные механизмы.

Четырехуровневое обнаружение вредоносного ПО

Любое приложение перед его одобрением в Huawei AppGallery проходит четырёхуровневую проверку на безопасность. Если проверка выявляет признаки опасности для пользователей, то магазин отклоняет приложение.

Первый уровень защиты – это проверка приложения на вредоносное поведение. Так выявляются вирусы, троянские кони, рекламные программы, программы-вымогатели, шифровальщики и многие другие признаки опасности.

Учитывая большое количество запросов от приложений на размещение в Huawei AppGallery, для их обработки используется облачная платформа SecDroid. Она автоматически сканирует приложения, опираясь сразу на несколько эффективных антивирусов.

Кроме того, SecDroid сканирует приложения в безопасной песочнице на чрезмерное потребление трафика, изменение личной информации, высылки поддельных счетов и другое вредоносное поведение.

Второй уровень защиты – сканирование уязвимостей, которое охватывает десятки параметров. В том числе безопасность компонентов и данных, чрезмерное потребление трафика, анализ APK-файлов на предмет потенциальных уязвимостей, небезопасное выполнение команд и многое другое.

Третий уровень защиты – проверка нарушения конфиденциальности данных пользователей приложениями. Система безопасности Huawei AppGallery внимательно следит за тем, какую информацию собирают приложения, и делают ли это без ведома пользователей или с нарушением законодательства. Приложения проверяются на наличие небезопасных алгоритмов, вредоносных функций, возможных утечек.

Четвертый уровень защиты – ручная повторная проверка, в ходе которой группа специалистов по безопасности тестирует приложения в реальных условиях. Это необходимо, чтобы гарантировать совместимость, безопасность и надежность приложения пользователям.

Проверка загрузки и установки

После проверки на вредоносное ПО, уязвимости и подозрительную активность в целом, приложения тестируются на безопасность во время загрузки и установки. Главное – не отключать эту функцию в настройках.

Такая проверка проводится тоже в четыре этапа:

Этап первый – проверка целостности приложения. Для этого применяется специальный алгоритм SHA256. Пакеты установки приложения, которые загружаются блоками, проверяются в режиме реального времени, а те, что загружаются целиком, проверяются после скачивания.

Этап второй – проверка подписи. Фирменная оболочка EMUI и операционная система HarmonyOS позволяет устанавливать приложения только с полными подписями разработчиков. Все приложения дополнительно проверяются на целостность и легитимность. При обнаружении подделки доступ приложению в Huawei AppGallery блокируется. Проверка эта не единичная – она происходит каждый раз перед тем, как пользователь устанавливает или обновляет приложение. Это сделано для того, чтобы вредоносные программы не могли заменить собой проверенные приложения в Huawei AppGallery посредством обновлений.

Этап третий – обнаружение угроз. Загрузка приложений из непроверенных источников, как правило, несет серьезные риски заражения вредоносным ПО. Фирменная оболочка EMUI оснащена мощным антивирусом, который проверяет приложения на вирусы во время установки приложения и в фоновом режиме.

Этап четвертый – защита с использованием ИИ. В EMUI и HarmonyOS встроен искусственный интеллект, который следит за безопасностью приложений. Это самообучающаяся модель, которая наблюдает за поведением программ в режиме реального времени, анализирует его, выявляет вирусы и новые варианты существующих вирусов.

Удобно и безопасно

Таким образом, магазин Huawei AppGallery предлагает быстро и безопасно устанавливать любые приложения. Многоуровневая система защиты гарантирует пользователям отсутствие вредоносного ПО в загружаемых приложениях и их корректную работу. С Huawei AppGallery даже скачивание АРК-файлов из сторонних источников не несет угрозы безопасности смартфону или планшету, а если у файла потенциальная опасность – система безопасности оперативно оповестит об этом.

К другим достоинствам магазина Huawei AppGallery на планшете Huawei MatePad 11.5”S можно отнести то, что он позволяет устанавливать и пользоваться приложениями от Google. Это ему помогают осуществлять плагины microG («микроДжи») и GBox («ДжиБокс»).

На планшет или смартфон microG («микроДжи») устанавливается автоматически, перед загрузкой первого совместимого приложения. После установки рекомендуется поставить галочку на разрешение доступа microG («микроДжи») к геоданным – это необходимо для корректной работы Google Карт и других сервисов.

Плагин GBox («ДжиБокс») же позволяет пользователю зайти в свой Google-аккаунт, а также скачивать приложения, такие как Facebook или Instagram прямо из магазина Google Play. Чтобы найти и установить GBox («ДжиБокс»), достаточно вбить в поисковую строку Huawei AppGallery название этого приложения.