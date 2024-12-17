От Emall до Яндекс Go. Эти 10 приложений из AppGallery пригодятся каждому белорусу

Магазин приложений Huawei AppGallery собрал более миллиона приложений. Среди них – как мировые хиты, так и сервисы для белорусской аудитории. С их помощью можно вызвать такси, заказать товары, получить скидки, продать ненужные вещи или управлять счетами мобильных номеров. Показываем 10 нужных приложений в Беларуси на примере нового планшета Huawei MatePad 11,5”S. Советуем присмотреться: возможно, некоторые из них вам пригодятся.

Вкратце расскажем о планшете Huawei MatePad 11,5”S, с которым и изучаем ассортимент AppGallery. Девайс уже зарекомендовал себя как мощный инструмент для работы и творчества. Таким его делают инновационный экран PaperMatte с эффектом бумаги, технология быстрой связи NearLink и поддержка полезных аксессуаров, включая стилус и удобную клавиатуру.

К его сильным сторонам можно отнести и Huawei AppGallery. Вот что мы нашли в этом магазине.

1. Kufar

Популярная в Беларуси онлайн-платформа для покупки и продажи товаров и услуг. Здесь можно найти предложения по различным категориям: от недвижимости и автомобилей до электроники и одежды. Пользователи могут размещать частные объявления с фотографиями и описанием товаров. Фильтры помогают быстро сориентироваться и найти нужное по цене, состоянию или местоположению продавца. Если одобрить уведомления, приложение будет сообщать о конкретных акциях и скидках на избранные товары. Сервис подходит как для тех, кто хочет просто избавиться от ненужных вещей, так и для профессиональных продавцов.

2. Delivio

Приложение позволяет легко и быстро заказать готовую еду или продукты на дом или в офис. Сервис включает в себя сотни заведений и магазинов. Пользователь может выбрать ресторан по кухне, рейтингу или местоположению. Приложение предоставляет точные оценки времени доставки и уведомляет о возможных задержках. Кроме того, есть возможность отслеживать статус заказа в реальном времени, так что пользователь всегда знает, когда прибудет курьер. Удобный интерфейс помогает легко добавить или удалить товары из корзины, а также применить промокоды или воспользоваться акциями.

3. Anytime

Приложение для каршеринга в Беларуси, которое предоставляет доступ к автомобилям в аренду по всему городу. С его помощью можно арендовать машину на короткий или длительный срок, оплачивая только время и километры в пути. Anytime предлагает различные тарифы, включая почасовую и поминутную бронь.

С помощью карты можно быстро находить ближайшие к себе автомобили. Также у пользователей есть возможность выбирать из разных классов и марок в зависимости от своих потребностей. Безопасность контролируется через проверку водительских прав и оценку состояния автомобиля до и после поездки.

4. Wildberries

Одна из крупных торговых онлайн-площадок, где можно найти все от одежды и косметики до бытовой техники. С планшета удобно искать товары по категориям, сортировать их по популярности, цене и отзывам других покупателей. Также приложение хорошо тем, что пользователи могут отслеживать акции и скидки прямо в режиме реального времени. Wildberries поддерживает оплату банковскими картами и электронными деньгами, что делает шоппинг быстрым и удобным.

5. A1 Banking

Удобный сервис от мобильного оператора A1. К нему можно привязать карты любых банков Беларуси, а затем рассчитываться за товары и услуги, не распыляясь на множество других приложений. Особенно это удобно, если у вас много карточек разных банков. Поддерживаются системы Visa, MasterCard, Maestro и Белкарт. Доступна возможность настроить быстрые платежи и напоминания. Подробные отчеты помогут быстро разобраться в собственных финансах. Приложение позволяет переводить деньги с карты на карту. Можно также завести бесплатную виртуальную карту A1 Banking, чтобы совершать покупки в интернете.

6. Яндекс Go

Универсальное приложение для заказа такси, доставки продуктов, готовой еды и посылок. Вы можете выбрать автомобиль по определенным критериям, например, с детским креслом или возможностью перевозки домашних животных. Приложение удобно тем, что заранее показывает точную стоимость поездки.

