Смотрите, что умеют! Нашли 8 сервисов для видеосвязи в Huawei AppGallery

Cервисы для видеоконференций можно легко и быстро установить из фирменного магазина приложений Huawei AppGallery. Они позволяют общаться вдвоем или в группе. А еще здорово преуспели в совместной работе и обучении: можно демонстрировать экран, запускать сторонние приложения и использовать другие возможности для мастер-классов и мозговых штурмов. На примере планшета Huawei MatePad 11,5”S показываем, какие приложения стоит скачать для видеовызовов и что они умеют.

MeeTime

Начнём с собственной разработки Huawei. Приложение MeeTime подходит для различных типов устройств. Голосовые вызовы и видеовызовы доступны на смартфонах, планшетах, смарт-часах и других гаджетах, с помощью которых пользователю удобно общаться с родными и близкими. При этом Huawei гарантирует высокое качество вызовов даже в условиях слабого сигнала сети.

В MeeTime собрано большое количество украшающих эффектов. Настройка быстрая, переключение между ними во время видеовызова свободное. Можно показать себя с хорошей стороны и впечатлить собеседника.

Во время видеовызова при необходимости можно включать демонстрацию экрана. Функция позволяет показывать и совместно просматривать документы, видео, изображения. Для наглядности можно отмечать важные места на экране, например, пункты инструкции, если пытаетесь помочь кому-то разобраться с устройством нового гаджета.

Пожалуй, многие сталкивались с проблемой, когда нужно позвонить по видео, а в помещении или на улице темно. Качество картинки в таких случаях оставляет желать много лучшего. А пользователям MeeTime достаточно нажать на значок лампочки, чтобы включить подсветку.

Среди интересных опций, которые предлагает MeeTime – это поддержка подключения специальных экшн-камер, а также передача текущего вызова со смартфона на умную камеру для видеоконференций.

IMO

Пользователям IMO доступны VoIP-звонки, при которых телефонная связь используется по протоколу IP. Достоинств в данном случае много. В том числе хорошее качество связи за счет того, что сигнал передаётся в цифровом виде, а перед этим сжимается. Его используют более 200 млн человек в более чем 170 странах и регионах, поддерживает 62 языка.

С помощью IMO можно проводить аудио-чаты и групповые видеоконференции, а ещё использовать во время общения различные приложения. Смотришь новости, прогноз погоды, изучаешь предложенный навигатором маршрут и показываешь увиденное собеседнику. Удобно. Кроме того, приложение IMO часто используют для онлайн-обучения.

Skype

Доступен через Huawei AppGallery и хорошо известный большинству пользователей Skype – сервис от компании Microsoft. С его помощью можно не только проводить аудио и видеозвонки, но и видеоконференции. Потому им нередко пользуются и для личных звонков, и для деловых встреч. Так, в групповом видеочате могут одновременно общаться до 100 человек. Есть опция записи видеозвонков продолжительностью до 24 часов.

Zoom

Ещё одно приложение, которое многие привыкли использовать для общения с близкими, деловых переговоров в онлайне, дистанционного обучения, вебинаров и т. д. Сервис предлагает довольно большое количество удобных функций. Например, участники беседы могут поделиться экраном, «поднять руку», чтобы привлечь к себе внимание спикера и задать свой вопрос. Кроме того, при необходимости в Zoom используется виртуальный фон. Очень удобно, если, например, не хочется показывать коллегам домашнюю обстановку.

Microsoft Teams

Microsoft Teams позиционируют, в основном, как приложение для корпоративного общения, проведения собраний и обмена файлами. Впрочем, это не значит, что в Teams нельзя отправить коллеге или другу смайл через чат. Такая опция также имеется. Но основной функционал все же рабочий. Так, Microsoft Teams позволяет создавать отдельные чаты и каналы для обсуждений различных тем и проектов. Благодаря интеграции с Microsoft 365, пользователи могут вместе работать над документами Word, презентациями PowerPoint и таблицами Excel

Google Meet

Google Meet подойдёт и для разговоров тет-а-тет, и для больших корпоративных созвонов. Любой человек, у которого есть аккаунт Google, может бесплатно провести часовую видеоконференцию, собрав на неё до 100 человек. Для видеовстреч с двумя участниками ограничения по времени и вовсе нет. Из фишек Google Meet – AI-функция Gemini, которая делает заметки по ходу встречи, улучшает качество видео и аудио. А ещё – возможность создать или открыть во время созвона виртуальную доску Google Jamboard. Интересная опция для группового обсуждения идей в наглядном формате.

Discord

Большой популярностью Discord пользуется у геймеров (собственно, изначально именно для них данный сервис и был создан) и других сообществ по интересам. Приложение позволяет пользователям создавать своего рода отдельные «комнаты» для общения.

Яндекс Телемост

Сервис для видеовстреч до 40 участников, зато без ограничений по времени. Приложение подходит для коммуникации с друзьями, семьей. Пользоваться просто: достаточно создать встречу и отправить ссылку-приглашение остальным участникам.

Как в Huawei AppGallery появились сервисы Google?

Приложения от Google по умолчанию в гаджетах Huawei не предустановлены. Однако, Huawei AppGallery с помощью специальных инструментов предоставляет возможность скачивать приложения и из других источников. С недавнего времени сделать это стало проще.

Планшет Huawei MatePad 11,5”S работает на операционной системе HarmonyOS 4.2, которая поддерживает утилиту microG (микроДжи). Этот плагин предоставляет альтернативу для закрытых компонентов сервисов Google. С помощью microG (микроДжи) можно без проблем устанавливать и использовать Google Meet и другие сервисы Google, вроде YouTube, Gmail и Google Карт. А также приложения от других разработчиков, которые требуют для своей работы сервисы Google.

Сам microG (микроДжи) тоже можно найти в Huawei AppGallery. Но владельцам Huawei MatePad 11,5”S специально искать его не нужно. Дело в том, что утилита устанавливается вместе с первым поддерживаемым приложением из Huawei AppGallery. Планшет сам предложит загрузить все компоненты microG (микроДжи). Важно при этом выбрать источником загрузки AppLake (ЭппЛэйк).

В Huawei MatePad 11,5”S также доступна возможность скачивать приложения из магазина Google Play. Для этого в Huawei AppGallery нужно найти и установить утилиту Gbox (ДжиБокс). Она позволяет зайти в свой Google-аккаунт и скачивать из Google Play приложения, которые недоступны в Huawei AppGallery.

Это дает пространство для выбора пользователям планшета. Так, Google Meet, Discord и Zoom мы скачали из AppLake (ЭппЛэйк) и подключились к ним с помощью microG (микроДжи), а Microsoft Teams установили из Google Play через Gbox (ДжиБокс). А найти все эти приложения мы смогли, воспользовавшись внутренним поисковиком Huawei AppGallery, который показал все возможное варианты для установки.

Сейчас в Huawei AppGallery представлены почти все востребованные у белорусов приложения и мессенджеры, включая Telegram, TikTok и ВКонтакте. Есть в магазине и приложения всех банков Беларуси, а также популярные площадки для онлайн-покупок вроде Wildberries, Ozon, Куфар и 21vek.