Хранение и резервное копирование. Ставим облачные хранилища из Huawei AppGallery

Облачные хранилища помогают с хранением файлов и резервным копированием. Некоторые сервисы также позволяют редактировать документы. Владельцам смартфонов и планшетов Huawei доступны почти все известные облачные хранилища – от «Google Диск» до Dropbox, а в качестве эксклюзива – «Облако Huawei». Приложения можно быстро установить из магазина Huawei AppGallery. Поставили облачные хранилища на планшет Huawei MatePad 11.5”S и посмотрели, на что они способны.

«Облако» – это удобный и безопасный онлайн-сервис, с помощью которого можно хранить и передавать любые данные. Фото, видео, музыка, текстовые файлы и многое другое – все это можно загрузить на удаленный сервер, а не хранить на компьютере, планшете или телефоне. Подобных сервисов довольно много. Начнём с собственной разработки Huawei.

Мобильное облако Huawei

В Huawei AppGallery приложение называется «Облако Huawei», а ее иконка на рабочем столе – просто «Облако». Впрочем, владельцам устройств Huawei скачивать его не нужно. Оно уже идет предустановленным на смартфонах и планшетах бренда. Изначально располагается в папке приложений от производителя.

Как только пользователь заводит аккаунт Huawei, он получает 5 ГБ свободного места бесплатно. За плату расширить хранилище можно до 50 ГБ, 200 ГБ или до 2 ТБ.

Среди основных функций – автоматическое резервное копирование данных с устройства. Для бесплатной версии периодичность составляет каждые 7 дней. Тем, кто выбирает платные тарифы, предоставляется возможность сократить периодичность резервного копирования на свое усмотрение – вплоть до 1 дня.

Резервную копию можно в любой момент сохранить вручную. Для этого есть большая синяя кнопка в самом низу экрана.

Есть возможность выбрать разные типы данных для резервного копирования. Список широкий: содержимое галереи, SMS, контакты, вызовы, заметки, календарь, аудиозаписи и т.д. Системные настройки, вид рабочего экрана, список установленных приложений сохраняются по умолчанию.

Удобно «Облако» и тем, что синхронизирует информацию. То есть, все фото, видео, текстовые файлы и контакты могут быть автоматически выгружены в облако, а затем отображаться на других устройствах. При этом, чтобы просмотреть свои видео, например, совершенно не обязательно заходить в приложение. Скачивать, редактировать и удалять файлы можно в Галерее каждого подключенного к аккаунту устройства.

Еще одна интересная для облачного хранилища опция. Если владелец потерял телефон, или планшет, то «Облако» поможет определить местоположение гаджета, заблокировать и удалить с него данные.

Google Диск

В данном случае начнём издалека. А точнее с того, что есть два способа запускать на смартфонах Huawei приложения Google, к которым относится и Google Диск. Первый – это утилита microG (микроДжи), открытая альтернатива сервисам Google со всеми основными функциями пакета Google Mobile Services или GMS (мобильных сервисов Google). Второй – это эмулятор GBox (ДжиБокс), по сути, имитация среды Google Mobile Services (мобильных сервисов Google). Помимо планшетов, она доступна на смартфонах серий Huawei Pura 70, Huawei P60 и Huawei nova 11, где упрощает установку и работу Google-приложений. Утилита microG (МикроДжи) позволяет проходить авторизацию на серверах Google, получать push-уведомления, пользоваться геолокацией и многое другое.

Планшет Huawei MatePad 11.5”S работает под управлением HarmonyOS 4.2, которая тоже позволяет работать с этими утилитами. Поэтому Google Диск можно скачивать не в эмулятор Gbox (ДжиБокс), как на выпущенных ранее устройствах, а непосредственно на сам планшет. Что это даёт? Установленные таким образом приложения запускаются быстро и экономно расходуют заряд батареи. А это значит, что планшет заряжать придется редко. У него, конечно, отнюдь не скромная батарея (ее емкость – 8800 мАч), но лишняя экономия заряда не повредит.