Кроме того, через Яндекс Go можно заказывать еду из ресторанов и продукты из магазинов, а система рейтингов и отзывов помогает найти наиболее близкое и проверенное заведение. Приложение поддерживает несколько способов оплаты: наличными, картой или через мобильный кошелек. Сервис доступен на нескольких языках и работает в разных странах, что делает его удобным для пользователей по всему миру.

7. Е-доставка

Это удобное приложение для заказа продуктов и товаров на дом, в офис или на дачу. Пользоваться им можно не только в Минске и других крупных городах, но и в Минской области. С его помощью можно быстро и легко приобрести все необходимое: от свежих продуктов до бытовой химии и товаров для животных. Приложение регулярно предлагает акции и скидки на популярные товары.

История заказов сохраняется, что значительно упрощает повторные покупки. Понятный интерфейс позволяет комфортно совершать заказы с любого устройства. Пользователи могут выбрать удобное время доставки и отслеживать её статус в режиме реального времени.

8. Slivki.by

Популярный сервис для поиска интересных предложений, акций и скидок по разным категориям. Приложение охватывает магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры и другие заведения во всех городах Беларуси и за ее пределами. С его помощью можно экономить до 90% на различных покупках и услугах. Удобный поиск по категориям и местоположению позволяет быстро находить выгодные предложения в непосредственной близости. В приложении доступны отзывы клиентов и служба поддержки.

9. МТС Деньги

Приложение для абонентов МТС с удобным интерфейсом, который делает процесс оплаты счетов и управления финансами понятным. С помощью МТС Деньги можно не только оплачивать услуги своего мобильного оператора, но и совершать коммунальные платежи, платить за интернет и телевидение. Приложение позволяет настроить уведомления о предстоящих оплатах и совершать их автоматически. Среди дополнительных удобных функций онлайн-переводы средств между банковскими картами и оформление онлайн-кредита за 5 минут.

10. Emall

Удобное приложение для онлайн-покупок через маркетплейс. Ассортимент широкий: от продуктов и бытовой химии до крупногабаритной техники для дома. У сервиса понятный интерфейс и система фильтров для поиска товаров по категории, цене и популярности. Emall регулярно предлагает акции, скидки и промокоды. Можно воспользоваться различными способами оплаты, включая банковские карты и электронные кошельки. Также пользователи могут выбрать подходящий вариант доставки — курьером или самовывоз. Перед покупкой можно уточнить детали: у приложения есть обратная связь.

Как установить приложения Google?

На устройства Huawei приложения Google можно было устанавливать и раньше, но с обновленной оболочкой EMUI 14 и операционной системой HarmonyOS 4.2 этот процесс стал простым и удобным. EMUI 14 стоит в недавно вышедших смартфонах, например во флагманской серии Huawei Pura 70. А HarmonyOS 4.2 – в планшетах, таких как Huawei MatePad 11.5"S.

В них установку приложений Google значительно упрощает новая утилита microG (микроДжи), а такие популярные сервисы как YouTube, Google Карты и Google Диск можно найти прямо из поисковой строки в Huawei AppGallery. Причем на планшете Huawei MatePad 11.5”S даже не потребуется искать эту утилиту вручную — все необходимые компоненты автоматически загрузятся вместе с первым поддерживаемым приложением. И это касается не только продуктов из Google Play, но и популярных сервисов, таких как Facebook, Instagram и Discord.

Утилита microG (микроДжи) выделяется еще тем, что позволяет устанавливать приложения напрямую в память устройства, что ускоряет их работу.

Чтобы microG (микроДжи) больше не задавала вопросов, достаточно один раз разрешить установку из внешних источников через Huawei AppGallery и отметить галочкой пункт «Больше не спрашивать». Также рекомендуется предоставить доступ к геолокации в настройках — это обеспечит корректную работу таких сервисов, как Google Карты и других приложений, которые используют данные о местоположении.

Но чтобы пользоваться преимуществами планшета на полную, все же рекомендуется установить и Gbox (ДжиБокс). Его тоже можно найти в фирменном магазине. Он позволяет устанавливать приложения, недоступные в Huawei AppGallery или Petal Search. Но что важно – этот эмулятор дает доступ к полному каталогу магазина Google Play прямо из Huawei AppGallery.

Для удобства можно создать ярлык Google Play на рабочем столе планшета. Это делается всего в один клик внутри приложения Gbox (ДжиБокс). То же самое можно проделать и с другими установленными сервисами.