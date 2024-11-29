Для Google-сервисов. Что такое microG и что она дает смартфонам Huawei

Владельцам смартфонов Huawei стало просто ставить Google-сервисы. В моделях серий Huawei P60, Huawei nova 11 и других теперь доступно не только приложение GBox (ДжиБокс), но и новая утилита microG (микроДжи). С её помощью можно свободно установить и пользоваться функциями пакета Google Mobile Services (мобильные сервисы Google). Показываем, на что она способна и как работает.

Утилита microG (микроДжи) позволяет работать с приложениями Google на устройствах Huawei. Недавно появилась возможность ее установки на смартфоны серий Huawei P60, Huawei P50, Huawei Mate 50, Huawei nova 11, Huawei nova Y91, а также планшеты Huawei MatePad SE 11. Ранее она была доступна только для телефонов серий Huawei Pura 70 и Huawei nova 12 и планшетов Huawei MatePad Pro 12.2” и Huawei MatePad 11.5”S. И это важное и полезное нововведение. Рассказываем, почему.

Что такое microG (микроДжи)

Прежде всего, это открытая бесплатная реализация мобильных сервисов Google со всеми основными функциями пакета Google Mobile Services или GMS (мобильные сервисы Google). В свою очередь, они представляют собой набор приложений и сервисов, разработанных американской корпорацией, которые обычно устанавливаются на устройствах Android. Речь идёт не только о популярных приложениях вроде службы навигации и определения местоположения Google Карты или сервиса Google Диск для хранения файлов и обмена ими. Мобильные сервисы Google – это ещё инструменты для разработчиков (API, библиотеки), которые позволяют им включать функции Google в свои приложения.

Например, с их помощью разработчик интегрирует вход в аккаунт Google, службы определения местоположения или пуш-уведомления в свое приложение. Утилита microG (микроДжи) призвана обеспечить замену фирменных сервисов Google на устройствах Android. Она позволяет использовать зависящие от Google приложения, без необходимости установки мобильных сервисов Google.

В чем достоинства microG (микроДжи)

Стоит отметить, что владельцы смартфонов Huawei и ранее могли установить на свои устройства приложения Google. Выручала программа GBox (ДжиБокс) – виртуальная машина, имитирующая среду мобильных сервисов Google. Но из-за того, что ранее она приложения скачивала не напрямую на смартфон, а в эмулятор, запускались они с небольшими задержками. Утилита microG (микроДжи) позволяет экономить расход батареи смартфона. При ее поддержке приложения грузятся непосредственно на смартфон, потому разницы с нативно установленными приложениями Google нет никакой.

Есть два сценария, как устанавливать этот плагин, чтобы с его помощью проходить авторизацию на серверах Google и получать необходимую поддержку мобильных программ из магазина Google Play. Один – для новых, только что приобретенных телефонов, второй – для уже использующихся, на которых уже установлено много стороннего софта.

Первый вариант установки мы проверили на смартфоне Huawei P60 Pro, второй – на Huawei Pura 70 Pro. Обе инструкции подойдут для смартфонов серии Huawei nova 11, куда входят модели Huawei nova 11 Pro, Huawei nova 11 и Huawei nova 11i. А также для базовой модели прошлогоднего флагмана Huawei P60 и других актуальных флагманов, в частности Huawei Pura 70 и Huawei Pura 70 Ultra.

Вариант 1. Для тех, кто уже давно пользуется смартфоном

Для начала необходимо удалить все приложения, изначально «заточенные» под использование мобильных сервисов Google, которые ранее устанавливались из Huawei AppGallery: YouTube, Facebook, Instagram, Google Chrome, Google Карты и тому подобное.

Затем находим и скачиваем из Huawei AppGallery утилиту microG (микроДжи).

После нажатия на кнопку «Установить», появится всплывающее окошко. Даем разрешение на установку дополнительного компонента – microG Companion (микроДжи Компаньон).

Поскольку это не приложение, то на рабочем экране никаких новых значков не появится. Утилита вообще не будет о себе напоминать. А чтобы в дальнейшем система не запрашивала разрешения на установку приложений, нужно один раз позволить Huawei AppGallery скачивать софт из внешних источников и поставить отметку в окошке «Больше не спрашивать».

Так же стоит дать microG (микроДжи) доступ к геопозиции. Если хотите, чтобы работали Google Карты и прочие подобные приложения, то даёте добро. Бывает, что пользователи такого запроса почему-то не получают. Исправить ситуацию легко. Последовательно зайдите в Настройки – Приложения и службы – Приложения – microG Services (микроДжи Сервисы). Найдите на вкладке microG (микроДжи) позицию «Геоданные» и кликните «Разрешать всегда».

Всё, можно заново скачивать все приложения Google. Теперь они будут загружаться быстро.

Все остальные приложения, скачанные через программу GBox и, собственно, сам GBox удалять и переустанавливать не нужно. Они продолжат работать, как и прежде.

Вариант 2. Как установить microG (микроДжи) на новый смартфон

В этом случае все просто. Допустим, достав новенький смартфон из коробки, вы решили первым делом установить на него, например, YouTube. Для этого нужно зайти в Huawei AppGallery, ввести в поиске название нужного приложения и нажать на кнопку «Установить».

Предложат загрузить два вспомогательных сервиса: microG Service (сервис микроДжи) и microG Companion (микроДжи Компаньон). Жмем на «Установить» и на этом все. При скачивании других приложений подобных уведомлений приходить не будет.

После загрузки microG (микроДжи) останется просто заходить в Huawei AppGallery, находить через поисковую строку нужные приложения Google, и подтверждать установку. Заключительный штрих – зайти в любое из них и ввести данные своего Google-аккаунта. В остальных приложениях все заработает автоматически. Кстати, с microG (микроДжи) работают не только приложения от Google, но и другие, которые используют мобильные сервисы Google – например, Facebook и Instagram. Утилита обеспечит их корректную работу.

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