Google Диск скачиваем через AppLake (ЭппЛейк). Поскольку в нашем случае это первое совместимое с microG (микроДжи) приложение, которое мы скачиваем, то появляется уведомление о необходимости установить два файла: microG Companion (микроДжи Компаньон) и microG Services (микроДжи Сервисы). Далее остаётся лишь разрешить доступ к геоданным (чтобы работали Google-карты, например) и зайти в свой Google-аккаунт.

Теперь о самом Google Диске. Популярность сервису обеспечили простота и универсальность. К работе можно приступать, авторизовавшись по учетной записи Google. Хранить на Диске можно файлы любого формата. Для каждого аккаунта Google бесплатно доступно 15 ГБ. Настройки доступа к файлам интуитивно понятны: с предоставлением прав на просмотр, комментирование или редактирование. Работать с документами можно не только онлайн, но и офлайн. Изменения загрузятся при подключении к интернету.

Яндекс Диск

Большинство популярных облачных хранилищ можно скачать непосредственно с серверов Huawei. Те, что придётся загружать из других источников, проходят предварительную проверку на наличие опасного ПО. Huawei AppGallery – один из магазинов приложений, в котором практикуется подобное.

Сам процесс установки простой. Разберём на примере Яндекс.Диск. Находим приложение через поисковик, нажимаем «Установить» и на этом, собственно, все. Дело за малым, зарегистрироваться или авторизоваться. Такой алгоритм установки действует для всех описанных ниже облачных хранилищ.

Яндекс.Диск позволяет работать с содержимым облака с любого устройства, подключенного к интернету. Сразу после подключения пользователь бесплатно получает 5 ГБ места. Его можно докупить, увеличив объем памяти на 200 ГБ, 1 ТБ или 3 ТБ. Фото и видео загружаются на Диск автоматически, лимитов не установлено. При этом файлы сохраняются в исходном качестве. Ими можно делиться с друзьями, есть опция совместного редактирования документов. Яндекс обещает документам надежную защиту при хранении и передаче.

Облако Mail.ru

Это облачное хранилище российской компании VK (ВК). Бесплатный объём места для данных составляет 8 Гб. Хранить можно музыку, видео, фото и другие файлы. В облаке доступна синхронизация данных на нескольких устройствах. Хранящимися в облаке файлами можно делиться с другими пользователями. Особенность Облака Mail.ru – это приложение Диск-О, агрегатора облачных дисков. Диск-О способен собирать данные из разных облачных хранилищ пользователя и быстро переносить все эти файлы на Облако Mail.ru.

OneDrive

Это облачное хранилище – разработка Microsoft. Потому встроено во все остальные продукты компании. Хороший вариант для пользователей, которым такая интеграция важна. Бесплатное облачное хранилище предоставляется на 5 ГБ. OneDrive позволяет создавать резервные копии важных документов, фото, приложений и т.д. В Microsoft заверяют, что все документы можно будет легко восстановить в случае их повреждения или каких-либо инцидентов.

Установить OneDrive на планшет Huawei нам позволило уже упомянутая выше утилита GBox (ДжиБокс). Она открывает доступ к магазину Google Play, благодаря чему приложения из этого магазина можно загружать прямо из поисковой строки в Huawei AppGallery.

Dropbox

Функциональное облачное хранилище, которое хорошо подойдёт для командной работы. Бесплатный аккаунт подразумевает 2 ГБ места для хранения информации, возможность делиться фотографиями, текстовыми файлами и другими документами с любого устройства. Dropbox предоставляет удобные настройки доступа и различные инструменты, которые позволяют наладить эффективное взаимодействие даже с теми, у кого нет аккаунта. В числе прочего предусмотрено редактирование PDF, фото и видео, есть возможность электронной подписи документов и синхронизации паролей.

Эти и другие облачные хранилища можно установить через магазин Huawei AppGallery. Сегодня он является одним из популярных магазинов приложений. Ассортимент мобильного софта впечатляет – более 1 млн программ. Белорусы найдут здесь приложения популярных мессенджеров, соцсетей и маркетплейсов. Банки Беларуси представлены вообще все.