От мониторинга здоровья до оплаты. Настраиваем смарт-часы Huawei

Смарт-часы Huawei и выглядят премиально, и умеют многое: помогают следить за физической активностью, заниматься спортом, платить без карты в магазине и составлять маршруты для прогулок. А большая коллекция циферблатов позволяет менять образ каждый день. Рассказываем, как правильно настроить смарт-часы Huawei и задействовать их основные функции. Показываем, как это сделать, на примере модели Huawei Watch Ultimate.

Как подключить

Смарт-часы и фитнес-браслеты Huawei пользуются большой популярностью в Беларуси. Причин тому много. К таковым можно отнести большое количество поддерживаемых функций, высокую точность измерений и привлекательный дизайн. Но есть еще одна, без которой охватить широкий пласт пользователей было бы просто невозможно.

И речь тут о том, что наручные гаджеты бренда совместимы со всеми популярными мобильными платформами. Подключить их можно не только к смартфонам от Huawei, но также к другим устройствам на Android и iOS. То есть, они доступны для пользователей смартфонов и планшетов почти любого производителя.

Подключение осуществляется через приложение Huawei Health (Здоровье). С его помощью часы обмениваются информацией со смартфоном, в нем хранятся и анализируются данные с датчиков часов, оно же позволяет управлять многими настройками. На устройствах Huawei это приложение уже предустановлено, в других случаях нужно его предварительно скачать.

Чуть проще это сделать пользователям продукции Apple – им достаточно зайти в магазин App Store, найти и установить его. Для Android же надо сделать чуть больше действий. Впрочем, ничего сложного. Дело в том, что Huawei Health (Здоровье) отсутствует в Google Play. Зато его можно найти в фирменном магазине Huawei AppGallery, который доступен к скачиванию на официальном сайте маркетплейса.

Кстати, смарт-часы Huawei Watch Ultimate позволяют загружать приложение Huawei Health (Здоровье) сразу перед сопряжением, показывая QR-код на экране. Это помогает не отвлекаться на предварительные поиски, но такая опция доступна далеко не во всех моделях.

Для подключения смарт-часов также потребуется аккаунт Huawei. Если его еще нет – ничего страшного, приложение сразу же предложит зарегистрироваться в системе.

Сам процесс подключения простой. Включаем оба девайса и располагаем их рядом. Далее включаем на смартфоне Bluetooth, заходим в Huawei Health (Здоровье), переходим во вкладку «Устройства» и нажимаем «Добавить устройство». Приложение обнаружит часы и отправит на них сигнал подтверждения. Тапаем по экрану носимого гаджета, чтобы принять его. Далее останется лишь следовать инструкциям в приложении.

Как настроить

Часть настроек носимое устройство Huawei попросит выставить уже в процессе установки. В нашем случае Huawei Watch Ultimate предложил разрешить работу с вызовами и СМС, а также предоставить доступ к списку контактов и геоданным. Что конкретно разрешать – решать вам. Без нужных разрешений отдельные функции работать не будут. Например – доступ к определению местоположения нужен для отчетов о погоде, составления маршрута тренировок и передачи данных по Wi-Fi. Но можно вернуться к ним и потом.

Большинство настроек откроется, если кликнуть по названию модели часов в Huawei Health (Здоровье). Здесь же можно скачать на часы циферблаты, к которым мы еще вернемся позже.

Список опций доступен большой, перечислим лишь некоторые из них. Так, в «Уведомлениях» можно указать, какие именно приложения будут присылать уведомления. Или отключить эту функцию вовсе. «Кошелек» позволяет привязать банковскую карту для бесконтактной оплаты часами. «Офлайн-карты» дают возможность скачивать на часы карты местности для использования в некоторых функциях. А в «Быстрых ответах» можно настраивать собственно быстрые ответы с экрана гаджета на входящие сообщения в мессенджерах или СМС.

Отдельного внимания заслуживают опции, связанные с мониторингом здоровья1. Дать разрешение на отслеживание большинства параметров можно через раздел «Мониторинг показателей здоровья». Но здесь перечислены далеко не все из них. Например, функция анализа пульсовой волны и аритмии включается в отдельном одноименном окошке. Далее нужно пробежаться по каждой такой функции уже непосредственно на часах и дать согласие на их использование.

Данные мониторинга параметров организма стекаются в другую вкладку, которая называется просто «Здоровье». Пульс, содержание кислорода в крови, продолжительность и фазы сна – все это отображается здесь в виде графиков. Расположение панелей и их количество можно варьировать через кнопку «Изменить», которая располагается чуть ниже.

Тут же доступно еще несколько функций, которые помогают ставить себе цели и достигать их, чтобы улучшить свое самочувствие. Так, «Клевер здоровья» позволяет настроить цели, связанные с улучшением качества сна, повышением иммунитета, контролем веса и многим другим. А «Кольца активности» просто отслеживают, как часто в течение дня вы занимаетесь какой-то активностью, чтобы вы не засиживались слишком долго. Эти цели можно упрощать и усложнять в любой момент.

Как менять циферблат

Одна из приятных особенностей смарт-часов – циферблаты на них можно сменить в любой момент. А для носимых устройств Huawei доступна большая коллекция. Найти их несложно – в приложении Huawei Health (Здоровье) нужно зайти в раздел «Устройства», выбрать подключенную модель, и совместимые с ней циферблаты отобразятся сразу под ее изображением.

Навигация по магазину с «обложками» простая. Есть несколько вкладок, через которые можно сразу выйти на новинки или на популярные циферблаты. Имеется отдельная вкладка для бесплатных вариантов, причем их довольно много. Выбор весьма разнообразен как с точки зрения стилистики, так и функционала: статичные, анимированные, мультяшные, со стрелками и так далее.

Если вы выбрали бесплатный циферблат, то его можно тут же загрузить и установить. Если приглянулся платный вариант, то доступен пробный режим, который позволяет оценить, как выглядит экран с ними непосредственно на руке. Но действует демоверсия только 5 минут. Оплачиваются такие циферблаты через привязанную к аккаунту Huawei банковскую карту. Если таковой там не имеется, то система тут же предложит её подключить.

Некоторые циферблаты умеют отображать отдельные функции смарт-часов, такие как показатели пульса, погоды и высоты над уровнем моря. Какие именно – указано в описании «обложки». С их помощью можно сразу же перейти к этим функциям, что упрощает навигацию по гаджету. Такие циферблаты отмечены зелеными и жёлтыми значками. Зеленый говорит о том, что он обладает низким уровнем энергопотребления, а желтый – о том, что может поглощать на 15% энергии больше.

Загруженные циферблаты выводятся на экран уже через сами часы. Для этого в настройках нужно пройти путь: «Циферблат и рабочий экран» – «Циферблат» и затем выбрать приглянувшийся из имеющегося списка. Здесь же через кнопку «Настройки» можно выбрать, какие именно функции будет отображать этот циферблат.

Хоть наш гайд и может показаться длинным, на самом деле весь этот процесс несложный и интуитивно понятный. Приложение Huawei Health (Здоровье) само подсказывает, что нужно сделать в большинстве случаев. Подключение и первичная настройка смарт-часов заняли у нас примерно 10 минут. В дальнейшем устройство просто работает в автоматическом режиме, а пользователю остается только отслеживать полученные данные и вносить какие-то коррективы по необходимости.