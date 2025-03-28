Умная забота. Нашли 5 сервисов в Huawei AppGallery для родительского контроля

Современные сервисы для родительского контроля позволяют молодым семьям вздохнуть спокойнее. Они подскажут местонахождение ребенка, оградят от вредного контента и проследят, чтобы он не тратил много времени на ролики и игры. Приложения можно свободно найти в магазине Huawei AppGallery. Мы же выбрали пять из них, позволяющие легко и ненавязчиво контролировать офлайн- и онлайн-активности своих детей.

1.Касперский СэйфКидс – контроль, защита и советы экспертов

Комплексная система родительского контроля, располагающая множеством востребованных функций. Касперский СэйфКидс объединяет в себе блокировку нежелательного контента, контроль экранного времени, мониторинг онлайн-активности и GPS-трекер. Приложение позволяет следить за тем, какие сайты посещает ребенок и какие видео смотрит на YouTube. Вы также можете ограничивать доступ к приложениям и играм, которые сами считаете нежелательными.

Дополнительная функция — возможность отслеживать местоположение ребенка. Если он покинет заданную зону, например, школу, приложение отправит уведомление вам на телефон. Также Касперский СэйфКидс показывает уровень заряда батареи детского устройства, чтобы ребенок всегда оставался на связи.

Популярность сервиса подтверждает большое количество установок, а надежность – исследования независимых экспертов. Так, приложение имеет сертификат безопасности от авторитетной лаборатории AV-Test.

2.«Родительский контроль Кроха» – экранное время и мониторинг мессенджеров

Этот сервис позволяет гибко управлять временем, которое ребенок проводит со смартфоном. С Кроха можно блокировать отдельные приложения на ваш выбор, ограничивать экранное время, запрещать использование телефона в определенные часы — например, во время занятий в школе или перед сном.

Важная функция, которая точно пригодится — GPS-трекер. Он показывает местоположение ребенка в реальном времени. А если ребенок выйдет за пределы установленной безопасной зоны, вы сразу получите уведомление.

Еще приложение позволяет блокировать нежелательные сайты, отдельные YouTube-ролики и целые YouTube-каналы. Отдельное достоинство «Крохи» — это мониторинг мессенджеров, включая WhatsApp и Viber. Вы сможете отслеживать, с кем общается ребенок, чтобы вовремя заметить возможные угрозы.

Возможен доступ к микрофону на смартфоне ребенка, который позволит слышать все, что происходит вокруг него. В любой момент можно сделать удаленно фото с телефона малыша или сделать скриншот экрана.

Приложение также заботится о здоровье ребенка: «ночной режим» снижает нагрузку на зрение, а интеллектуальная система защиты напоминает, что экран нужно держать на безопасном расстоянии от глаз.

3.«Где мои дети» – безопасность ребенка в любой точке мира

Это приложение создано для родителей, которые хотят всегда знать, где находится их ребенок. Приложение показывает местоположение ребенка в режиме реального времени. Вы можете видеть его маршрут передвижения и получать уведомления, когда он приходит в школу, домой или выходит за границы установленной вами безопасной зоны. Это может быть детская площадка, спортивная секция, дом бабушки или любое другое место, где ребенку комфортно и безопасно находиться. Если ребенок покидает эту зону, вы сразу получаете сигнал на телефон.

А если ребенок не отвечает на звонки, можно воспользоваться функцией прослушки окружающего звука. Она позволяет удаленно включить микрофон на телефоне ребенка и услышать, что происходит вокруг. Это особенно полезно в ситуациях, когда ребенок, например, забыл включить звук или не может ответить. С помощью этой функции вы сможете убедиться, что вокруг него все спокойно и нет постороннего шума, который может указывать на тревожную ситуацию.

Кроме того, приложение заботится и о безопасности ребенка в интернете. Оно позволяет отслеживать активность в соцсетях, фильтровать веб-контент и контролировать, какие сайты посещает ребенок. Это помогает оградить его от нежелательной информации и общения с незнакомцами.

4.Кидс360: Родительский контроль – баланс между гаджетами и реальной жизнью

Этот сервис помогает контролировать экранное время и ограничивать доступ к отвлекающим приложениям. Родители могут настроить режим учебы, отдыха и сна, чтобы ребенок не тратил часы на соцсети и игры.

Приложение Кидс360 анализирует, сколько времени ребенок проводит с устройством, и предоставляет подробную статистику: когда ребенок сидит в телефоне, сколько времени, в каких приложениях. Если телефон используется слишком долго, либо вы видите, что ребенок скроллит ленту ТикТока во время учебы, то можно удаленно заблокировать доступ к приложениям или установить дневной лимит.

Особенность Кидс360 — «Детский режим», который автоматически ограничивает использование смартфона в учебное время или перед сном. Это помогает ребенку развивать здоровые цифровые привычки.

Еще один плюс этого приложения в том, что его нельзя просто так взять и удалить. Ребенок не сможет отключить приложение без разрешения родителей.

А если ваше чадо не выходит на связь, можно проверить его местоположение по GPS. Это полезно, если он возвращается домой один или гуляет с друзьями в незнакомом месте.

5.«Цифровой баланс» – встроенное решение для контроля устройств

Если не хочется устанавливать сторонние сервисы, можно воспользоваться встроенной функцией «Цифровой баланс», которая по умолчанию есть во всех смартфонах и планшетах Huawei. Она позволяет ограничивать экранное время, блокировать определенные приложения и получать отчеты о том, сколько времени ребенок проводит со смартфоном.

Вы сможете увидеть, сколько часов ребенок проводит с устройством, какие приложения использует больше всего и как часто разблокирует телефон. Это поможет понять привычки и скорректировать их. Можно ограничить время, которое ребенок тратит на игры, соцсети или YouTube. Когда лимит закончится, приложение закроется до следующего дня. Чтобы ребенок не смог сам отключить лимиты, можно защитить настройки паролем.

Простая настройка и удобный интерфейс делают «Цифровой баланс» хорошим инструментом для базового контроля не только за экранным временем ребенка, но и за своим собственным.

Чтобы настроить функцию, зайдите в «Настройки», найдите «Цифровой баланс», включите ее и выберите удобные ограничения.

Как выбрать подходящее приложение?

Выбор зависит от потребностей семьи. Если важен контроль онлайн-активности и безопасность в интернете — подойдет касперский СэйфКидс или Кроха. Если главная задача — отслеживание местоположения ребенка, стоит обратить внимание на «Где мои дети». Если нужно просто ограничить экранное время и сформировать полезные привычки, стоит попробовать Кидс360 или встроенный «Цифровой баланс».

Все эти приложения (кроме предустановленной функции «Цифровой баланс») доступны в фирменном магазине Huawei AppGallery. Их можно установить в любой момент, чтобы создать безопасную цифровую среду для ребенка.