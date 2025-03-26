Впечатляет! Как установить и использовать DeepSeek в Беларуси

Китайская нейросеть DeepSeek произвела фурор в мире и своим успехом даже обрушила американские фондовые биржи. По своим возможностям она не уступает ведущим западным сервисам. И что важно, белорусские владельцы смартфонов и планшетов Huawei (да и не только) могут свободно скачать ее из магазина Huawei AppGallery и пользоваться без ограничений. Показываем, на что способна трендовая нейросеть и как с ней общаться.

Что такое DeepSeek

DeepSeek — это большая языковая модель от китайских разработчиков. Она обучена на большом массиве текстовых данных, понимает сложные и тривиально сформулированные запросы, умеет генерировать ответы на многих языках, включая белорусский и русский. Первая версия нейросети появилась еще в 2023 году, но по-настоящему знаменитым этот проект стал в начале 2025 года, когда разработчик выпустил модель DeepSeek V3, которая впечатлила не только технических специалистов, но и инвесторов.

Нейросеть многое умеет, при этом пользоваться ею могут все кто угодно, и даже бесплатно. Белорусам нейросеть доступна без ограничений. Владельцы устройств Huawei могут свободно скачать приложение из магазина Huawei AppGallery.

Что умеет

DeepSeek может делать примерно все то же самое, что и другие «умные» чат-боты: предоставлять информацию по широкому кругу тем, анализировать документы и генерировать идеи. С его помощью можно также писать тексты в разной стилистике. Полезна китайская нейросеть и для программистов, ибо она способна генерировать код под заданные задачи с нуля и анализировать логику уже существующего.

Список возможностей DeepSeek весьма обширный, и мы решили, что будет проще спросить у него самого: «А что ты, собственно, умеешь?» И вот что он ответил.

С файлами чат-бот тоже работает, но только с текстовой их частью. Можно загружать документы Word и файлы в формате PDF. Он проанализирует содержимое и поймет, что там написано. Если там будет изображение, то не распознает, что именно на нем нарисовано, но прочтет надпись. Например, если «скормить» ему договор на 100 страницах и попросить рассказать об обязательствах сторон, то нейронка с этим справится. Но кто изображен на обложке книги – не скажет. Если не будет какой-то текстовой подсказки, конечно.

Генерировать изображения самостоятельно DeepSeek тоже не умеет. Если спросить его об этом напрямую – честно признается. И даже подскажет, в какой нейросети это можно сделать.

Как воспользоваться

Есть несколько способов. С нейросетью можно взаимодействовать в браузере через веб-версию с компьютера или ноутбука. Есть мобильные приложения для iOS, Android и HarmonyOS. Можно запускать DeepSeek и локально – с помощью фреймворка Ollama или специального расширения для Chrome. Но для комфортной работы тогда понадобится мощный компьютер с не менее мощной видеокартой.

А для тех, кто хочет встроить DeepSeek в свой сервис, доступна возможность подключить его через API. Причем это единственный платный способ использования нейросети. Во всех остальных случаях ее функционал предоставляется бесплатно – в том числе для коммерческих нужд.

Как зарегистрироваться

Сделать это можно через официальный сайт либо мобильную версию. Мы тестировали DeepSeek через смартфон Huawei nova 13 Pro, поэтому загрузили одноименное приложение из Huawei AppGallery. Весит оно всего ничего – меньше 10 мегабайт.

Авторизоваться в системе можно разными способами. Мы решили зарегистрироваться через адрес электронной почты.

При первом запуске приложение резонно предупредило, что сервис может ошибаться. И это важное замечание, ведь независимо от того, насколько продвинута его языковая модель, она все еще далека от совершенства. И воспринимать ее данные в качестве экспертных все же не стоит.

Как работает DeepSeek

Интерфейс десктопной и мобильной версий DeepSeek схож. Если вы уже пользовались ChatGPT или хотя бы Алисой, то все будет до боли знакомым. Если же нет – разобраться не составит труда.

