То, что надо! 10 сервисов Huawei, которые реально помогают

Разработчики Huawei позаботились о пользователях смартфонов и планшетов. Фирменные мобильные службы помогают следить за своей физической активностью, читать книги, скачивать приложения, проводить видеовстречи и платить без карты в магазинах. Собрали и изучили 10 сервисов Huawei, которые могут вам помочь. Возможно, о некоторых из них вы даже не слышали.

1. Huawei AppGallery

Это фирменный магазин приложений Huawei, который активно развивается с 2011 года. Изначально он был доступен только для пользователей в Китае, но с 2018 года стал распространяться и по всему миру. Сегодня в Huawei AppGallery представлено более миллиона приложений.

Интерфейс магазина интуитивно понятен и удобен в использовании. Его содержимое разделено на вкладки: «Избранное», «Приложения» и «Игры». Для удобства поиска контент разбит на категории и тематические подборки. Маркетплейс от Huawei можно устанавливать и на устройства других брендов под управлением Android. Сделать это стоит ради приложений, которых нет в других магазинах. Например, здесь собраны почти все приложения банков Беларуси.

Huawei AppGallery примечателен тем, что позволяет загружать приложения не только из собственной базы, но и из сторонних источников, включая сайты разработчиков. Установочные файлы скачиваются в формате APK, что дает пользователям доступ к дополнительному софту, включая старые версии программ и приложения Google.

Например, чтобы установить YouTube, достаточно найти его в AppGallery, нажать «Установить» и загрузить вспомогательные компоненты утилиты microG («микроДжи»), которые обеспечат полноценную работу приложения. А если установить утилиту GBox («ДжиБокс»), то с ее помощью можно качать приложения из Google Play.

2. Huawei Health (Huawei Здоровье)

Приложение для отслеживания показателей организма и физической активности. К нему подключаются смарт-часы и фитнес-браслеты бренда, с которых потом сюда стекаются все собранные ими данные. Приложение поддерживает более 100 видов спорта и предлагает программы тренировок, включая подготовку к марафону. С его помощью также можно настраивать гаджеты, загружать циферблаты и обновлять их до актуальной версии.

Huawei Health (Huawei Здоровье) позволяет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, давление, качество сна и количество шагов. Все данные отображаются в виде наглядных графиков, анализируются и в некоторых случаях система дает рекомендации, как улучшить тот или иной аспект – например, спортивные результаты или качество сна. Приложение также синхронизируется с другими устройствами, такими как пульсометры и умные весы, что обеспечивает комплексный анализ здоровья и физической активности1.

3. Huawei AI Life

Универсальное приложение для управления умными устройствами Huawei. Оно позволяет подключать и настраивать колонки, наушники, Wi-Fi-роутеры и другие устройства. После входа в учетную запись Huawei приложение шаг за шагом помогает синхронизировать устройства.

Например, для маршрутизаторов доступны настройки мощности сигнала, гостевых подключений и тарифных планов. Для наушников можно выбрать режим шумоподавления или отследить их местоположение в случае потери. Через Huawei AI Life осуществляется также обновление прошивки гаджетов.

4. Облако Huawei

Встроенное решение для хранения данных, которое уже предустановлено на устройствах Huawei. Пользователи получают 5 ГБ бесплатного пространства, которое можно расширить до 2 ТБ за дополнительную плату.

Облако автоматически создает резервные копии данных, включая фото, видео, контакты, СМС и системные настройки. Периодичность резервного копирования можно настроить вручную. Файлы синхронизируются между устройствами, что позволяет легко получать доступ к данным с любого девайса. Также облако помогает найти потерянное устройство, заблокировать его или удалить данные.

​5. MeeTime

Приложение для видеозвонков и голосовой связи, которое поддерживает смартфоны, планшеты, умные часы и другие устройства Huawei. Оно обеспечивает высокое качество связи даже при слабом сигнале сети.

MeeTime предлагает множество эффектов для видеозвонков, функцию демонстрации экрана и возможность совместного просмотра документов. Также приложение поддерживает подключение экшн-камер и передачу вызова между устройствами. В условиях плохого освещения можно включить встроенную подсветку для улучшения качества изображения.

6. Petal Clip (Petal Клип)

Приложение для записи, редактирования и создания видео. Оснащено передовыми технологиями на основе искусственного интеллекта и оригинальными инструментами для видеомонтажа, включая спецэффекты, стикеры, звуковые дорожки, шрифты и многое другое. Petal Clip (Petal Клип) также предоставляет готовые шаблоны, которые подойдут как новичкам, так и профессионалам, помогая создавать яркие и качественные видеоролики прямо на смартфоне.

7. Huawei Assistant

Сервис, который предлагает персонализированные рекомендации по использованию устройств Huawei. Оно предоставляет быстрый доступ к поиску, разделам приложений и сервисам на основе предпочтений пользователя. Список формируется автоматически, но при необходимости его можно настроить вручную. В качестве отдельной иконки на рабочем столе приложение не отображается, но его легко можно найти в системных настройках.

Из интересных функций – SmartCare, которая создает карточки событий, анализируя ежедневные данные, такие как поездки, использование приложений и пропущенные звонки. Кроме того, на главной странице приложения можно просматривать новости и актуальные темы.

8. Кошелек HUAWEI

Приложение, которое позволяет подключать к устройствам Huawei банковские карты UnionPay, поддерживающие сервис мобильных платежей Huawei Pay. Затем с помощью этого устройства можно рассчитываться в магазинах, аптеках и кафе, просто приложив его к платежному терминалу. В Беларуси сервис стал доступен осенью 2023 года. В Беларуси карты системы UnionPay с поддержкой Huawei Pay можно оформить в Беларусбанке.

Huawei Pay работает на устройствах Huawei с чипом NFC и оболочкой EMUI 12 или выше. Сервис также поддерживается умными часами бренда. Помимо банковских карт, в приложении можно хранить скидочные карты, купоны и подарочные сертификаты.

9. HUAWEI Книги

Приложение для чтения и покупки электронных книг, доступное на устройствах Android. Сервис насчитывает более 80 миллионов пользователей по всему миру. Одной из ключевых функций является виртуальная книжная полка, где можно добавлять, сортировать, классифицировать и делиться книгами. Пользователи могут создавать собственные категории для удобного управления своей коллекцией.

10. My HUAWEI

Официальное приложение, которое предоставляет пользователям доступ к дополнительным услугам и информации о продуктах и сервисах компании. Оно также служит платформой для покупки устройств Huawei и общения с другими пользователями.

Само собой, приведенный перечень не назовешь исчерпывающим. У Huawei еще достаточно много сервисов, которые делают использование устройств удобным, функциональным и увлекательным, предлагают много возможностей для работы, творчества и решения повседневных задач.

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