Визуально перед нами – классический чат с полем для ввода текста. Внизу – две дополнительные кнопки, слева – панель с разными чатами, между которыми можно переключаться. Если заходить в нейронку с разных устройств, но под одним аккаунтом, то переписки сохраняются и синхронизируются.

Чтобы начать работать с нейросетью, достаточно ввести любое сообщение. Система знает много языков, включая белорусский, английский, и русский. Распознав язык (или просто пожелания) пользователя, переключается на него. При этом, задавать вопросы чату можно неформальным человеческим языком, не заморачиваясь сложными промтами. Он буквально схватывает все на лету и корректно отвечает, даже если допускать грамматические ошибки.

Задавать вопросы и получать развернутые ответы можно почти на любые темы. Мы попросили объяснить, что такое ставка рефинансирования, и составить сбалансированный план питания на 7 дней. Чат-бот справился с этими задачами.

DeepSeek поддерживает три режима работы:

- Обычный режим. Активен, если не нажимать лишних кнопок. Его вполне достаточно, если просто общаться с чатом на отвлеченные темы и решать несложные задачи.

- DeepThink («Глубокое мышление»). Создает тексты и пишет код более высокого качества. В этом режиме он тратит чуть больше времени на «обдумывание» вопроса, но результат того стоит.

- Search («Поиск»). Search При ответе на вопрос использует также информацию из интернета, работая как интеллектуальный поисковик.

Мы проверили сообразительность нейросети, загадав ей детскую загадку: «Что можно приготовить, но нельзя съесть?» И то, как она отреагировала, хорошо иллюстрирует ее стиль и логику.

DeepSeek не стал тыкать пальцем в небо, а предложил сразу 7 вариантов ответа и объяснил, почему выбрал именно их. Ни один из них не был классическим ответом на эту загадку, но как минимум некоторые можно зачесть в качестве правильных. Ибо рассуждения нейросети выглядят довольно здраво.

Мы задали этот же вопрос еще раз и нажали на кнопку «Глубокое мышление», чтобы активировать более вдумчивый режим DeepThink. Нейросеть не стала повторяться и предложила еще 7 вариантов. «Каноничного» ответа среди них все еще не было (а это «уроки»), но, на наш взгляд, DeepSeek заслужил хорошей оценки как минимум за несгибаемость и усердие.

Интересно, что в этом режиме сервис детально показывает ход своих рассуждений, раскладывает ответ на составляющие и продумывает различные нюансы. Вся цепочка – как на ладони. Это может помочь выявить ошибки в логике нейронки и направить ее усилия в нужное русло.

Если же активировать режим Search («Поиск»), то DeepSeek при формировании ответа может подгружать данные из интернета в режиме реального времени и предоставлять ссылки на источники. К сожалению, из-за большого наплыва пользователей эта функция часто бывает недоступна. Но ссылками сервис продолжает делиться.

Так, нейронка не смогла ответить на вопрос, какой сейчас курс доллара в Беларуси. Зато порекомендовала сайты и банки, где об этом можно узнать. Стоит заметить, что при этом чат-бот иногда дает ссылки на уже несуществующие сайты. Что еще раз говорит о том, что его данным не стоит слепо доверять и не забывать о фактчекинге.

Отвечая на вопрос, «как ты можешь помочь с финансами», нейросеть тоже поделилась длинным списком. Материально помочь не пообещала, но зато изъявила готовность делиться информацией и советами по составлению бюджета, планированию расходов, инвестициям, кредитам, налогам, сбережениям, накоплениям и много чему еще. Выглядит довольно внушительно.

Подводим итог

DeepSeek – довольно толковый и интересный чат-бот, который подойдет большинству пользователей. Он может помочь по широкому кругу вопросов: от анализа данных и генерации текстов до программирования и различных консультаций. У него много сильных сторон. Нейросеть не просто выдает ответ, но еще и объясняет, почему считает так, а не иначе. Причем рассуждает достаточно здраво. Кроме того, ее можно свободно скачать из Huawei AppGallery и без ограничений использовать в Беларуси.